Estados Unidos

Marco Rubio reafirmó el compromiso de EEUU con la seguridad de Emiratos Árabes Unidos tras el acuerdo con Irán

El secretario de Estado inició un viaje por la región para dar garantías a los socios del Golfo, golpeados por misiles y drones del régimen de Teherán. También destacó la importancia del tránsito libre y seguro por el estrecho de Ormuz

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Marco Rubio inició en Abu Dabi una gira por Oriente Medio

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio se reunió este miércoles en Abu Dabi con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y otros altos dirigentes emiratíes, en el inicio de una gira diplomática por Oriente Medio. El encuentro se centró en el reciente memorando de entendimiento firmado por el presidente Donald Trump con Irán, la seguridad en el estrecho de Ormuz y el fortalecimiento de la cooperación bilateral en defensa y comercio.

Durante la reunión, Rubio agradeció a Emiratos Árabes Unidos su liderazgo y apoyo, y elogió la resiliencia de sus autoridades ante los ataques de Irán. El secretario de Estado reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de los Emiratos, en un momento de inquietud entre los aliados del Golfo respecto al acuerdo alcanzado con Teherán. Según el portavoz Tommy Pigott, Rubio destacó la importancia de garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz y de preservar la estabilidad regional.

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Preocupaciones regionales ante el acuerdo con Irán

El acuerdo promovido por Trump, firmado la semana pasada, contempla la creación de un fondo de 300 mil millones de dólares y la exención de algunas sanciones a Irán. Esta iniciativa, que busca poner fin a la guerra de cuatro meses entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha generado escepticismo entre los gobiernos del Golfo. Muchos consideran que las concesiones son excesivas para un adversario que recientemente atacó la región.

Estados Unidos reafirmó su compromiso con la seguridad de Emiratos Árabes Unidos tras el acuerdo firmado con Irán. (REUTERS/Eric Lee)
Estados Unidos reafirmó su compromiso con la seguridad de Emiratos Árabes Unidos tras el acuerdo firmado con Irán. (REUTERS/Eric Lee)

Rubio reconoció, al llegar a Abu Dabi, que abordaría las preocupaciones de los aliados en torno al memorando y que trataría asuntos no incluidos en el texto. El secretario de Estado, quien en el pasado fue un crítico severo de Irán, enfrenta ahora la tarea de defender un acuerdo respaldado por Trump, sin dejar de dar respuesta a los recelos de sus interlocutores en el Golfo.

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Ataques iraníes y consecuencias para EAU

El conflicto, que duró cuatro meses, dejó a EAU y Kuwait —ambos anfitriones de bases militares estadounidenses— expuestos a una serie de ataques con misiles y drones por parte de Irán. Estos episodios provocaron muertes civiles y minaron la confianza en la seguridad regional. Además, según informó Reuters, Irán habría establecido células secretas en Irak, responsables de al menos siete ataques con drones contra objetivos en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita entre abril y mayo.

Marco Rubio inició en Abu Dabi una gira por Oriente Medio con una reunión con Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan sobre Irán, el estrecho de Ormuz y la cooperación entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. (REUTERS/Eric Lee)
Marco Rubio inició en Abu Dabi una gira por Oriente Medio con una reunión con Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan sobre Irán, el estrecho de Ormuz y la cooperación entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. (REUTERS/Eric Lee)

La situación ha afectado gravemente la economía de los EAU, donde la huida de miles de inmigrantes —base de su economía no petrolera— ha generado incertidumbre sobre la viabilidad de su proyecto como centro financiero global. Las autoridades emiratíes temen, además, que el fondo de reconstrucción propuesto pueda ser utilizado por Irán para fortalecer su ejército, y critican que el acuerdo no contemple límites a la capacidad de misiles balísticos de Teherán.

Prioridades y próximos pasos

Rubio, cuya ausencia en negociaciones recientes había sido notable, asume la misión de tranquilizar a los aliados del Golfo, que reclaman mayores garantías de seguridad. Durante el fin de semana previo, el vicepresidente JD Vance lideró conversaciones con delegaciones iraníes en Suiza. Tanto Rubio como Vance, ambos exsenadores, son vistos como posibles sucesores de Trump y sus posiciones frente a Irán y Oriente Medio serán observadas de cerca por el Congreso y la opinión pública estadounidense.

La gira de Rubio incluye visitas a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, países que han sido aliados clave en el despliegue militar de Estados Unidos en la región y que demandan respuestas claras ante la amenaza iraní y la nueva etapa que se abre tras el acuerdo promovido por Washington.

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