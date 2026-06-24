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El régimen de Irán utilizó espías para dirigir ataques incendiarios contra objetivos judíos en Australia

Las autoridades de Canberra sostienen que un ciudadano radicado en Teherán y otro reclutado por milicias iraquíes organizaron agresiones contra objetivos judíos en Sídney y Melbourne durante 2024

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El régimen de Irán utilizó agentes que vivieron en Australia para dirigir ataques incendiarios contra objetivos judíos. (Gideon Saar/X)
El régimen de Irán utilizó agentes que vivieron en Australia para dirigir ataques incendiarios contra objetivos judíos. (Gideon Saar/X)

Las autoridades australianas han confirmado que la Guardia Revolucionaria de Irán utilizó a dos agentes, previamente residentes en Australia, para dirigir ataques incendiarios contra objetivos judíos en Sídney y Melbourne durante 2024. Así lo informó Mike Burgess, director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), al presentar su informe anual sobre amenazas a la seguridad nacional.

Burgess detalló que un ciudadano australiano, actualmente radicado en Irán y con rango de alto agente en la Guardia Revolucionaria, coordinó el ataque con explosivos incendiarios contra Lewis’ Continental Kitchen, restaurante kosher de Sídney. En paralelo, un exresidente australiano, reclutado por milicias iraquíes y con antecedentes criminales, dirigió el incendio de la sinagoga Adass Israel en Melbourne. Ambos ataques ocurrieron con dos meses de diferencia en 2024.

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La inteligencia australiana señaló que un exresidente australiano reclutado por milicias iraquíes dirigió el incendio de la sinagoga Adass Israel en Melbourne. (EFE/ARCHIVO)
La inteligencia australiana señaló que un exresidente australiano reclutado por milicias iraquíes dirigió el incendio de la sinagoga Adass Israel en Melbourne. (EFE/ARCHIVO)

Según la información oficial, el agente australiano operaba redes internacionales del grupo iraní, mientras que el reclutamiento del segundo individuo obedeció al interés de la Guardia Revolucionaria por sus conexiones delictivas. Burgess señaló que, tras la revelación pública de la implicación iraní, los responsables en Teherán dejaron de apoyar al exresidente y, bajo presión policial, este fue encarcelado en Irak.

Aumento de ataques antisemitas

Durante los últimos años, Australia ha registrado un incremento sin precedentes de incidentes antisemitas. Entre 2024 y finales de 2025, el Consejo Ejecutivo de la Judería Australiana (ECAJ) registró más de 3.000 ataques físicos contra personas e infraestructuras judías, excluyendo el acoso digital. Esta cifra triplica el promedio anual de la década previa, con casi 1.858 casos por año. Los ataques incluyeron el uso de explosivos caseros y fuego contra sinagogas, centros infantiles y vehículos en Sídney y Melbourne.

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El gobierno de Australia endureció las penas por el uso y la exhibición de simbología nazi y saludos fascistas tras la ola de antisemitismo. (REUTERS/ARCHIVO)
El gobierno de Australia endureció las penas por el uso y la exhibición de simbología nazi y saludos fascistas tras la ola de antisemitismo. (REUTERS/ARCHIVO)

El hecho más grave ocurrió el 14 de diciembre de 2025: dos atacantes identificados con ideologías islamistas radicales abrieron fuego durante una celebración de Janucá en la playa de Bondi, Sídney, dejando 15 muertos y 39 heridos. Este atentado, calificado como el peor ataque terrorista en suelo australiano, alteró la percepción de seguridad de la comunidad judía y generó conmoción nacional.

Respuesta institucional y diplomática

El gobierno australiano respondió con el endurecimiento de penas para el uso y exhibición de simbología nazi y saludos fascistas. La Policía Federal Australiana (AFP) desplegó equipos especializados para investigar amenazas de muerte y acoso cibernético dirigido a miembros de la comunidad judía. En enero de 2026, la gobernadora general estableció la Comisión Real sobre el Antisemitismo y la Cohesión Social, presidida por Virginia Bell, para investigar las raíces del fenómeno y evaluar la respuesta estatal.

Boris y Sofia Gurmanla valiente pareja que se enfrentó a los terroristas que atacaron en playa Bondi partida
El ataque durante una celebración de Janucá en la playa de Bondi dejó 15 muertos y 39 heridos y fue definido como el peor atentado terrorista en suelo australiano.

En el plano internacional, la confirmación del vínculo directo entre la Guardia Revolucionaria Iraní y los ataques de 2024 provocó la expulsión del embajador iraní y un quiebre diplomático con Teherán, que rechaza las acusaciones. Las investigaciones en curso mantienen en reserva los nombres de los sospechosos para proteger procesos judiciales activos. Varios detenidos enfrentan cargos relacionados con los incendios, aunque no se ha confirmado si conocían la identidad de sus verdaderos empleadores.

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