“Alguien sabe algo”: el desgarrador pedido de Savannah Guthrie tras la carta que asegura la muerte de su madre desaparecida

La desaparición de Nancy Guthrie mantiene en vilo a la comunidad y concentra los esfuerzos de las autoridades en Arizona (Today)

La conductora de la cadena NBC, Savannah Guthrie, realizó este martes un pedido público en su programa matutino para solicitar información sobre el paradero de su madre, Nancy Guthrie, desaparecida desde hace más de cuatro meses en Tucson, Arizona.

La búsqueda se intensificó tras la difusión de un segundo mensaje vinculado al caso, considerado clave por las autoridades y reportado en exclusiva por NBC News.

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Según lo informado por Reuters, este mensaje afirmaba que la madre de la periodista había muerto, aunque la investigación aún no logró esclarecer el desenlace.

Madre e hija compartían una relación cercana antes del episodio que conmocionó a la familia Guthrie y generó repercusión nacional (Reuters)

Un caso abierto en Arizona y un pedido ante millones

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista con vida por última vez el 31 de enero en su domicilio de Tucson. De acuerdo con el relato de su familia, había pasado la tarde junto a su hija mayor, Annie Guthrie, y su yerno.

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La salud de Nancy era frágil y su movilidad, limitada, factores que aumentaron la preocupación de los allegados desde el primer momento.

La mañana del martes, Savannah interrumpió la habitual rutina del programa televisivo Today para hablar de su situación personal frente a la audiencia. “Quería aprovechar la oportunidad para pedirle a la gente, para rogarle a la gente, que dé un paso al frente. Alguien sabe algo”, expresó, según recogió Reuters.

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El mensaje estuvo acompañado de un reclamo directo a quienes puedan aportar datos y la recordatoria de una recompensa de USD 1.000.000 ofrecida por la familia a quien ayude a encontrar a Nancy.

La conductora destacó el impacto profundo que la desaparición sigue teniendo sobre su entorno: “Estamos en agonía. No podemos estar en paz. Por más que trate de venir aquí todos los días y sonreír y encontrar esa alegría”, afirmó durante su intervención. Además, subrayó: “Amamos a nuestra mamá y nunca dejaremos de buscarla, nunca”.

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El llamado de la familia Guthrie movilizó a televidentes y vecinos, en una búsqueda que aún no encuentra respuestas certeras (REUTERS/Rebecca Noble)

El giro en la investigación: dos mensajes y una pista frustrada

La cobertura del caso tomó un nuevo impulso al conocerse detalles de dos notas que, según las autoridades, podrían estar relacionadas con el secuestro de Nancy Guthrie. NBC News reveló que la segunda de ellas, difundida al público esta semana, hacía referencia a que la mujer había fallecido.

Esta comunicación, citada por tres fuentes anónimas cercanas al caso, no incluía pedidos de dinero para entregar el cuerpo ni expresaba disculpas, lo que alimentó el misterio en torno al hecho.

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El primer mensaje, recibido poco después de la desaparición y también considerado verídico por los investigadores, exigía un pago en criptomonedas a cambio de la liberación de Nancy. Ambos textos son tenidos en cuenta por el equipo policial y, según Reuters, la credibilidad de estos escritos fue respaldada por fuentes vinculadas a la investigación.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) difundieron a mediados de febrero imágenes de videovigilancia en las que se observa a un individuo armado y con el rostro cubierto, manipulando la cámara del timbre en la casa de la víctima.

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El responsable de la investigación local coordina junto al FBI el seguimiento de pistas y la difusión de novedades sobre el caso (REUTERS/Rebecca Noble)

Días después, el FBI informó sobre la obtención de una muestra de ADN de un guante hallado cerca de la vivienda, similar al utilizado por el intruso.

Sin embargo, los análisis no arrojaron coincidencias con perfiles genéticos registrados en bases de datos nacionales, lo que frustró una de las principales líneas de investigación.

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Las autoridades analizaron material genético hallado cerca de la vivienda en busca de indicios que permitan identificar a los responsables (REUTERS/Rebecca Noble)

El impacto mediático y la estrategia de la familia

La exposición pública del caso se mantuvo alta durante las primeras semanas, aunque luego disminuyó hasta la reciente revelación sobre el segundo mensaje.

La propia Savannah aclaró durante su aparición que no participa en la cobertura informativa del caso dentro de NBC. “No tengo ningún comentario sobre esta historia y no estoy involucrada en nuestra cobertura”, declaró, en un intento de separar su rol profesional del drama que atraviesa su entorno personal.

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El recurso emocional de la presentadora, sumado a la recompensa ofrecida, busca reactivar la atención social y mediática sobre el caso. Según Reuters, la familia continúa aguardando noticias y mantiene “la esperanza de que Nancy siga con vida”, aunque también asume que el desenlace podría ser fatal.

La difusión en medios fue clave para sostener la atención pública y mantener activo el canal de información ciudadana (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Las autoridades, en tanto, sostienen abiertas todas las líneas de investigación, mientras el entorno de Savannah Guthrie apela a la comunidad para que cualquier persona que pueda aportar datos se contacte con las fuerzas de seguridad.

La desaparición de Nancy Guthrie se mantiene como uno de los enigmas recientes más resonantes en Arizona y en la esfera pública estadounidense, sin señales claras que permitan determinar si la mujer está con vida o cuál fue su destino desde aquella tarde de enero.