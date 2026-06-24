Estados Unidos

California, a una semana de congelar las ventas de autos por una ley de rastreo: qué marcas se verán afectadas

Gigantes de la industria automotriz enfrentan una parálisis total por la nueva normativa de seguridad. El freno a las concesionarias locales golpeará de lleno al 10% del mercado de vehículos de Estados Unidos

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Las automotrices advirtieron que las ventas de autos en California podrían quedar suspendidas si la legislatura no prorroga antes del 1 de julio la ley de rastreo vehicular de 2024 (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Las automotrices advirtieron que las ventas de autos en California podrían quedar suspendidas si la legislatura no prorroga antes del 1 de julio la ley de rastreo vehicular de 2024 (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las principales automotrices del mundo tienen una semana para evitar la parálisis total de ventas en California: si la legislatura estatal no aprueba antes del 1 de julio una prórroga a la ley de rastreo vehicular de 2024, la comercialización de autos nuevos y usados quedará suspendida en el mayor mercado automotor de Estados Unidos.

La advertencia proviene de la Alliance for Automotive Innovation, el grupo que agrupa a la mayoría de los fabricantes con operaciones en el país. La organización fue directa en su comunicado: sin la firma del proyecto de ley, “existe un riesgo sustancial de que las ventas de autos en California queden suspendidas”.

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Las marcas que están en el centro del conflicto

El grupo que lanzó la advertencia representa a los fabricantes con mayor peso en el mercado estadounidense:

  • General Motors.
  • Toyota.
  • Volkswagen.
  • Hyundai.

California concentra alrededor del 10% de todas las ventas de autos en Estados Unidos, lo que convierte cualquier suspensión en un golpe directo a la industria a nivel nacional.

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Qué exige la ley y por qué las empresas dicen que no pueden cumplirla

La norma aprobada en 2024 obliga a los fabricantes a proteger a víctimas de violencia doméstica del rastreo por parte de sus agresores a través de la tecnología conectada de los vehículos. Sus dos exigencias centrales son:

Establecer un proceso en línea para que el conductor afectado presente una orden de alejamiento u otra documentación y solicite la cancelación del acceso remoto de otra persona en un plazo máximo de dos días hábiles.

La Alliance for Automotive Innovation afirmó que existe un riesgo sustancial de parálisis de ventas en California sin la firma del proyecto de ley (REUTERS/Mike Blake)
La Alliance for Automotive Innovation afirmó que existe un riesgo sustancial de parálisis de ventas en California sin la firma del proyecto de ley (REUTERS/Mike Blake)

Permitir que el conductor desactive el acceso a la ubicación del vehículo directamente desde el interior del auto.

La Alliance for Automotive Innovation reconoció que sus miembros ya implementaron el primer punto. El problema está en el segundo: adaptar la tecnología de desactivación dentro del habitáculo exige ingeniería, pruebas e integración entre distintas marcas, modelos, años de fabricación y sistemas de a bordo, un proceso que, según el sector, no es viable en el plazo actual.

El proyecto de ley que puede evitar el cierre

Un proyecto de ley en trámite ante la legislatura estatal extendería los plazos específicamente para las tecnologías de desactivación dentro del vehículo. Según el grupo automotor, la aprobación debe producirse antes del 1 de julio para evitar que las concesionarias deban detener operaciones.

La organización de defensa del consumidor Consumer Federation of California se opone a la prórroga. Según informó Davis Vanguard, el proyecto —identificado como SB 719 y presentado por el legislador Cabaldon— postergaría el cumplimiento de ese requisito hasta 2031, cinco años más de lo previsto.

Las automotrices sostienen que no pueden cumplir en el plazo actual con la desactivación de la ubicación del vehículo desde el interior del auto (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Las automotrices sostienen que no pueden cumplir en el plazo actual con la desactivación de la ubicación del vehículo desde el interior del auto (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Las organizaciones de defensa de víctimas de violencia doméstica también rechazaron la demora. Argumentan que cada mes sin la protección activa dentro del vehículo representa un riesgo real para mujeres que ya tienen órdenes de alejamiento vigentes.

El antecedente que impulsó la ley

El texto de la norma de 2024 no surgió en el vacío. Ese año, los analistas legislativos citaron reportajes de Reuters y The New York Times que documentaron casos de fabricantes que no actuaron ante denuncias de mujeres que decían ser rastreadas por sus parejas a través de la tecnología del auto.

Uno de esos casos involucró a Tesla: una mujer demandó a la empresa al alegar que la compañía no tomó medidas después de que ella reportara en reiteradas ocasiones que su marido la acosaba y vigilaba con la tecnología del fabricante, pese a que existía una orden de alejamiento. La demanda no prosperó.

La posición del gobernador

La oficina del gobernador Gavin Newsom no respondió a las consultas de Reuters sobre si firmará el proyecto de ley antes de la fecha límite. Su silencio mantiene abierta la incertidumbre sobre si California entrará al 1 de julio con sus concesionarias abiertas o cerradas.

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