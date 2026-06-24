Estados Unidos

Qué se investiga tras la caída mortal en el Madison Square Garden: un recital, una barrera y reportes de intoxicación

Paul Kueker, de 51 años, padre de dos hijos, asistía con su esposa Kristen para conmemorar su próximo 25º aniversario y murió al precipitarse desde una sección alta, mientras peritos esperan el análisis toxicológico y revisan videos

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Dos personas, un hombre con bigote y una mujer con gafas, se toman una selfie en un recinto con iluminación púrpura
El fatal desenlace de un concierto en Nueva York expone los riesgos de seguridad en eventos masivos (GoFundMe)

La muerte de un asistente durante un recital de la banda Goose en Nueva York marcó una tragedia en uno de los recintos más emblemáticos de Estados Unidos.

El incidente ocurrió el sábado por la noche, cuando Paul Kueker, de 51 años y residente de Connecticut, cayó desde una altura considerable en el Madison Square Garden mientras asistía a un espectáculo junto a su esposa.

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Multitud de personas en las gradas y la pista de un recinto interior con iluminación roja. Se observan varios niveles con público de pie y sentado
La zona elevada donde ocurrió el accidente estaba parcialmente ocupada durante el recital (@Nftea_Freal)

La caída y la investigación en curso

De acuerdo con New York Post, la Policía de Nueva York recibió una llamada de emergencia poco antes de las 10 de la noche al reportarse que un hombre había caído desde una sección elevada del estadio, identificada como la zona “300s”.

Paul Kueker había acudido al concierto para celebrar su próximo 25º aniversario de casados con su esposa Kristen. Según relató su madre, Patricia Finelli, a ese medio, “se levantó para ir al baño y no volvió”.

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La caída fue de aproximadamente 46 metros (150 pies), y ocurrió a tres secciones de distancia de los asientos designados para la pareja.

Fuentes policiales y testigos citados por New York Post describieron que Kueker pasó por encima de una barrera de vidrio de alrededor de 1,2 metros (cuatro pies) antes de precipitarse al vacío.

Tras el impacto, fue hallado inconsciente y sin respuesta por los agentes, quienes solicitaron asistencia médica de inmediato. El personal sanitario lo trasladó al hospital Bellevue, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Vista aérea de personas congregadas en las gradas de un estadio con asientos vacíos, algunas vestidas de naranja y otras de oscuro, bajo iluminación púrpura
Personal de emergencias y espectadores se movilizaron tras el impacto, mientras parte del público quedaba atónito (WFSB 3)

Detalles sobre la víctima y reacción de la familia

Según recogió People, Paul Kueker era padre de dos hijos y trabajaba como director de operaciones en la empresa Smartcon Solutions, especializada en gestión energética.

Había acompañado a su esposa al concierto para celebrar su aniversario, apenas dos días después de haber presenciado la graduación de su hijo menor.

“Él amaba a todos. No tenía enemigos. Era el alma de la fiesta. Su sentido del humor era único”, describió su madre en diálogo con ese medio.

Durante el incidente, Kristen Kueker no presenció la caída y permaneció en su asiento, creyendo que su esposo había ido al baño. Solo fue informada por las autoridades tras varios minutos de incertidumbre.

New York Post añadió que la caída de Kueker se produjo durante el intervalo del show, cuando entre el 25% y el 50% del público estaba en sus asientos.

Un testigo relató que el impacto lo alcanzó en la pierna y describió la escena: “Su cabeza estaba como a un pie a la izquierda de mis zapatos. En cuestión de segundos, estaba parado en sangre”.

Cuatro personas sonrientes, un hombre, dos mujeres y un adolescente, posan al aire libre. El hombre usa gafas de sol y camisa estampada
La familia de Paul Kueker enfrenta la pérdida en medio de homenajes y muestras de apoyo de allegados y desconocidos (GoFundMe)

Hipótesis sobre el accidente y situación legal

Las fuentes policiales consultadas por New York Daily News indicaron que no se sospecha de intervención criminal en el caso.

Testigos entrevistados por ese medio afirmaron que Kueker parecía intoxicado al momento de cruzar la barrera, aunque las autoridades aún esperan los resultados del estudio toxicológico para determinar la causa y la forma de la muerte. La investigación permanece abierta.

No está claro si Kueker cayó accidentalmente o si saltó de manera intencional. La policía y la oficina del médico forense de Nueva York continúan analizando imágenes y testimonios para esclarecer los hechos. Mientras tanto, varias personas que se encontraban en la zona sobre la que cayó sufrieron heridas leves y recibieron atención médica en el lugar.

Hombre sonriente con barba, bigote, gafas de sol y pañuelo en la cabeza en un concierto multitudinario al aire libre. Se observan carpas y torres de altavoces
Las autoridades investigan si el estado del asistente influyó en el incidente, mientras descartan la intervención de terceros (GoFundMe)

Reacciones de la banda y apoyo comunitario

La banda Goose, formada por Rick Mitarotonda, Trevor Weeks, Peter Anspach y Cotter Ellis, comunicó a través de sus redes sociales su consternación por lo ocurrido. “Todos seguimos conmocionados por lo ocurrido en el show de anoche”, publicó el grupo en su cuenta de Instagram, según citó New York Post.

Antes de su presentación del domingo en Central Park, el grupo realizó un minuto de silencio en memoria de Kueker y puso a disposición de los asistentes recursos de apoyo psicológico.

Hartford Courant detalló que la banda consideró cancelar su show del día siguiente, pero optó por continuar para “reunir a la comunidad, apoyarnos unos a otros y ofrecer un espacio para sanar”.

Además, Goose anunció que trabaja con terapeutas y consejeros de duelo para organizar sesiones virtuales de acompañamiento para los seguidores afectados y que canalizará recursos a través de la fundación Western Sun Foundation.

Un hombre con cabello largo, gafas y bigote, vestido con camisa clara, tiene las manos juntas en un escenario con dos micrófonos amarillos y rosados
Goose optó por acompañar a sus seguidores con gestos solidarios y espacios de contención tras el suceso (Goose)

Campaña de recaudación y repercusiones en la empresa

La familia de Paul Kueker organizó una campaña en la plataforma GoFundMe para afrontar los gastos funerarios y de conmemoración. New York Post reportó que la recaudación superaba los USD 55.000 hasta la tarde del martes.

En el mensaje publicado, su hija Kloe Kueker describió a su padre como “un padre cariñoso, un hombre de familia y un amigo cuya presencia llevaba calidez y risas a donde fuera”.

La propia empresa Smartcon Solutions lamentó la pérdida de uno de sus principales directivos. William Brown, gerente general de la firma, afirmó: “Paul era una persona extraordinaria y un miembro muy valorado de nuestro equipo. La pérdida se siente profundamente en toda la empresa”.

La muerte de Paul Kueker en el Madison Square Garden dejó una marca en la comunidad musical y familiar, donde su recuerdo permanece presente mientras continúan las investigaciones sobre las causas del trágico suceso.

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