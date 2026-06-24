Estados Unidos

Camp Mystic, escenario de una tragedia que conmocionó a EE. UU., se declara en bancarrota tras las inundaciones que mataron a 28 personas

La organización cristiana para niñas presentó su solicitud ante el tribunal federal de quiebras en Houston, con pasivos superiores a 10 millones de dólares y recursos estimados entre 100.001 y 500.000 dólares

Guardar
Camp Mystic en Texas se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 tras las inundaciones catastróficas que causaron 28 muertes vinculadas al campamento (AP)
Camp Mystic en Texas se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 tras las inundaciones catastróficas que causaron 28 muertes vinculadas al campamento (AP)

El campamento cristiano femenino Camp Mystic, ubicado a orillas del río Guadalupe en Texas, se ha visto obligado a declararse en bancarrota menos de un año después de una de las mayores tragedias recientes asociadas a desastres naturales en la región.

La solicitud, presentada ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas en Houston, se ampara en el Capítulo 11, mecanismo legal que permite la reorganización bajo protección judicial. Según consta en la documentación oficial, la organización afronta una deuda superior a los 10 millones de dólares, mientras que sus activos apenas suman entre 100.001 y 500.000 dólares. Esta decisión llega tras meses de presión social, demandas judiciales y la suspensión de su reapertura anunciada para el verano.

PUBLICIDAD

La tragedia que desencadenó el colapso financiero y legal de Camp Mystic tuvo lugar el 4 de julio, cuando unas inundaciones catastróficas arrasaron la zona baja del campamento. En cuestión de horas, el agua cubrió instalaciones y cabañas sin dar tiempo a una evacuación efectiva.

El saldo fue devastador: 25 niñas y dos monitoras adolescentes perdieron la vida, sumando un total de 27 víctimas mortales solo en el recinto. El propietario del campamento, Richard Eastland, también falleció durante el suceso. En la región, el desastre dejó al menos 136 muertos a lo largo de varios kilómetros del río Guadalupe, lo que puso en evidencia la magnitud del fenómeno y la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en la ribera.

PUBLICIDAD

La solicitud ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Houston indica que Camp Mystic enfrenta una deuda superior a 10 millones de dólares y activos de entre 100.001 y 500.000 dólares (AP)
La solicitud ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Houston indica que Camp Mystic enfrenta una deuda superior a 10 millones de dólares y activos de entre 100.001 y 500.000 dólares (AP)

Las circunstancias del desastre han sido objeto de fuerte controversia. Familiares de las víctimas y observadores han puesto la lupa sobre la reacción de los responsables del campamento frente a las señales de advertencia emitidas por las autoridades antes de la crecida.

Según testimonios recogidos posteriormente en audiencias y demandas, muchas de las niñas fueron mantenidas en sus cabañas incluso cuando era evidente el peligro inminente. Algunos relatos incluyeron la proyección de un video donde se escuchan los gritos de auxilio de una menor mientras las aguas avanzaban de manera implacable.

La falta de una evacuación oportuna y la aparente desorganización en la respuesta ante la emergencia se han convertido en el eje de las acusaciones legales y públicas contra la gestión del campamento.

En noviembre, los familiares de las víctimas iniciaron una demanda colectiva exigiendo más de un millón de dólares en daños y perjuicios. El documento presentado ante la justicia sostiene que los administradores de Camp Mystic no adoptaron las medidas mínimas de protección ni una planificación detallada ante el riesgo de inundación, a pesar de que el emplazamiento del campamento en una zona baja lo hacía especialmente vulnerable.

También se señala la falta de capacitación del personal encargado de la seguridad y el bienestar de las menores durante las actividades.

Las inundaciones del 4 de julio arrasaron la zona baja de Camp Mystic a orillas del río Guadalupe y causaron la muerte de 25 niñas, dos monitoras adolescentes y el propietario Richard Eastland (AP)
Las inundaciones del 4 de julio arrasaron la zona baja de Camp Mystic a orillas del río Guadalupe y causaron la muerte de 25 niñas, dos monitoras adolescentes y el propietario Richard Eastland (AP)

En respuesta a la presión mediática y judicial, los abogados de Camp Mystic anunciaron inicialmente su intención de reabrir el campamento para el verano, con la expectativa de recibir a casi 900 campistas. Sin embargo, la indignación de las familias y la intervención de legisladores estatales forzaron un cambio de postura.

Tras semanas de audiencias judiciales y una investigación legislativa que sacó a la luz la insuficiencia de los protocolos de emergencia y la precariedad en la formación del equipo, la institución decidió suspender la reapertura. Esta marcha atrás fue comunicada en abril, pocos días después de que representantes del campamento invitaran a periodistas y autoridades a recorrer las instalaciones y conocer las supuestas mejoras implementadas tras la tragedia.

Las familias de las víctimas han tenido un papel central en el proceso judicial y en la presión pública sobre el campamento. Durante las audiencias, decenas de padres y madres llenaron la sala portando insignias con la leyenda “Heaven’s 27” y fotografías de sus hijas. Muchos escucharon relatos sobre la noche de la inundación y la falta de reacción frente a las alertas. La presencia de los familiares en cada instancia judicial se convirtió en un símbolo de exigencia de justicia y de denuncia de las presuntas negligencias cometidas por la administración de Camp Mystic.

Familiares de las víctimas cuestionaron la respuesta de Camp Mystic ante las alertas por inundación y denunciaron que muchas niñas permanecieron en sus cabañas pese al peligro (AP)
Familiares de las víctimas cuestionaron la respuesta de Camp Mystic ante las alertas por inundación y denunciaron que muchas niñas permanecieron en sus cabañas pese al peligro (AP)

El proceso legal se encuentra en curso, con la agencia Associated Press reportando que tanto los abogados del campamento como los de la familia Eastland y los representantes de los demandantes han sido contactados para ofrecer comentarios, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta oficial. La situación de bancarrota ha añadido incertidumbre sobre la capacidad del campamento para afrontar las demandas económicas y las posibles indemnizaciones.

Antes de anunciar la suspensión definitiva de actividades, la familia Eastland y los responsables de Camp Mystic intentaron mostrar una postura proactiva frente a las críticas. Organizaron recorridos para la prensa y los legisladores, exhibieron nuevas medidas de seguridad y aseguraron que las áreas más afectadas por la inundación quedarían excluidas de cualquier actividad futura.

Argumentaron, además, que cientos de familias texanas deseaban que sus hijas regresaran, describiendo el lugar como un espacio especial para varias generaciones. No obstante, la combinación de escándalo público, demandas millonarias y el dolor de las familias terminó por cerrar temporalmente las puertas de la institución, que ahora enfrenta el desafío de reestructurarse bajo la sombra de una de las peores tragedias en la historia reciente de los campamentos en Texas.

Temas Relacionados

TexasHoustonCampamentoEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cuándo se realizarán los pagos de la Seguridad Social de julio de 2026? Estas son las fechas oficiales

Más de 70 millones de beneficiarios recibirán sus depósitos conforme a un cronograma ajustado por el feriado del Día de la Independencia

¿Cuándo se realizarán los pagos de la Seguridad Social de julio de 2026? Estas son las fechas oficiales

Qué se investiga tras la caída mortal en el Madison Square Garden: un recital, una barrera y reportes de intoxicación

Paul Kueker, de 51 años, padre de dos hijos, asistía con su esposa Kristen para conmemorar su próximo 25º aniversario y murió al precipitarse desde una sección alta, mientras peritos esperan el análisis toxicológico y revisan videos

Qué se investiga tras la caída mortal en el Madison Square Garden: un recital, una barrera y reportes de intoxicación

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles prevé controlar en estos días el incendio en el almacén de Boyle Heights

Los equipos de emergencia reportaron avances tras una semana de labores y señalaron que solo quedan focos con humo, mientras continúan derribando muros para atacar las llamas desde el exterior

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles prevé controlar en estos días el incendio en el almacén de Boyle Heights

Por qué el voto latino puede definir el Congreso de Estados Unidos en noviembre y qué lo mueve

La comunidad hispana se consolida como el bloque capaz de inclinar la balanza en el Capitolio. Una profunda inquietud social será el motor que defina el rumbo de las elecciones de medio término

Por qué el voto latino puede definir el Congreso de Estados Unidos en noviembre y qué lo mueve

Tres personas murieron después de que su auto se precipitara por un acantilado en California

El siniestro ocurrió el lunes 22 de junio en las montañas de Santa Cruz, cerca de Saratoga, cuando un sedán se salió de la autopista 9 y se destruyó al impactar

Tres personas murieron después de que su auto se precipitara por un acantilado en California

TECNO

PlayStation enfrenta nueva demanda colectiva en California por ocultar que vende licencias y no juegos

PlayStation enfrenta nueva demanda colectiva en California por ocultar que vende licencias y no juegos

Cómo usar la IA de Google para crear una imagen tuya en un estadio del Mundial 2026: México, EE.UU. o Canadá

Dónde ver Las Guerreras K-pop en español, cuáles son sus nombres y más preguntas en Google

Tres instrucciones que debes usar para evitar que la IA te mienta y tener respuestas completas

SK Hynix busca captar más de 29 mil millones de dólares saliendo a bolsa de EE.UU. con un plan centrado en IA

ENTRETENIMIENTO

Lisa se pronunció sobre su privacidad tras la aparente ruptura con Frédéric Arnault: “A veces solo quiero ser una persona normal”

Lisa se pronunció sobre su privacidad tras la aparente ruptura con Frédéric Arnault: “A veces solo quiero ser una persona normal”

Sam Elliott y la fórmula de una carrera longeva: principios, elección y pasión por el oficio

¿Comprarías un robot que fuera una réplica de un ser querido muerto? La película que habla sobre cómo la tecnología podría generar androides a partir de personas

Ester Expósito lidera Enfrentados: Marfil, la nueva apuesta romántica de Prime Video basada en Mercedes Ron

“Sentía que no era lo suficientemente inteligente”: el día que Natalie Portman recordó sus años en Harvard y Star Wars

MUNDO

Operación Epic Fury: programa nuclear devastado, liderazgo iraní oculto y una inflación insoportable

Operación Epic Fury: programa nuclear devastado, liderazgo iraní oculto y una inflación insoportable

El régimen de Irán utilizó espías para dirigir ataques incendiarios contra objetivos judíos en Australia

El Parlamento Europeo declaró a Rusia principal amenaza para la integridad democrática de Europa

20 fotos de la ola de calor que afecta a Europa con temperaturas récord

Europa asume la defensa autónoma del continente y ve a Rusia estancada en Ucrania: “Perspectiva real de una derrota”