Autoridades piden permanecer en casa por el humo de un incendio que genera altos niveles de contaminación en Los Ángeles

El incendio en un almacén frigorífico de Boyle Heights desató una alerta por la calidad del aire en Los Ángeles desde el 17 de junio. (KTLA 5)

Un incendio que se desató en un almacén frigorífico de Boyle Heights generó una alerta por la calidad del aire en Los Ángeles, afectando a miles de personas desde el 17 de junio. Las autoridades sanitarias y ambientales mantienen advertencias y medidas especiales, debido a que la exposición a partículas finas puede perjudicar la salud pública, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

De acuerdo con la South Coast Air Quality Management District (AQMD) y con comunicados del Gobierno del Estado de California, la emergencia ambiental se intensificó por el humo y la persistencia de contaminantes en suspensión, lo que motivó al gobernador Gavin Newsom a declarar el estado de emergencia en el condado de Los Ángeles el 21 de junio. El aviso incluye recomendaciones para reducir la exposición, dirigidas especialmente a personas con condiciones respiratorias, adultos mayores y menores de edad.

PUBLICIDAD

El origen del incidente radica en la magnitud del almacén afectado, de casi 500.000 pies cuadrados, destinado al almacenamiento en frío. El incendio comenzó el 17 de junio y desde entonces ha producido columnas de humo visibles a gran distancia, alterando la vida diaria y la movilidad local, según reportes de ABC7 Los Angeles y la Oficina de Manejo de Emergencias de Los Ángeles.

¿Cuándo y dónde ocurrió el incendio en Boyle Heights?

El fuego se inició el miércoles 17 de junio en un almacén frigorífico ubicado en el barrio de Boyle Heights, al este del centro de Los Ángeles. El siniestro se localizó en un complejo de almacenamiento en frío de grandes dimensiones, lo que implicó el despliegue de numerosas unidades de emergencia y equipos especializados. De acuerdo con la South Coast AQMD, la ubicación y tamaño de la estructura contribuyeron a la dispersión de humo y partículas hacia vecindarios aledaños, como East Los Angeles, el centro de la ciudad y el Valle de San Gabriel.

PUBLICIDAD

El incendio se mantuvo activo durante varios días, con la presencia continua de columnas de humo negro que alertaron a residentes y autoridades. Según la Oficina de Manejo de Emergencias de Los Ángeles, el incidente afectó áreas densamente pobladas y requirió la activación de protocolos de emergencia a nivel municipal y estatal.

El fuego comenzó en un complejo de almacenamiento en frío de casi 500.000 pies cuadrados en Boyle Heights, al este del centro de Los Ángeles. (NBC Los Angeles)

¿Hasta cuándo estará vigente la alerta por calidad del aire?

La advertencia por contaminación de partículas finas (PM2.5) emitida por la South Coast AQMD se encuentra vigente hasta al menos las 12:30 p.m. del miércoles 24 de junio de 2026, según el aviso oficial del organismo. La extensión de la alerta dependerá de la evolución del incendio y de las condiciones meteorológicas. El monitoreo se realiza en tiempo real, y las autoridades podrían prorrogar la advertencia si los niveles de contaminación persisten o aumentan.

PUBLICIDAD

El organismo recomienda a la población consultar el índice de calidad del aire a través de plataformas oficiales como AirNow.gov y seguir las recomendaciones sanitarias mientras dure la emergencia.

¿Por qué se declaró el estado de emergencia en Los Ángeles?

La declaración del estado de emergencia en Los Ángeles tuvo como objetivo movilizar recursos y coordinar la respuesta interinstitucional ante los riesgos sanitarios generados por el incendio. El 21 de junio, el gobernador Gavin Newsom firmó el decreto que autoriza el despliegue de personal especializado, la entrega de suministros críticos y el apoyo logístico a los equipos locales, según información oficial del Gobierno del Estado de California.

PUBLICIDAD

“La prioridad es proteger la salud pública y acelerar la recuperación de las comunidades afectadas”, afirmó Newsom en un comunicado recogido por NBC News. Además, la alcaldesa Karen Bass declaró la emergencia local para garantizar la disponibilidad de recursos y facilitar la distribución de mascarillas y purificadores de aire en los barrios más expuestos.

Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en el condado de Los Ángeles el 21 de junio por los riesgos sanitarios del humo y las partículas finas PM2.5. (REUTERS/Fred Greaves)

¿Cuál es la causa del incendio en Boyle Heights?

Según la empresa Lineage, operadora del almacén, el incendio se habría originado durante trabajos de mantenimiento en la instalación de paneles solares en el techo, realizados por contratistas de Altus Power. La información preliminar, difundida por ABC7 Los Angeles, indica que el fuego comenzó mientras se realizaban pruebas en el sistema solar, aunque el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) mantiene abierta la investigación para determinar las causas exactas.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctimas mortales. La estructura del edificio y la presencia de materiales peligrosos, entre ellos amoníaco para refrigeración, complicaron las labores de extinción y el control de la propagación del humo, según la South Coast AQMD. “Hemos monitoreado la presencia de amoníaco y otros compuestos, sin detectar niveles peligrosos en la comunidad”, señaló Lineage en un comunicado.

¿Qué zonas de Los Ángeles se vieron afectadas por la contaminación?

La contaminación atmosférica afectó principalmente a los barrios de Boyle Heights, East Los Angeles, sectores del centro de Los Ángeles y el Valle de San Gabriel. El humo también impactó áreas del Valle de San Fernando y el noroeste del Valle de San Bernardino, según la South Coast AQMD y el monitoreo realizado por la EPA.

PUBLICIDAD

El índice de calidad del aire (AQI) registró picos superiores a 600 cerca del almacén durante la noche del 22 de junio, lo que supera ampliamente el umbral de “peligroso” según los estándares de la EPA. Las autoridades advierten que la calidad del aire puede variar de forma abrupta según la dirección del viento y las condiciones meteorológicas. “Las concentraciones de partículas finas han superado los niveles considerados seguros en varias áreas metropolitanas”, señaló la South Coast AQMD en su último informe.

La South Coast AQMD mantuvo la advertencia por contaminación de partículas finas PM2.5 hasta al menos el 24 de junio de 2026, con monitoreo en tiempo real. (NBC Los Angeles)

¿Qué medidas tomaron las autoridades para proteger a la población?

Las autoridades implementaron una serie de medidas para mitigar los riesgos asociados a la contaminación. Entre las acciones destacadas se encuentran:

Distribución de más de 23.000 mascarillas y 500 purificadores de aire en los vecindarios afectados, según la Oficina del Alcalde de Los Ángeles .

Habilitación de refugios temporales en el Pecan Recreation Center y City Terrace Park .

Suspensión de actividades al aire libre en escuelas y reubicación temporal de algunos centros educativos, de acuerdo con la Oficina de Seguridad Ambiental Escolar .

Extensión de la advertencia por partículas PM2.5 hasta el mediodía del 24 de junio, con monitoreo constante a través de sensores fijos y móviles.

Las recomendaciones oficiales incluyen permanecer en interiores, mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar sistemas de aire acondicionado o purificadores y evitar fuentes adicionales de contaminación dentro del hogar. La South Coast AQMD aconseja a los residentes consultar el sitio AirNow.gov para información actualizada sobre la calidad del aire.

PUBLICIDAD

¿Cómo impacta el humo de incendio en la salud?

La inhalación de partículas finas, como las generadas por el incendio, puede producir efectos adversos en la salud, en especial en poblaciones sensibles. Según la EPA, la exposición a PM2.5 puede provocar:

Dificultad para respirar y agravamiento de enfermedades respiratorias.

Aumento del riesgo de ataques cardíacos y problemas cardiovasculares.

Irritación ocular, nasal y de garganta.

Disminución temporal de la función pulmonar.

La EPA y la South Coast AQMD subrayan que “no existe un nivel seguro de exposición al humo de incendio para personas vulnerables”. Se recomienda limitar la actividad física al aire libre y usar mascarillas N95 si es imprescindible salir.

PUBLICIDAD

Las autoridades distribuyeron más de 23.000 mascarillas y 500 purificadores de aire, además de habilitar refugios temporales en áreas afectadas de Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el pronóstico para los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que las condiciones meteorológicas, con vientos leves y presencia de niebla, dificultarán la dispersión de contaminantes durante la semana. Sin embargo, se espera una mejora gradual a medida que las labores de extinción avancen y los vientos se estabilicen. “El monitoreo de la calidad del aire continuará hasta que los niveles regresen a parámetros seguros”, afirmó la South Coast AQMD en su comunicado más reciente.

El alcalde de Los Ángeles informó que se han recibido más de 1.000 purificadores de aire adicionales de organizaciones como el Banco de Alimentos Regional y el Salvation Army, para su distribución inmediata en las zonas más afectadas.

¿Qué deben hacer los residentes de las zonas afectadas?

Las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados a través de canales institucionales. Las acciones sugeridas incluyen:

Consultar el índice de calidad del aire en AirNow.gov antes de salir de casa.

Evitar actividades físicas exigentes al aire libre.

Utilizar mascarillas N95 en caso de exposición a humo visible.

Solicitar asistencia en los centros habilitados si presentan síntomas respiratorios.

La emergencia ambiental en Los Ángeles evidencia la importancia de la coordinación entre agencias locales, estatales y federales para proteger la salud pública ante incidentes industriales. El monitoreo se mantendrá activo, y no se descartan nuevas medidas si las condiciones atmosféricas cambian o el incendio se prolonga.