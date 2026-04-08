Conmoción en Doral por la muerte de dos alumnos en un choque frente a la escuela

Mateo Dávila y Alessia Tucci, los estudiantes fallecidos en el siniestro vial de Miami-Dade, eran reconocidos por su participación activa en la escuela (Captura Telemundo Miami)

Dos estudiantes de la Downtown Doral Charter Upper School fallecieron tras un accidente automovilístico registrado el martes por la tarde cerca del campus, según confirmó la dirección del centro educativo en un comunicado enviado el miércoles a la comunidad escolar.

El siniestro conmocionó al entorno académico y generó un despliegue de apoyo psicológico para los alumnos y el personal afectado.

De acuerdo con la directora Ms. Acevedo-Isenberg, el hecho ocurrió poco después de las 18:00 en la intersección de Northwest 87th Ave y 54th St, cuando el vehículo en el que se desplazaban Mateo Dávila y Alessia Tucci colisionó contra un poste y se incendió, según informó Telemundo 51.

Las causas exactas del accidente están bajo investigación por parte de las autoridades locales, que reconstruyen los hechos y recopilan testimonios de posibles testigos.

El impacto del choque generó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para sofocar el incendio y asistir a los ocupantes del automóvil.

Ambos estudiantes fueron declarados fallecidos en el sitio del accidente, según el reporte preliminar difundido por los equipos de rescate.

Mateo Dávila y Alessia Tucci, los estudiantes fallecidos en el siniestro vial de Miami-Dade, eran reconocidos por su participación activa en la escuela (Captura Telemundo Miami)

Respuesta de la escuela y apoyo a la comunidad educativa

La Downtown Doral Charter Upper School envió un mensaje a padres, estudiantes y docentes, informando que consejeros de duelo estarán disponibles en los próximos días para acompañar emocionalmente a los alumnos y al personal afectado por la tragedia.

Acevedo-Isenberg recomendó a las familias hablar abiertamente con sus hijos sobre el suceso y contactar al departamento de consejería ante cualquier manifestación de angustia, tristeza o ansiedad.

El comunicado de la directora enfatizó el impacto de la pérdida de Mateo Dávila y Alessia Tucci en la comunidad educativa, mencionando que ambos estudiantes “amaban profundamente su escuela, a sus maestros, entrenadores y compañeros, dejando una huella imborrable en todos quienes los conocieron”.

El texto busca contener el dolor colectivo y abrir espacios de diálogo para quienes lo necesiten. El centro educativo comunicó que mantendrá contacto con las familias de los alumnos fallecidos y que coordina acciones adicionales para honrar la memoria de Mateo y Alessia.

Entre las iniciativas previstas figuran actos de recordación y la habilitación de un libro de condolencias abierto a la comunidad escolar.

Perfil de los estudiantes y reacción en la comunidad

Mateo Dávila y Alessia Tucci eran estudiantes reconocidos en la Downtown Doral Charter Upper School. Mateo integraba el equipo de baloncesto escolar y era conocido por su dedicación tanto en lo deportivo como en lo académico.

Compañeros y entrenadores lo recordaron como una persona comprometida y solidaria, cuyo entusiasmo inspiraba a quienes compartían con él dentro y fuera de la cancha.

Alessia, en tanto, participó en actividades extracurriculares y mantenía una relación cercana con profesores y compañeros.

La noticia de su fallecimiento generó muestras de dolor y mensajes de solidaridad en redes sociales, donde amigos y familiares destacaron sus cualidades humanas y el vacío que deja en la comunidad escolar.

La escuela precisó que cualquier estudiante o miembro del personal que requiera apoyo adicional podrá solicitar reuniones individuales con los profesionales del área de consejería, quienes ofrecen espacios confidenciales de escucha y orientación durante el proceso de duelo.

Familias y docentes podrán solicitar reuniones individuales de apoyo emocional, con espacios confidenciales de escucha y orientación profesional (Captura)

Investigación y medidas de seguridad vial

Las autoridades policiales de Miami-Dade están a cargo de la investigación, destinada a determinar las circunstancias exactas que provocaron el choque y el incendio del vehículo.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre posibles factores que hayan influido en la colisión, como la velocidad, el estado del pavimento o el clima al momento del accidente.

Organismos de seguridad vial reiteraron la importancia de la precaución en las cercanías de centros escolares y recordaron a conductores y peatones la necesidad de observar las normas de tránsito para prevenir hechos similares.

El episodio impulsó llamados para reforzar las campañas de concientización sobre seguridad en el entorno escolar y revisar las condiciones de las vías próximas a la Downtown Doral Charter Upper School.

La comunidad educativa permanece en duelo mientras avanzan las investigaciones y los procedimientos de despedida, en un clima de solidaridad hacia las familias de los estudiantes fallecidos.