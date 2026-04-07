Estados Unidos

Vance viajó a Hungría para reafirmar el apoyo de Trump a Orbán en la recta final de las elecciones parlamentarias del país europeo

Antes de abordar el vuelo, el vicepresidente de EEUU declaró: “Hablaremos de varias cuestiones relacionadas con la relación entre Estados Unidos y Hungría” y agregó: “Obviamente, estoy seguro de que Europa y Ucrania y todo lo demás tendrán un lugar bastante destacado”

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El vicepresidente de EEUU, JD Vance, levanta el pulgar al subir al Air Force Two para partir hacia Budapest (Hungría) desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland (REUTERS/Jonathan Ernst)
El vicepresidente de EEUU, JD Vance, levanta el pulgar al subir al Air Force Two para partir hacia Budapest (Hungría) desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland (REUTERS/Jonathan Ernst)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó a Hungría para expresar el respaldo de Donald Trump al primer ministro Viktor Orbán, a días de unas elecciones parlamentarias reñidas que definirán el futuro político del país europeo.

Vance partió el lunes por la noche desde la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, con una agenda centrada en el vínculo bilateral y en la coyuntura internacional. Antes de abordar el vuelo, declaró ante la prensa: “Hablaremos de varias cuestiones relacionadas con la relación entre Estados Unidos y Hungría” y agregó: “Obviamente, estoy seguro de que Europa y Ucrania y todo lo demás tendrán un lugar bastante destacado”.

El vicepresidente tiene previsto reunirse con Orbán y ofrecer un discurso sobre lo que su oficina describió como “la rica asociación entre Estados Unidos y Hungría”.

La visita ocurre en la etapa final de la campaña electoral húngara, con los comicios programados para el domingo. Orbán, de 62 años, busca extender un mandato que ya suma 16 años en el poder. Su gobierno mantiene una relación cercana con Moscú, y analistas sostienen que se ha beneficiado de asistencia encubierta rusa para mejorar sus posibilidades de reelección.

En paralelo, encuestas de institutos independientes anticipan una amplia victoria del partido Tisza, liderado por el conservador proeuropeo Peter Magyar, quien en dos años logró consolidar una fuerza opositora capaz de disputar la hegemonía del oficialismo.

El vicepresidente tiene previsto reunirse con Orbán y ofrecer un discurso sobre lo que su oficina describió como “la rica asociación entre Estados Unidos y Hungría” (AP)
El vicepresidente tiene previsto reunirse con Orbán y ofrecer un discurso sobre lo que su oficina describió como “la rica asociación entre Estados Unidos y Hungría” (AP)

En contraste, instituciones alineadas con el gobierno proyectan un triunfo de la coalición Fidesz-KDNP que encabeza Orbán. El escenario electoral refleja una polarización marcada entre el oficialismo, que promovió un modelo de democracia calificado como “iliberal”, y una oposición que propone un acercamiento más firme a la Unión Europea.

Dentro de la administración estadounidense, Vance figura como uno de los críticos más duros de los gobiernos europeos de corte centrista y progresista, y como un defensor de partidos de derecha en el continente. Su presencia en Budapest se interpreta como un gesto político directo de respaldo a Orbán en un momento clave de la contienda electoral.

Desde el regreso de Trump al poder, Washington dejó de lado la cautela que caracterizó a administraciones anteriores frente a procesos electorales en el exterior. En su lugar, la actual administración expresa de manera abierta su apoyo a dirigentes que considera alineados con su ideología y prioridades diplomáticas. En ese marco, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Budapest a mediados de febrero y transmitió un mensaje de respaldo durante una conferencia conjunta con el primer ministro húngaro.

En esa ocasión, Rubio afirmó: “Puedo decirles con confianza que el presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito”. El funcionario reforzó así la sintonía política entre ambos gobiernos, que también comparten posturas en materia migratoria.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Budapest a mediados de febrero (AP)
El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Budapest a mediados de febrero (AP)

Orbán adoptó políticas restrictivas frente a la inmigración, que cobraron protagonismo durante la crisis de refugiados en Europa hace una década. Esa agenda lo acercó a Trump, con quien mantiene vínculos personales y políticos. El primer ministro húngaro visitó en varias oportunidades la residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

(Con información de AFP)

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