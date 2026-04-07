Una mujer de Washington recibe 28 años de prisión por asesinato premeditado de su padre

La justicia de Spokane impuso una de las penas más severas del año tras probar la planificación y ejecución del crimen por parte de Alyssa Bradburn (Fox 28 Spokane)

Una mujer del estado de Washington, Alyssa Bradburn, fue sentenciada el 2 de abril de 2026 a 28 años de prisión tras ser condenada por el asesinato premeditado de su padre.

El veredicto, emitido por un jurado del condado de Spokane en abril de 2024, se fundamentó en pruebas de una planificación que incluyeron ensayos con el arma y registros escritos en un diario personal.

Según información del canal estadounidense Fox News, el caso conmocionó a la comunidad, ya que la acusada aguardó el regreso de su padre de un viaje para cometer el crimen, reconociendo ante el tribunal su culpabilidad y mostrando, durante el juicio, una conducta marcada por la frialdad y hasta ocasionales sonrisas.

El domicilio de la familia, ubicado en el noroeste de Spokane, fue escenario del homicidio que sacudió a la comunidad local (Fox 28 Spokane)

El proceso judicial determinó que Bradburn, de 33 años, disparó a su padre, Timothy Bradburn, al menos cuatro veces en el domicilio familiar en el noroeste de Spokane el 25 de junio de 2024. La sentencia total fue de 340 meses de prisión —lo que equivale a cerca de 28 años— tras sumar una penalización adicional de 60 meses por el uso de un arma de fuego.

Además, la jueza Julie McKay dispuso que la acusada deberá cumplir 36 meses de custodia comunitaria tras salir de prisión, abonar una suma de resarcimiento económico por la muerte y mantener una prohibición permanente de contacto con su hermano Trace Bradburn.

Las pruebas presentadas por la fiscalía detallaron los pasos previos que empleó Bradburn para asegurar el asesinato. Estas incluyeron la práctica con el arma dentro del hogar, la búsqueda de asistencia para su armado en un campo de tiro y la redacción de notas detalladas en su diario donde plasmó su intención homicida.

De acuerdo con la fiscal adjunta Emily Sullivan, citada por el canal estadounidense Fox News: “La prueba demostró un grado extremo y elaborado de planificación”.

El hermano de la condenada expresó ante el tribunal el dolor por la pérdida de su padre y cuestionó públicamente las acusaciones iniciales (Fox 28 Spokane)

La versión de los hechos y el impacto familiar

En la jornada del 25 de junio de 2024, Bradburn realizó una llamada al 911 e informó que había disparado a su padre apenas este cruzó la puerta de la casa, aún portando su valija y llaves, de regreso de un viaje a Hawái. Más tarde, en conversación con detectives, Bradburn manifestó que creía haber efectuado tres disparos —dos al pecho y uno a la cabeza— aunque la autopsia reveló que la víctima recibió cuatro impactos de bala.

Inicialmente, la acusada intentó argumentar defensa propia, alegando presuntos abusos por parte de su padre tanto hacia ella como hacia sus perros, pero luego se retractó de esas acusaciones según consignó la filial local FOX 28 Spokane.

Durante el juicio, Bradburn reconoció los hechos de manera directa: “Maté a Tim Bradburn y soy culpable. Ya no tengo miedo. Estoy de acuerdo con ir a prisión el tiempo que sea necesario”, señaló ante el tribunal, reproduciendo un gesto de aparente tranquilidad, informaron cronistas del periódico regional The Spokesman-Review. Su actitud durante todo el procedimiento judicial se caracterizó por la ausencia de emociones notorias y la declaración de que encontraba disfrute en el proceso.

La acusada admitió haber aguardado el regreso de su padre y dispararle apenas cruzó la puerta principal del hogar familiar (Fox 28 Spokane)

En la audiencia de sentencia, la fiscalía solicitó una pena de 320 meses más 60 adicionales por agravante de arma, remarcando la planificación del asesinato.

La defensa, en cambio, pidió indulgencia por la ausencia de antecedentes penales y los problemas de salud mental de Bradburn, señalando que “en ocasiones tiene dificultades para diferenciar la fantasía de la realidad”, según reportó el canal estadounidense Fox News.

El impacto emocional se evidenció a través del testimonio de Trace Bradburn, hermano de la acusada, quien describió la muerte del padre como devastadora y rechazó enfáticamente las acusaciones de abuso. En declaraciones a la filial local FOX 28 Spokane, expresó: “Mi padre era todo para mí”, y calificó de “profundamente dañinas” las denuncias iniciales, haciendo hincapié en: “Mi papá era un hombre extraordinario y nunca hizo daño a nadie”.

El proceso judicial dejó profundas secuelas en los allegados, quienes enfrentan el duelo y la ruptura familiar tras el veredicto (Fox 28 Spokane)

Los fundamentos de la sentencia y las consecuencias legales

La jueza McKay fundamentó su decisión en la gravedad del delito y en la ausencia de antecedentes previos por parte de Bradburn, precisando que “desafortunadamente, el crimen que la señora Bradburn eligió para iniciar su historial criminal es el más grave que existe”, según reproduce el canal estadounidense Fox News.

La condena estipula, además del tiempo en prisión, restricciones adicionales: la obligación de resarcimiento económico, 36 meses de custodia comunitaria a su salida y la prohibición absoluta de mantener contacto con Trace Bradburn.

El equipo de defensa de Bradburn declinó hacer declaraciones públicas sobre la sentencia o el cambio de aspecto físico que la acusada mostró durante el proceso, remarcó el canal estadounidense Fox News.