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Zelensky prevé que el conflicto con Rusia se prolongará al menos hasta noviembre

El líder ucraniano definió un plazo para los esfuerzos bélicos, solicitó apoyo militar urgente a Estados Unidos y afronta un escenario internacional marcado por debates sobre la negociación con Moscú

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El gobierno descartó versiones sobre una guerra que se extienda por varios años y concentró los esfuerzos en los próximos seis meses (Reuters)
El gobierno descartó versiones sobre una guerra que se extienda por varios años y concentró los esfuerzos en los próximos seis meses (Reuters)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, planteó en una reunión con dirigentes de su partido, Servidor del Pueblo, que la guerra con Rusia podría extenderse al menos hasta noviembre, al fijar ese mes como “fecha límite” para los esfuerzos de su administración en un contexto sin negociaciones productivas con Moscú y con combates intensificados en varios frentes.

En el encuentro, Zelensky sostuvo que el Gobierno concentró estrategias y recursos en los meses que restan hasta noviembre. El asesor de comunicación presidencial, Dimitro Litvin, transmitió que la administración ucraniana tomó ese plazo como un horizonte clave para definir el rumbo de la guerra. Litvin descartó como “información irrelevante” versiones de medios internacionales que sugerían un conflicto prolongado dos o tres años más y subrayó que el presidente explicitó un objetivo temporal de corto plazo.

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“Es el mismo recurso argumental que ya estaba presente. Quizás la gente necesita usarlo como vehículo para otros mensajes sobre lo mal que está todo. En la reunión con el partido, el presidente dijo que debemos concentrarnos en los seis meses que quedan hasta noviembre, que es la fecha límite”, dijo Litvin.

Zelensky remarcó la necesidad de focalizar los esfuerzos nacionales en ese periodo y reiteró la falta de avances en las conversaciones con Rusia. Desde finales de 2025, delegaciones de Kiev y Moscú mantuvieron varios encuentros con mediación de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Esos diálogos lograron acuerdos humanitarios, como la continuidad del intercambio de prisioneros de guerra y la devolución de soldados caídos de ambos bandos, pero persistieron diferencias en aspectos críticos.

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Las discrepancias más profundas se mantuvieron en torno a la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, y, sobre todo, a la situación de los territorios orientales de Ucrania bajo dominio ruso. Las negociaciones se interrumpieron abruptamente a finales de febrero, cuando el Gobierno estadounidense se involucró en el conflicto con el régimen de Irán, lo que impidió su continuidad como mediador entre Ucrania y Rusia.

La central de Zaporiyia, la más grande de Europa, sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre ambos países (Europa Press)
La central de Zaporiyia, la más grande de Europa, sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre ambos países (Europa Press)

La situación en el frente militar se agravó por el déficit de defensas aéreas y la urgencia de refuerzos. Zelensky envió una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, y al Congreso de ese país, con el pedido de acelerar el suministro de misiles antibalísticos.

El mandatario argumentó que el ritmo actual de entrega de armamento a través del programa PURL no resultó suficiente para enfrentar la amenaza rusa. Ese programa permite a Ucrania recibir armamento estadounidense financiado por socios europeos y Canadá, una iniciativa que reemplazó el envío de armas gratuitas suspendido por la administración Trump tras su llegada al poder.

“El ritmo actual de entrega a través del programa PURL no es suficiente para la realidad de la amenaza a la que nos enfrentamos. Pido su ayuda para proteger el espacio aéreo ucraniano de los misiles rusos”, señaló el mandatario ucraniano.

El pedido de asistencia se conoció poco después de que el Kremlin anunciara la intención de bombardear centros de mando del Estado ucraniano en Kiev, lo que elevó la tensión en la capital.

Al mismo tiempo, en el plano internacional, la guerra continúa generando divisiones dentro de la Unión Europea (UE). El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, propuso recientemente que la UE entable negociaciones directas con Rusia para alcanzar un acuerdo de paz. Radev, quien asumió el cargo el 8 de mayo, expresó su preferencia por el diálogo con Moscú y planteó reservas sobre el apoyo militar y financiero a Kiev.

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, propuso negociaciones directas entre la Unión Europea y Rusia (Reuters)
El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, propuso negociaciones directas entre la Unión Europea y Rusia (Reuters)

En declaraciones realizadas en París antes de reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, Radev sostuvo que Europa debería asumir mayor protagonismo diplomático y no delegar la iniciativa en otros actores. El primer ministro, de orientación nacionalista y considerado cercano a posiciones prorrusas, advirtió sobre los riesgos de buscar una victoria convencional frente a una potencia nuclear y cuestionó la capacidad europea de contrarrestar armas hipersónicas modernas.

El debate ganó espacio en la agenda continental. El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, confirmó que la Unión ya se encuentra “en camino” hacia una negociación de ese tipo y enfatizó que el bloque mantuvo su respaldo a Ucrania.

(Con información de Europa Press y EFE)

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