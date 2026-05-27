Estados Unidos

El contralor de Nueva York advierte que la IA podría recortar 110.000 empleos en 2027

El titular del organismo que audita las finanzas municipales difundió un informe y pidió reforzar reservas ante riesgos para la recaudación y el trabajo por la automatización

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Una mujer joven con camisa blanca estampada mira una pantalla de computadora en una oficina oscura. Varios escritorios vacíos con monitores y sillas la rodean.
La Contraloría de Nueva York advierte sobre los riesgos fiscales que la inteligencia artificial podría generar en la economía local hacia 2030 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Contraloría de la Ciudad de Nueva York publicó su primer informe oficial sobre el impacto económico de la inteligencia artificial y advirtió que el nivel de incertidumbre obliga a reforzar el ‘colchón’ fiscal.

El contralor Mark Levine propuso elevar el Fondo de Estabilización de Ingresos (el fondo para ‘días difíciles’) hasta el 16% de los ingresos tributarios, ante escenarios que van desde mejoras de productividad hasta una pérdida de 110.000 empleos privados en 2027.

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El informe, titulado AI and New York City’s Fiscal Future y difundido por la oficina del contralor el 21 de mayo de 2026, concluyó que la IA puede modificar de manera profunda el empleo, los salarios, la recaudación y sectores centrales de la economía local.

En su diagnóstico de punto de partida, la Contraloría precisó que el fondo para contingencias y el Fideicomiso de Beneficios de Salud para Jubilados sumaban 8,5% de los ingresos fiscales proyectados para el año fiscal 2026.

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En el comunicado oficial que acompañó la publicación, Levine afirmó: “La IA ya está teniendo un impacto en nuestra economía y no podemos permitirnos el lujo de avanzar sonámbulos hacia esta nueva era”.

En el mismo mensaje, sostuvo que “la enorme incertidumbre” no es una razón para no prepararse y definió como compromiso de su gestión ayudar a la ciudad a comprender y orientar un cambio tecnológico que ya afecta la actividad y las finanzas públicas.

Además del anuncio institucional, ABC News informó que el contralor basó el análisis en escenarios nacionales de Moody’s Analytics, que adaptó a la economía de Nueva York, con crecimiento potencial y riesgo de reemplazo de empleo en actividades de oficina y servicios profesionales.

Cinco escenarios, una misma advertencia: la incertidumbre es fiscal

Una mujer sentada en un cubículo de oficina oscuro, trabajando en una laptop iluminada por la pantalla. El resto de los cubículos están vacíos.
La proyección del escenario más negativo estima que más de 110.000 empleos privados podrían perderse en la ciudad por impacto de la inteligencia artificial en 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Contraloría estructuró su evaluación en cinco trayectorias con probabilidades asignadas. El objetivo, según el informe, fue delimitar futuros plausibles para el período 2026–2030 y anticipar cómo podrían variar el mercado laboral y la base imponible de la ciudad, con impacto directo sobre el presupuesto y la prestación de servicios.

El escenario más probable, con una probabilidad de 35%, fue denominado “economía potenciada por la IA”. La oficina del contralor lo describió como una transición gradual, con aumentos de productividad y disrupción acotada.

En ese marco, la tecnología se incorpora a procesos existentes y la economía registra mejoras moderadas sin un salto abrupto del desempleo.

Con una probabilidad de 25%, el documento planteó el escenario “la IA se desinfla”. En esa hipótesis, el boom de inversión se agota, la adopción avanza por debajo de lo esperado y los mercados se repliegan. La Contraloría vinculó este caso con un freno de la dinámica financiera asociada al sector, con efectos sobre el empleo y la recaudación.

El tercer escenario, “sustitución de empleos”, recibió una probabilidad de 20%. Allí la automatización desplaza trabajadores con mayor velocidad que la creación de nuevos puestos, con el riesgo de un aumento del desempleo. La Contraloría lo presentó como un caso de fricción laboral que puede reducir ingresos tributarios y, al mismo tiempo, elevar la demanda de asistencia y programas de apoyo.

El cuarto, con 15% de probabilidad, fue definido como “auge de productividad”. Se trata del resultado más favorable: la IA impulsa el crecimiento de forma amplia y se traduce en mejores salarios y mayor prosperidad, con efectos positivos sobre la recaudación.

Aun en ese escenario, el informe subrayó que la exposición de la ciudad a los mercados financieros puede introducir volatilidad.

El quinto y menos probable, con 5%, fue denominado “onda expansiva de la IA”. La Contraloría concentró allí el impacto más adverso, con una disrupción rápida que el mercado laboral no absorbe de manera ordenada, especialmente en ocupaciones de cuello blanco.

En ese tramo del informe se incluyó la proyección de que en 2027 el sector privado perdería más de 110.000 empleos, con una concentración relevante en industrias de oficina.

Del diagnóstico al plan: reservas más altas y reglas para ahorrar y retirar

Vista de una oficina moderna y vacía con filas de escritorios, monitores y sillas. Grandes ventanas muestran edificios altos bajo la luz del sol.
La política fiscal responsable se propone como herramienta clave para sostener servicios públicos esenciales ante caídas en la recaudación o el empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese abanico de resultados, Levine presentó la política fiscal como una medida de prevención. En el comunicado del 21 de mayo de 2026, la Contraloría de la Ciudad de Nueva York afirmó que fortalecer el fondo para “días difíciles” y diseñar planes de contingencia permitiría sostener servicios esenciales si el empleo se debilita o la recaudación cae.

El objetivo, agregó, es que el fondo funcione como amortiguador fiscal ante choques y evite recortes abruptos.

La meta de llevar el Fondo de Estabilización de Ingresos al 16% de los ingresos tributarios se apoyó en recomendaciones previas. El 9 de abril de 2026, Levine difundió el reporte oficial Strengthening the City’s Rainy Day Fund, que propuso un marco con objetivos y reglas para depósitos y retiros.

En ese documento se planteó un piso de 10% y una meta final de 16%, junto con una fórmula para aportes automáticos cuando el crecimiento de la recaudación supera umbrales específicos, y criterios más estrictos para habilitar retiros en caso de deterioro económico.

La Contraloría enmarcó ambas iniciativas en el mismo argumento: el debate sobre IA no se limita a innovación tecnológica, sino que compromete la estabilidad presupuestaria. En el escenario de mayores pérdidas laborales, el desafío sería sostener servicios esenciales bajo presión; en el escenario de mayor crecimiento, el desafío sería convertir un ciclo favorable en reservas permanentes.

En los dos casos, la oficina del contralor insistió en que la ciudad debe elevar su capacidad de respuesta antes de que una disrupción del empleo o del mercado se traduzca en una caída de ingresos públicos.

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