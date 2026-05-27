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Reino Unido registra un máximo histórico de casos de melanoma y alerta por una ola de calor inminente

Cancer Research Reino Unido reveló que los diagnósticos llegaron a 20.980 en 2022 y podrían alcanzar 26.500 en 2040, con un alza del 23% en hombres y del 26% en mujeres. Cómo prevenirlo

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Primer plano de la espalda de una persona con piel clara, girándose para observar un lunar grande e irregular de color oscuro en su omóplato derecho
Reino Unido registra un récord histórico de casos de melanoma con 20.980 diagnósticos en 2022, según Cancer Research UK (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis de Cancer Research UK (CRUK), la principal organización benéfica británica dedicada a la investigación del cáncer, reveló que los casos de melanoma en Reino Unido alcanzaron su nivel más alto: en 2022 se realizaron 20.980 diagnósticos. Esta cifra representa un aumento que la organización vincula al crecimiento y envejecimiento de la población, según el diario británico The Guardian. La entidad proyecta que la cifra anual podría llegar a 26.500 nuevos casos en 2040, con un alza del 23% en hombres y del 26% en mujeres.

El nuevo análisis se conoció mientras el país se preparaba para una ola de calor durante el fin de semana festivo, con temperaturas de hasta 30 °C (86 °F). La UK Health Security Agency, organismo de salud pública del Reino Unido, y el Met Office, servicio meteorológico nacional del Reino Unido, emitieron alertas sanitarias amarillas por calor en toda Inglaterra, que indican que las temperaturas podrían poner en riesgo a personas vulnerables, informó el diario británico.

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El melanoma es el quinto cáncer más frecuente en Reino Unido y el más común a escala mundial, según la CRUK. Casi 9 de cada 10 casos de melanoma en dicho país se deben a una sobreexposición a la radiación ultravioleta del sol y de las camas solares, y sufrir cinco o más quemaduras solares duplica el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Infografía sobre el melanoma que muestra estadísticas de casos, causas, zonas del cuerpo más afectadas en hombres y mujeres, y medidas de protección solar
Esta infografía detalla las cifras récord de melanoma, sus causas relacionadas con la radiación ultravioleta y el envejecimiento poblacional, y medidas clave de prevención para proteger la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas del cuerpo más afectadas por el melanoma

Un análisis publicado el año pasado por la misma organización determinó que las zonas del cuerpo con más probabilidad de desarrollar cáncer de piel difieren entre hombres y mujeres, según el diario. En el caso de los hombres, 4 de cada 10 melanomas se detectan en el torso, incluida la espalda, el pecho y el abdomen, lo que equivale a 3.700 casos al año, mientras que en las mujeres cerca del 35% aparece en las extremidades inferiores, desde la cadera hasta los pies, con 3.200 casos anuales.

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La organización atribuye esa variación a diferencias de comportamiento: los hombres tienen más probabilidad de exponerse al sol sin camiseta, mientras que las mujeres suelen usar shorts o faldas cuando el tiempo mejora. Ese patrón fue uno de los datos destacados por la organización para orientar la vigilancia de cambios en la piel.

Cómo protegerse del sol para reducir el riesgo de melanoma

Michelle Mitchell, directora ejecutiva de CRUK, afirmó que resulta preocupante el aumento de personas diagnosticadas con melanoma en todo Reino Unido e indicó que “el hecho de que la mayoría de estos casos se puedan prevenir subraya la importancia de que la gente se tome en serio la protección solar”.

Pareja sentada en un parque bajo la sombra de un árbol. Ambos se aplican protector solar en brazos. Llevan sombreros y gafas. Envase de protector solar y gafas en el suelo
Los especialistas recomiendan buscar sombra, usar ropa protectora y aplicar protector solar de factor 30 o superior para prevenir el cáncer de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitchell pidió precaución cuando el sol es intenso y recomendó buscar sombra, cubrir la piel y usar protector solar. Además, advirtió: “Si nota algún cambio inusual en su piel, comuníquese con su médico de cabecera. Ya sea un lunar nuevo o cambiante, una llaga que no cicatriza o una zona de la piel que se vea fuera de lo normal, es importante que lo revisen. Probablemente no será cáncer, pero si lo es, diagnosticarlo y tratarlo pronto puede marcar toda la diferencia”.

Por su parte, Fiona Osgun, jefa de información sanitaria de la organización, explicó que una quemadura solar es una señal clara de daño en la piel. Asimismo, señaló: “Las quemaduras solares no ocurren solo cuando hace calor: también pueden producirse en días más frescos o nublados”.

También detalló que la mejor manera de proteger la piel cuando el sol aprieta es usar sombra, sobre todo a mitad del día, cubrirse especialmente los hombros, llevar sombrero y gafas de sol, y aplicar protector con al menos factor 30 y cuatro o cinco estrellas. “Asegúrese de ponerse bastante cantidad y de volver a aplicarlo con regularidad. Aunque ya se haya quemado con el sol antes, nunca es tarde para empezar a proteger su piel”, añadió.

Peter Johnson, director clínico nacional para cáncer de NHS England, el organismo que dirige el servicio de salud público en Inglaterra, sostuvo que el melanoma es uno de los cánceres más prevenibles y que estas cifras son “un duro recordatorio de la importancia de mantenerse a salvo del sol”. Johnson señaló: “Si nota algo inusual, como un lunar nuevo, una lesión cambiante o cualquier zona de la piel que no se vea bien, por favor, no espere para contactar a su médico de cabecera, porque detectar el cáncer pronto realmente salva vidas”.

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