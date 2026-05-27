El plan del Pentágono para dominar la guerra autónoma: drones, cazas sin piloto y algoritmos

El Pentágono acaba de crear el programa de armamento más caro de su historia. No es un portaaviones ni un misil nuclear: es un grupo de guerra autónoma con drones, inteligencia artificial y cazas sin piloto. Se llama DAWG y para 2027 tendrá 54.600 millones de dólares. En su columna de Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó qué es y por qué cambia todo.

Qué es el DAWG y por qué ese número es histórico

El Defense Autonomous Warfare Group —DAWG— fue creado para unificar todos los esfuerzos del Departamento de Defensa en sistemas no tripulados y armas autónomas. Hasta ahora era un programa menor. Con el presupuesto para 2027, se convierte en la columna vertebral de la doctrina militar estadounidense.

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“Absorbe varias iniciativas previas como el programa Replicator de la gestión de Biden para tratar de unificar todos los esfuerzos existentes dentro de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas”, explicó Serbin Pont.

El Pentágono lanza el programa DAWG con una inversión histórica de 54.600 millones de dólares para guerra autónoma (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Ese único renglón presupuestario representa casi el 15% del paquete total de reconciliación, supera el PBI de muchas naciones pequeñas y es mayor que el presupuesto completo del Cuerpo de Marines, fijado en 52.800 millones de dólares.

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El 29 de abril, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció ante el Comité de las Fuerzas Armadas que el Pentágono creará en breve un subcomando unificado de guerra autónoma, el equivalente institucional a la creación del Comando Espacial en 2019 o la elevación del Cibercomando en 2017. No es un ajuste presupuestario. Es un cambio de doctrina.

Cazas del futuro y drones a escala industrial

El programa tiene dos grandes frentes. El primero son los cazas de sexta generación diseñados para operar junto a drones autónomos. “La idea es que la Fuerza Aérea norteamericana va a incorporar por lo menos 150 de estas aeronaves con un potencial de un total de mil, que cuesten alrededor de 25 a 30 millones de dólares cada uno, con una capacidad operacional estimada para el año 2030”, detalló Serbin Pont.

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El programa Drone Dominance asigna 39.200 millones de dólares para producir hasta 540.000 drones pequeños entre 2027 y 2028 (Anduril/Handout via REUTERS)

Ya hay proyectos concretos en vuelo. El analista mencionó el YFQ-42A de General Atomics y destacó especialmente el YFQ-44 de Anduril: “Mi favorito: fue desarrollado en 556 días desde el inicio de su concepción”. Una velocidad de desarrollo que hasta hace pocos años era impensable en la industria de defensa.

El segundo frente son los drones de bajo costo a escala masiva. El presupuesto incluye 39.200 millones de dólares para el programa “Drone Dominance”, una inversión plurianual en adquisición y producción doméstica de sistemas autónomos. “Se puedan comprar de acá a 2027 unos 200 mil drones pequeños y unos 340 mil para el año 2028. Hoy el costo está en torno a los cinco mil dólares por dron, quieren que eso baje a los 2.300 dólares”, precisó Serbin Pont.

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El trasfondo geopolítico: China en el centro

Detrás de los números hay un objetivo concreto. “Hoy, el 80% de los componentes de drones de pequeño porte se producen en China. Estados Unidos quiere inyectar muchos recursos para que cada vez mayor parte de esos componentes se fabriquen en territorio americano y lograr la independencia tecnológica”, explicó Serbin Pont.

El Pentágono busca reducir la dependencia tecnológica de China y aumentar la fabricación nacional de componentes para drones militares (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

El primer test en combate real ya ocurrió. “Pusieron a prueba enjambres de drones por primera vez el 3 de enero de este año en las operaciones en Venezuela para neutralizar las defensas antiaéreas”, señaló el analista. Lo que se probó en Venezuela como experimento, el Pentágono quiere convertirlo en capacidad industrial permanente.

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El dilema que nadie puede ignorar

El salto presupuestario no está exento de críticas, incluso desde adentro. El general retirado David Petraeus y el académico Isaac Flanagan advirtieron en Defense One que gran parte de esa inversión podría desperdiciarse si el ejército gasta el dinero antes de establecer una comprensión clara de cómo operar, entrenar y mantener las armas autónomas. “La duda queda, la crítica está ahí, es parte del debate que se está dando”, reconoció Serbin Pont.

Los cazas de sexta generación operarán en conjunto con drones autónomos y se espera que la Fuerza Aérea adquiera hasta mil unidades en 2030 (Kevin Flynn/Boeing/EFE)

Pero la pregunta más profunda es filosófica y la planteó Maru Duffard en el intercambio: “Muchos dicen: ‘La última decisión siempre la tiene que tomar un humano’. Pero ¿y si ese humano se está informando netamente con inteligencia generada por una inteligencia artificial? ¿Qué tan fundamentada está esa decisión?”. La respuesta de Serbin Pont fue directa: “La máquina no tiene moral. Tiene la carencia de esa cuestión”.

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Líderes del Comité de las Fuerzas Armadas como el senador Roger Wicker y el representante Mike Rogers ya advirtieron contra realizar cambios estructurales tan masivos sin una estrategia clara que contemple la supervisión ética y operacional. El debate entre velocidad tecnológica y responsabilidad humana acaba de alcanzar los 54.600 millones de dólares. Y recién empieza.

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