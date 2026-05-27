El tráfico en el estrecho de Ormuz se reduce drásticamente tras la salida de los superpetroleros

FOTO DE ARCHIVO. Buques en el estrecho de Ormuz, Irán. 22 de mayo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz se redujo a tan solo unos pocos buques, en su mayoría vinculados a Irán, el miércoles, lo que subraya la naturaleza intermitente del tráfico en el punto estratégico energético más vital del mundo.

Solo se observaron dos buques transitando hacia el golfo Pérsico, mientras que un petrolero chino aparentemente hizo una pausa a mitad de su viaje de salida, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg. Esta ralentización se produce un día después de que dos superpetroleros internacionales abandonaran el estrecho en una breve oleada de salidas de energía.

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Esta fluctuación se produce mientras los mercados esperan el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a un conflicto que ha provocado el cierre casi total del estrecho de Ormuz. Estados Unidos negó un informe de la televisión estatal iraní sobre un borrador de acuerdo provisional que indicaba que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz podría normalizarse en un mes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó recientemente que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego estaban “progresando satisfactoriamente”. Sin embargo, garantizar el libre tránsito a través del estrecho sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar, mientras que la creciente campaña de Israel en el Líbano amenaza con descarrilar la frágil diplomacia.

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Un buque portacontenedores vinculado a Irán y un pequeño granelero chino siguieron a los dos superpetroleros en su salida del Golfo el martes. Para el miércoles, ningún buque había logrado salir, ya que el viaje de salida del Hua Lin Wan se detuvo tras pasar la isla iraní de Larak.

FOTO DE Archivo. Una imagen tomada con un dron muestra embarcaciones navegando por el estrecho de Ormuz, vista desde Musandam, Omán, el 25 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

El bloqueo impuesto a la navegación iraní en el Golfo de Omán está alterando activamente las rutas comerciales regionales. Funcionarios militares estadounidenses declararon el miércoles que 109 buques mercantes se han visto obligados a desviarse desde mediados de abril.

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El martes, el tráfico marítimo entrante incluyó un buque cisterna griego para productos petrolíferos, un buque cisterna de gas licuado de petróleo vinculado a China y tres buques de transporte de combustible vinculados a Irán. En contraste, el miércoles por la mañana solo se registraron dos portacontenedores entrantes, uno de ellos con vínculos con Irán.

Las interferencias generalizadas en las señales del Sistema de Identificación Automática (AIS) del sector siguen dificultando la verificación independiente del tráfico marítimo. Por consiguiente, es posible que las cifras de tránsito se revisen al alza posteriormente cuando los buques reaparezcan más lejos de las aguas de alto riesgo.

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Una vista aérea muestra al Idemitsu Maru, un buque petrolero operado por una filial de la importante compañía petrolera japonesa Idemitsu Kosan Co. y un superpetrolero (VLCC) con capacidad para transportar 2 millones de barriles de petróleo saudí, llegando tras transitar por el estrecho de Ormuz a finales de abril a una refinería frente a Chita, prefectura de Aichi, Japón, el 25 de mayo de 2026. Kyodo/vía REUTERS

La presencia naval estadounidense también podría estar distorsionando las observaciones. Los buques vinculados a Irán que entran o salen del Golfo podrían estar desactivando las señales AIS para evitar ser detectados, lo que dificulta el seguimiento de los flujos en tiempo real.

Incluso antes de que Estados Unidos prohibiera el tránsito hacia y desde puertos iraníes, era común que los buques vinculados a Irán se quedaran sin señal al acercarse al estrecho de Ormuz. Las señales a menudo no se restablecían hasta bien entrado el estrecho de Malaca, aproximadamente 13 días de navegación desde la isla iraní de Kharg.

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NOTAS:

Dado que los buques pueden moverse sin transmitir su ubicación hasta que se encuentran lejos de Ormuz, se recopilaron señales de posicionamiento automático en una amplia zona que abarca el golfo de Omán, el mar Arábigo y el mar Rojo para detectar aquellos que pudieran haber salido o entrado en el golfo Pérsico.

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Cuando se identifican posibles tránsitos, se examinan los historiales de señales para determinar si el movimiento parece genuino o si es el resultado de una suplantación de identidad (donde la interferencia electrónica puede falsificar la posición aparente de un buque).

Es posible que algunos tránsitos no se hayan detectado si los transpondedores de los buques no se han reactivado. Los petroleros vinculados a Irán suelen navegar desde el Golfo Pérsico sin emitir señales hasta que llegan al Estrecho de Malaca, aproximadamente 10 días después de pasar Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos. Otros buques podrían estar adoptando tácticas similares y no aparecerían en las pantallas de seguimiento durante varios días.

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Este sistema de seguimiento se publicará durante periodos de alta tensión con Irán y tiene como objetivo registrar el tráfico de todos los tipos de buques mercantes.

© 2026, Bloomberg.

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