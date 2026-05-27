Negocios latinos en California al límite: el precio récord de la gasolina y las regulaciones estatales devoran sus ganancias

El precio récord de la gasolina en California alcanzó los USD 6,14 por galón y afectó gravemente a negocios latinos (REUTERS/Mike Blake)

El impacto de los precios récord de la gasolina en California se hizo sentir con fuerza entre los pequeños negocios, en especial en la comunidad latina.

Gabriel Gracia, dueño de una empresa de limpieza en Woodlake, contó que llenar el tanque de su vehículo pasó de USD 60 a USD 85 dos veces por semana, un salto que golpeó la rentabilidad. “Todo esto se está saliendo de control”, afirmó.

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Los pequeños empresarios latinos de California afrontaron el precio promedio de gasolina más alto de Estados Unidos, regulaciones más estrictas y un margen competitivo limitado.

Esa combinación comprimió las ganancias, elevó costos fijos y puso en riesgo la continuidad de emprendimientos familiares, en un contexto de alta carga fiscal y laboral.

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Precios récord y presión fiscal en el combustible

Pequeños empresarios latinos vieron comprimidas sus ganancias y elevados costos fijos por el alza del combustible y la presión fiscal (Imagen Ilustrativa Infobae)

California mantuvo el mayor precio promedio de gasolina del país: USD 6,14 por galón y hasta USD 9 en algunas estaciones de Los Ángeles, según la Comisión de Energía de California y datos recogidos por Fox News Digital. El impuesto estatal ascendió a setenta centavos por galón, el más alto a nivel nacional.

La California Fuels and Convenience Alliance advirtió que las campañas de boicot contra estaciones afectaron de forma directa a pequeños comercios y negocios de minorías, y pidió suspender el impuesto como alivio inmediato.

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La Comisión de Energía, por su parte, indicó que la asequibilidad era un objetivo, aunque aclaró que muchos factores de precio escaparon a su control.

Un informe de HispanicAd señaló que los latinos en California destinaron una mayor proporción de sus ingresos al transporte y la vivienda que otros grupos, lo que agravó el efecto del encarecimiento del combustible.

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En ese escenario, los negocios con márgenes ajustados perdieron capacidad para competir e invertir.

El impuesto estatal a la gasolina de California es el más alto de Estados Unidos, con 70 centavos por galón, lo que impacta la asequibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulaciones y costos operativos que achican márgenes

Las dificultades de operar en California no se limitaron al precio de la gasolina. Mike Georgopoulos, dueño de restaurantes en San Diego, sostuvo que los márgenes llegaron apenas al 5% cuando las cosas iban bien y que, con frecuencia, “trabajan por migajas”, según reportó Fox Business.

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También afirmó que abrir un negocio en el estado implicó arriesgar capital durante años antes de obtener permisos definitivos.

El costo laboral figuró entre los más altos de Estados Unidos, y la regulación local impidió aplicar el “crédito por propinas” disponible en otros lugares, lo que redujo la rentabilidad de los servicios.

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A eso se sumaron la competencia de vendedores informales y la crisis de personas sin hogar, que elevaron la inseguridad y la incertidumbre en la operación diaria.

Georgopoulos advirtió sobre demandas “extorsivas” que podían costar hasta USD 100.000 al año a un restaurante promedio.

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Desde Cardiff, Mo Tehrani afirmó que las estaciones de servicio con márgenes más bajos fueron las primeras en absorber el impacto del alza: “La presión se percibe en todo: desde el flujo de caja hasta el costo al cliente y el precio final”.

Además, el alto costo de trasladar un negocio fuera del estado obligó a muchos empresarios a seguir operando en un entorno restrictivo.

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Boicots a estaciones y regulaciones estrictas pusieron en riesgo la continuidad de pequeños comercios y minorías empresariales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emprender en California: peso de la comunidad latina y barreras de acceso

La comunidad latina sostuvo una presencia relevante en la economía californiana. Los negocios de propietarios hispanos representaron la mayoría de las nuevas empresas en California y Florida, de acuerdo con HispanicAd.

Sin embargo, el acceso limitado al capital siguió como una barrera que, junto con márgenes bajos y presión regulatoria, complicó el crecimiento de los pequeños comercios de origen hispano.

Según datos de WalletHub citados por Fox News Digital, varias ciudades de California figuraron entre las más desafiantes del país para iniciar una empresa.

En ese marco, los emprendedores latinos buscaron alternativas para sostener su actividad y adaptarse a costos crecientes sin resignar competitividad.