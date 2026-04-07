Padres enfrentan cargos por negligencia después de que un lobo hiriera a su bebé de 17 meses en un zoológico de Pensilvania

Los padres estaban a entre 7 y 9 metros del niño y no supervisaban de cerca su actividad, según los informes policiales y testimonios de testigos (ZooAmerica/Hersheypark).

La Policía de Derry Township en Pensilvania imputó cargos a los padres de un niño de 17 meses que sufrió heridas tras introducir la mano en el recinto de lobos de ZooAmerica North American Wildlife Park. El menor accedió a una zona restringida y, al aproximarse a la barrera principal, uno de los lobos lo mordió y le provocó lesiones que, según las autoridades y el zoológico, fueron leves.

Tras el incidente, ocurrido el 4 de abril en las instalaciones de Hersheypark, los responsables del menor, identificados como Carrie Sortor y Stephen Wilson, fueron acusados de poner en peligro el bienestar infantil. De acuerdo con el reporte policial, el niño logró superar el acceso restringido sin la vigilancia directa de sus padres, circunstancia que motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Los hechos y la investigación policial

De acuerdo con USA Today, cerca de las 11:35 de la mañana, el niño, sin supervisión directa, atravesó una pequeña apertura en la barrera exterior de madera que delimita el área de los lobos. Tras superar este primer obstáculo, el menor se aproximó al cercado metálico principal e introdujo la mano, momento en el cual uno de los animales la sujetó con la boca. Varios visitantes intervinieron y lograron retirar al menor del área de peligro, según ABC 7.

Las pruebas recogidas por las autoridades, así como los testimonios de testigos, mostraron que los padres se encontraban a una distancia aproximada de 7 a 9 metros del niño, sentados en un banco y atentos a sus teléfonos móviles. El jefe de la Policía de Derry Township, Garth Warner, explicó al medio local WGAL que existen señales visibles en la zona que advierten a los acompañantes sobre la obligación de vigilar a los menores: “Hay letreros que aconsejan a los padres que presten atención a sus hijos. Obviamente, no siguieron esas instrucciones”.

Tras revisar el caso con la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Dauphin, la policía determinó que existían elementos suficientes para imputar a los padres por el delito de poner en peligro el bienestar de un niño, una falta tipificada como delito menor en el estado.

Por otro lado, la policía local solicita la colaboración de quienes presenciaron el hecho, prestaron asistencia al menor, grabaron videos o dispongan de información adicional sobre el suceso.

La respuesta de ZooAmerica y las medidas de seguridad

El parque alberga actualmente tres lobos grises: un macho, Twister, y dos hembras, Hazel y Freya. Las autoridades no lograron determinar cuál de los ejemplares estuvo involucrado en el incidente.

En un comunicado policial recogido por Fox News, el zoológico explicó que el menor logró deslizarse por debajo de una valla exterior antes de acercarse a la cerca principal del hábitat de lobos. La institución subrayó que el contacto entre el animal y el menor obedeció a un comportamiento natural y no a una reacción agresiva.

A su vez, también destacó que la seguridad de sus visitantes y el bienestar de los animales representan prioridades permanentes, y que el diseño de los hábitats cuenta con múltiples capas de protección, señalización clara y barreras para garantizar la observación segura.

Twister, Hazel y Freya son los nombres de los tres lobos grises que habitan actualmente en el parque (Instagram: @zooamerica).

Supervisión parental y prevención en zoológicos

La normativa interna de ZooAmerica y de otros zoológicos acreditados en Estados Unidos exige que los menores permanezcan bajo supervisión de adultos durante toda la visita. Instituciones como el Cheyenne Mountain Zoo y el Louisville Zoo especifican que los adultos son responsables de mantener a los niños alejados de las barreras y zonas restringidas.

La Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) enfatiza que los incidentes que involucran lesiones a visitantes por animales en zoológicos acreditados son poco frecuentes, y suelen producirse en circunstancias donde se vulneran las medidas de seguridad, ya sea por la acción de los visitantes o por inobservancia de las advertencias.

Por su parte, la fundadora y presidenta de la Animal Protection Agency, Jami LoVullo, en declaraciones a Fox News, señaló que los zoológicos refuerzan constantemente la necesidad de evitar el cruce de barreras o el contacto directo con los animales: “Por lo general, hay todo tipo de señales que advierten de cualquier peligro y piden al público que no entre en esas zonas. Sería responsabilidad de los padres seguirlas”.