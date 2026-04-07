Estados Unidos

Padres enfrentan cargos por negligencia después de que un lobo hiriera a su bebé de 17 meses en un zoológico de Pensilvania

La autoridad local inició un proceso legal luego de que el niño resultara herido al ingresar accidentalmente a una zona no autorizada mientras se encontraba bajo el cuidado de sus familiares durante una visita al parque

Guardar
La entrada principal del ZooAmerica North American Wildlife Park, con una estructura de madera adornada con esculturas de un lobo, un águila y un oso
Los padres estaban a entre 7 y 9 metros del niño y no supervisaban de cerca su actividad, según los informes policiales y testimonios de testigos (ZooAmerica/Hersheypark).

La Policía de Derry Township en Pensilvania imputó cargos a los padres de un niño de 17 meses que sufrió heridas tras introducir la mano en el recinto de lobos de ZooAmerica North American Wildlife Park. El menor accedió a una zona restringida y, al aproximarse a la barrera principal, uno de los lobos lo mordió y le provocó lesiones que, según las autoridades y el zoológico, fueron leves.

Tras el incidente, ocurrido el 4 de abril en las instalaciones de Hersheypark, los responsables del menor, identificados como Carrie Sortor y Stephen Wilson, fueron acusados de poner en peligro el bienestar infantil. De acuerdo con el reporte policial, el niño logró superar el acceso restringido sin la vigilancia directa de sus padres, circunstancia que motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Los hechos y la investigación policial

De acuerdo con USA Today, cerca de las 11:35 de la mañana, el niño, sin supervisión directa, atravesó una pequeña apertura en la barrera exterior de madera que delimita el área de los lobos. Tras superar este primer obstáculo, el menor se aproximó al cercado metálico principal e introdujo la mano, momento en el cual uno de los animales la sujetó con la boca. Varios visitantes intervinieron y lograron retirar al menor del área de peligro, según ABC 7.

Las pruebas recogidas por las autoridades, así como los testimonios de testigos, mostraron que los padres se encontraban a una distancia aproximada de 7 a 9 metros del niño, sentados en un banco y atentos a sus teléfonos móviles. El jefe de la Policía de Derry Township, Garth Warner, explicó al medio local WGAL que existen señales visibles en la zona que advierten a los acompañantes sobre la obligación de vigilar a los menores: “Hay letreros que aconsejan a los padres que presten atención a sus hijos. Obviamente, no siguieron esas instrucciones”.

Tras revisar el caso con la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Dauphin, la policía determinó que existían elementos suficientes para imputar a los padres por el delito de poner en peligro el bienestar de un niño, una falta tipificada como delito menor en el estado.

Por otro lado, la policía local solicita la colaboración de quienes presenciaron el hecho, prestaron asistencia al menor, grabaron videos o dispongan de información adicional sobre el suceso.

La respuesta de ZooAmerica y las medidas de seguridad

El parque alberga actualmente tres lobos grises: un macho, Twister, y dos hembras, Hazel y Freya. Las autoridades no lograron determinar cuál de los ejemplares estuvo involucrado en el incidente.

En un comunicado policial recogido por Fox News, el zoológico explicó que el menor logró deslizarse por debajo de una valla exterior antes de acercarse a la cerca principal del hábitat de lobos. La institución subrayó que el contacto entre el animal y el menor obedeció a un comportamiento natural y no a una reacción agresiva.

A su vez, también destacó que la seguridad de sus visitantes y el bienestar de los animales representan prioridades permanentes, y que el diseño de los hábitats cuenta con múltiples capas de protección, señalización clara y barreras para garantizar la observación segura.

Dos lobos en un hábitat naturalista; uno de pie entre arbustos, otro aullando mientras está recostado en el suelo rocoso y terroso
Twister, Hazel y Freya son los nombres de los tres lobos grises que habitan actualmente en el parque (Instagram: @zooamerica).

Supervisión parental y prevención en zoológicos

La normativa interna de ZooAmerica y de otros zoológicos acreditados en Estados Unidos exige que los menores permanezcan bajo supervisión de adultos durante toda la visita. Instituciones como el Cheyenne Mountain Zoo y el Louisville Zoo especifican que los adultos son responsables de mantener a los niños alejados de las barreras y zonas restringidas.

La Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) enfatiza que los incidentes que involucran lesiones a visitantes por animales en zoológicos acreditados son poco frecuentes, y suelen producirse en circunstancias donde se vulneran las medidas de seguridad, ya sea por la acción de los visitantes o por inobservancia de las advertencias.

Por su parte, la fundadora y presidenta de la Animal Protection Agency, Jami LoVullo, en declaraciones a Fox News, señaló que los zoológicos refuerzan constantemente la necesidad de evitar el cruce de barreras o el contacto directo con los animales: “Por lo general, hay todo tipo de señales que advierten de cualquier peligro y piden al público que no entre en esas zonas. Sería responsabilidad de los padres seguirlas”.

Temas Relacionados

ZooAmericaPensilvaniaZoológicoSeguridad InfantilEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Los propietarios de perros en California afrontan las mayores demandas por mordeduras

La legislación vigente en el estado obliga a quienes tienen una mascota a responder económicamente por incidentes causados por sus animales, además de enfrentar una cifra récord en litigios y compensaciones según el sector asegurador

Los propietarios de perros en California afrontan las mayores demandas por mordeduras

La gobernadora Kathy Hochul impulsa jubilación anticipada a los 55 años para empleados públicos en Nueva York

La mandataria neoyorquina propone un régimen previsional que favorecería a quienes ingresaron al sector estatal después de 2012, con el objetivo de lograr mayor equidad y mejores condiciones de retiro

La gobernadora Kathy Hochul impulsa jubilación anticipada a los 55 años para empleados públicos en Nueva York

La región de Nueva York enfrentará brusca caída de temperatura y activación de Código Azul

Las autoridades instalaron operativos especiales ante el descenso térmico que podría perjudicar cultivos y vegetación, así como incrementar riesgos sanitarios y de accidentes para la población vulnerable

La región de Nueva York enfrentará brusca caída de temperatura y activación de Código Azul

ICE deporta a presunto miembro de MS-13 acusado de homicidio en El Salvador

La expulsión del ciudadano salvadoreño ocurre luego de un proceso legal iniciado por autoridades migratorias, en el contexto de políticas enfocadas en la remoción de personas señaladas por delitos graves fuera de Estados Unidos

ICE deporta a presunto miembro de MS-13 acusado de homicidio en El Salvador

La escuela Whitney High lidera las admisiones universitarias en California

El organismo educativo estatal atribuyó al plantel de Cerritos la mayor tasa de acceso a campus de la Universidad de California, de acuerdo con los más recientes estudios publicados por medios especializados en rankings académicos y prensa regional

La escuela Whitney High lidera las admisiones universitarias en California

TECNO

Netflix presenta VOID, la IA capaz de borrar objetos de video sin dejar huella

Netflix presenta VOID, la IA capaz de borrar objetos de video sin dejar huella

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Del Nokia 1100 al iPhone: los cinco celulares que marcaron la historia de la tecnología móvil

Primero las RAM, ahora las CPU: Intel prepararía una nueva subida de precios para sus procesadores

Top 10 de mentiras más comunes en apps de citas como Tinder y Bumble

ENTRETENIMIENTO

De la complicidad con Judy Garland al acoso escolar y los desafíos de la fama: el lado desconocido de Liza Minnelli

De la complicidad con Judy Garland al acoso escolar y los desafíos de la fama: el lado desconocido de Liza Minnelli

Hilary Duff recordó “A Cinderella Story” y reveló detalles sobre su relación con Chad Michael Murray

Courtney Love, Dave Grohl y un posible acercamiento que ilusiona a los fans de Nirvana

La película de Michael Jackson gastó 15 millones de dólares para regrabar su final y omitir su etapa en los tribunales

La increíble fortuna de Angus Young, el integrante más rico de AC/DC

MUNDO

Liberaron a dos ciudadanos franceses detenidos en Irán tras más de tres años de gestiones diplomáticas

Liberaron a dos ciudadanos franceses detenidos en Irán tras más de tres años de gestiones diplomáticas

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Reino Unido registró récord de incendios de bicicletas y monopatines eléctricos en 2025, según datos oficiales

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz