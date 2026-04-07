Arrestan a un hombre en California tras la muerte violenta de su hermano con discapacidad

La fachada de una casa modesta en Newbury Park, California, con patrullas policiales y cinta amarilla de escena del crimen delimitando un cobertizo improvisado en el patio trasero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 26 años en California admitió haber matado a su medio hermano de 15 años, quien tenía parálisis cerebral, utilizando una pico el 5 de diciembre de 2024 en Newbury Park, informó la fiscalía del condado de Ventura.

El caso ha generado conmoción en la comunidad y destaca por la situación de vulnerabilidad de la víctima, según el comunicado oficial de las autoridades.

El acusado, Zuberi Kalaikulokahiokalani Sharp, se declaró culpable el 30 de marzo del cargo de asesinato en segundo grado y aceptó los agravantes de infligir graves lesiones y emplear un arma, además de reconocer la condición de indefensión de su hermano menor, Zayde.

La audiencia de sentencia está programada para el 5 de mayo, cuando Sharp podría enfrentar una condena de 15 años a cadena perpetua en prisión estatal.

Un ataque violento en un entorno familiar

Según el relato proporcionado por la fiscalía, el ataque se produjo en un cobertizo improvisado del domicilio familiar de Newbury Park.

Zuberi Kalaikulokahiokalani Sharp se declaró culpable de asesinato en segundo grado y admitió agravantes como el uso de arma y la situación de indefensión de la víctima (Los Angeles Times)

Durante la tarde del 5 de diciembre, el tío de ambos hermanos escuchó un fuerte golpe proveniente del cobertizo y, al ingresar, encontró a Sharp de pie junto a Zayde, portando una pico.

La escena fue descrita como especialmente violenta, dado que la víctima dependía totalmente del cuidado de terceros por su parálisis cerebral.

La madre de Zayde fue quien alertó al 911 tras descubrir la situación. Al arribar la policía, los agentes encontraron a la madre sosteniendo a su hijo en el regazo, mientras que Sharp había huido del lugar.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda de inmediato, ante la peligrosidad del sospechoso, que permanecía armado y había mostrado un comportamiento errático.

Esa misma noche, la policía respondió a una denuncia sobre un hombre comportándose de forma incoherente, sin ropa, en el campo de fútbol de la Newbury Park High School, ubicada a aproximadamente 1,6 kilómetros (1 milla) del lugar del crimen.

Un cobertizo desordenado en un jardín suburbano es iluminado por las luces intermitentes de una patrulla policial, sugiriendo una escena de conmoción o investigación en la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes localizaron a Sharp y procedieron a su arresto sin que se produjeran nuevos incidentes. El acusado fue trasladado a una dependencia policial y permanece bajo custodia, sin derecho a fianza.

Proceso judicial y agravantes reconocidos

La fiscalía del condado de Ventura detalló que Sharp aceptó la existencia de agravantes en el caso: el uso de un arma mortal, la violencia extrema y la condición de discapacidad de la víctima.

Estos factores podrían influir en el fallo de la Corte Superior de Ventura y en la severidad de la condena a dictar el próximo 5 de mayo.

La fiscalía subrayó que la gravedad del delito y la vulnerabilidad de Zayde ameritan la aplicación de una pena ejemplar.

El fiscal adjunto de homicidios David Russell manifestó en el comunicado oficial: “Es una tragedia inconcebible para una familia que ya ha soportado demasiado”.

La declaración pone en relieve el impacto social y emocional del caso, así como la importancia de proteger a menores y personas con discapacidad en situaciones de riesgo.

La madre de Zayde, la víctima, alertó al 911, lo que permitió a la policía desplegar un amplio operativo de búsqueda ante la peligrosidad del sospechoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repercusiones y desafíos para la comunidad

El crimen de Zayde ha generado preocupación tanto en la comunidad de Newbury Park como entre organizaciones defensoras de personas con discapacidad y derechos de la infancia.

Estos grupos han solicitado que se refuercen las redes institucionales de apoyo y vigilancia para hogares con integrantes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de prevenir hechos similares en el futuro.

La defensa de Sharp no ha hecho declaraciones públicas sobre motivaciones o posibles antecedentes de salud mental que hayan influido en el desenlace. Mientras tanto, la comunidad local y organismos especializados seguirán de cerca la audiencia de sentencia.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia y promover acciones que fortalezcan la prevención de la violencia intrafamiliar en el condado de Ventura y en todo el estado de California.