Especialistas advierten que el precio de la gasolina en Estados Unidos podría alcanzar los USD 5 por galón si persiste el cierre del Estrecho de Hormuz

El cierre del Estrecho de Hormuz provoca un alza histórica en los precios de la gasolina en Estados Unidos, con proyecciones de hasta USD 5 por galón (REUTERS/Lisa Marie David).

El conflicto iniciado en febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán interrumpió el tránsito del petróleo y gas mundial por el Estrecho de Hormuz, lo que provocó aumentos inéditos en los costos del combustible, según informaron CBS News y Reuters. Analistas de J.P. Morgan advirtieron que los precios de la gasolina en Estados Unidos podrían superar los USD 5 por galón en las próximas semanas si el paso permanece cerrado, con una consecuente reducción del poder adquisitivo de millones de consumidores.

En consecuencia, de acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos llegó a USD 4,14 por galón este martes, cuando antes del inicio de las hostilidades se ubicaba en USD 2,98. En la costa oeste, el impacto es aún mayor: el precio en California se ubicó en USD 5,92, y ciudades como San Francisco alcanzaron los USD 6 por galón; en tanto, el diésel marcó un récord de USD 7,68 en el estado, según datos de Yahoo Finance.

Asimismo, la interrupción en el Estrecho de Hormuz redujo el flujo de embarcaciones de 130 por día en febrero a solo seis en marzo, publicó en un informe la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pese a que se registró una leve recuperación con 21 embarcaciones durante el último fin de semana, el tránsito aún se mantiene por debajo de los niveles habituales, informó Bloomberg.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) señaló que, mientras no se alcance un acuerdo y el petróleo de Medio Oriente no retome su flujo normal, es poco probable que los precios desciendan. En su informe, el organismo destacó: “Así como nunca antes habíamos visto que el estrecho se cerrara, tampoco lo hemos visto reabrirse. Aún está por verse cómo será exactamente”.

El cierre del estrecho de Hormuz provocó una caída del flujo de embarcaciones petroleras de 130 a solo seis por día, afectando gravemente el suministro global de gas y petróleo (REUTERS/Stringer).

El bloqueo de Hormuz dispara los precios y eleva el riesgo económico estadounidense

El bloqueo petrolero llevó el precio del crudo Brent a un promedio anual de USD 96 por barril, desde los USD 78,84 previstos previamente, informó la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) en su informe de perspectivas energéticas. El mismo organismo anticipó que, incluso si cesa el conflicto y se reabre el paso, la normalización del suministro podría demorar varios meses, lo que mantendría elevados los precios tanto del petróleo como de los combustibles refinados.

Por su parte, los analistas de J.P. Morgan calcularon que cada incremento de USD 0,10 en el precio promedio de la gasolina nacional representa un gasto anual adicional de USD 12.000 millones para los consumidores. Si el alza registrada desde febrero se mantiene durante el resto del año, el impacto total en el poder de compra podría alcanzar los USD 100.000 millones.

Esta presión sobre el presupuesto podría neutralizar o absorber los beneficios fiscales que las familias estadounidenses preveían tras la promulgación de la Ley de Recortes de Impuestos impulsada por la administración Trump en 2025, alertó Yahoo Finance.

Las amenazas de la administración de Trump podrían impulsar el precio de la gasolina a nuevos récords en Estados Unidos

La EIA proyecta que el precio al por menor de la gasolina en Estados Unidos llegará a un promedio mensual de USD 4,30 por galón en abril y se situará por encima de USD 3,70 en el promedio anual.

La última vez que el precio nacional de la gasolina alcanzó los USD 5 por galón fue en junio de 2022, cuando llegó a USD 5,02 ajustado por inflación en un contexto de la inflación más alta en cuatro décadas, según detalló CBS News.

Patrick De Haan, especialista en petróleo de GasBuddy, advirtió al medio estadounidense: “Es posible que se establezcan nuevos récords tanto para la gasolina como para el diésel, y será más probable si el presidente cumple sus amenazas de atacar a Irán o agravar la situación”.

El precio anual promedio de la gasolina en EE.UU. se mantendría por encima de los USD 3,70 por galón, según nuevas proyecciones de la EIA (REUTERS/Dado Ruvic).

El impacto en la demanda mundial de petróleo

La escalada bélica y el bloqueo en esta ruta marítima han tenido repercusiones globales. El precio del petróleo Brent para entregas en junio superó los USD 109 por barril, mientras que los contratos de crudo estadounidense West Texas Intermediate subieron a más de USD 112, reportó Yahoo Finance. En el mercado spot, los envíos del Mar del Norte alcanzaron los USD 140, su nivel más alto desde 2008.

El consumo mundial de petróleo también resultó afectado. La EIA recortó su estimación de crecimiento para la demanda global a 600 mil barriles diarios, una reducción del 50% respecto al pronóstico previo, y proyecta una demanda total de 104,6 millones de barriles diarios. La agencia atribuyó este ajuste a limitaciones en el suministro y políticas encaminadas a reducir el uso y exportación de combustibles, especialmente en Asia, que depende en gran medida del crudo de Medio Oriente.

La previsión indica que la demanda global no se recuperará antes de 2027, una vez restablecido el suministro y la operatividad de los países productores de la región. Hasta entonces, la volatilidad y el sobreprecio persistirán en los mercados energéticos internacionales.