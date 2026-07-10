Reino Unido: detuvieron a un hombre por el asesinato de la ex ministra Ann Widdecombe

Un hombre de 26 años fue detenido como sospechoso del asesinato de la conocida exdiputada de derechas británica Ann Widdecombe (Reuters)

La policía británica detuvo a un hombre de 26 años como sospechoso del asesinato de Ann Widdecombe, histórica exministra y figura del Partido Conservador, hallada muerta con heridas graves en su casa de Haytor, en el suroeste de Inglaterra. El cuerpo de Widdecombe apareció poco antes del mediodía, tras una llamada de alerta que movilizó a agentes hasta el lugar, y el operativo concluyó con la captura del sospechoso en Newton Abbot, una localidad próxima a la residencia de la víctima.

Las autoridades confirmaron que Widdecombe presentaba lesiones fatales y descartaron, en principio, indicios de móvil político o vínculos con terrorismo. El subcomisario Matt Longman, de la Policía de Devon y Cornualles, informó que el sospechoso, un hombre británico blanco, permanecía bajo custodia mientras avanzaban las pesquisas. Longman pidió la colaboración ciudadana para aportar datos que contribuyan a esclarecer los hechos.

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Ann Widdecombe se destacó como una de las figuras más firmes del conservadurismo británico. Widdecombe alcanzó notoriedad tanto en la política como en la televisión (Reuters)

El caso generó conmoción en el Reino Unido por el perfil público de la víctima. Widdecombe, de 78 años, desarrolló una extensa carrera parlamentaria y ocupó cargos como secretaria de Estado de Prisiones y de Trabajo en gobiernos conservadores de los años noventa.

Tras dejar la Cámara de los Comunes en 2010, integró el Parlamento Europeo por el Partido del Brexit y más tarde se convirtió en portavoz de Reform UK, liderado por Nigel Farage. Su figura también trascendió la política al participar en programas televisivos como Strictly Come Dancing y Celebrity Big Brother, lo que la mantuvo en la atención pública durante años.

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Durante su trayectoria en la política, se destacó por expresar opiniones directas y mantener posturas conservadoras en temas sociales, como el rechazo al aborto y a la equiparación de la edad de consentimiento entre relaciones homosexuales y heterosexuales.

Además, apoyó la medida de mantener esposadas a las prisioneras embarazadas durante el parto para evitar fugas y consideró que las madres solteras no representaban buenos modelos a imitar. No obstante, se diferenció de la mayoría de su partido al manifestarse en contra de la caza del zorro con perros.

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Ann Widdecombe fue una de las politicas mas conocidas de la historia de Reino Unido, según Nigel Farage (Reuters)

El asesinato provocó reacciones inmediatas entre dirigentes y referentes sociales. El primer ministro Keir Starmer lamentó la “enorme pérdida” y definió a Widdecombe como una política destacada con numerosos logros. Starmer subrayó que la seguridad de los parlamentarios es prioritaria y pidió evitar especulaciones sobre los motivos del crimen.

Por su parte, la líder conservadora Kemi Badenoch expresó su conmoción y envió condolencias a la familia, mientras que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, calificó el hecho como “extremadamente angustioso” y también solicitó a la sociedad no especular.

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Farage se declaró profundamente consternado y calificó a Widdecombe como la política británica más conocida desde Margaret Thatcher. La describió como una mujer de firmes convicciones, cristiana devota y defensora de ideas conservadoras, que dedicó su vida al servicio público sin buscar popularidad. Además, manifestó el deseo de que la investigación avance y permita esclarecer si hubo motivaciones políticas o si se trató de un robo frustrado.

El contexto de seguridad de los legisladores británicos quedó bajo atención desde los asesinatos de los parlamentarios Jo Cox en 2016 y David Amess en 2021, crímenes vinculados a extremismos políticos o religiosos. Aunque el caso de Widdecombe no se asoció hasta ahora con estos antecedentes, reactivó el debate sobre la protección de figuras públicas y la violencia contra representantes electos.

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(Con información de AP, EFE y Bloomberg)