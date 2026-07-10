Zelensky consideró que Ucrania tiene una “ventana de oportunidad” luego de los nuevos ataques contra Rusia

El presidente ucraniano afirmó que las fuerzas de su país alcanzaron una capacidad militar inédita (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, identificó una “ventana de oportunidad” para Ucrania tras el fortalecimiento militar de su país y el impacto de los recientes ataques sobre territorio ruso. Se mostró convencido de que las fuerzas ucranianas alcanzaron una capacidad inédita en el campo de batalla y en el espacio aéreo, mientras el Kremlin se concentró en ataques con misiles balísticos que, según su interpretación, evidenciaron su debilidad.

“En este momento, tenemos una ventana de oportunidad. Ucrania se ha fortalecido tanto en el campo de batalla como en el espacio aéreo. Todos ven estos resultados, logrados ante todo gracias a nuestros combatientes. Además tiene misiles balísticos; efectivamente, sigue llevando a cabo ataques absolutamente trágicos y atroces contra la población civil de nuestro país, pero esa es la única ventaja que le queda”, dijo.

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El mandatario expuso estos argumentos en una rueda de prensa en la que repasó los avances militares recientes. Explicó que Rusia, históricamente dependiente de la exportación de recursos energéticos, enfrentaba dificultades y buscaba importar combustibles debido a la interrupción de suministros ocasionada por los ataques ucranianos.

“Un país como Rusia, cuya economía siempre ha estado orientada a la exportación de sus propios recursos energéticos, ahora se esfuerza por encontrar combustible donde sea y aumentar, de una forma u otra, su capacidad para importarlo”, afirmó.

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En la jornada hoy, una nueva ofensiva ucraniana provocó incendios en una refinería de Krasnodar y en depósitos de hidrocarburos en Azov, sur de Rusia, después de ataques con drones. Las autoridades rusas informaron la destrucción de 376 drones ucranianos y confirmaron que no hubo víctimas en los incendios.

Las autoridades rusas confirmaron que no hubo víctimas tras el incendio en la planta de Krasnodar (Europa Press)

Al mismo tiempo, Rusia realizó un ataque con drones en Valky, región de Kharkiv, que causó la muerte de una mujer, una herida y daños en viviendas. Ucrania informó que Rusia lanzó 137 drones Shahed y que 114 fueron derribados.

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El mandatario ucraniano señaló que los ataques recientes alcanzaron zonas alejadas de la frontera, como Sarátov, Rostov, Tver, Stávropol y Krasnodar, además de regiones como Tartaristán, Baskortostán y Vorónezh. También mencionó el uso de drones contra objetivos en Moscú, Leningrado y Briansk.

“Los drones ucranianos llegaron a Siberia y atacaron la refinería de petróleo en Omsk, a casi 2.500 kilómetros de Ucrania. Ahora, ninguna refinería de petróleo rusa está fuera del alcance de las armas ucranianas”, recordó en sus redes soociales.

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Desde que comenzó la invasión rusa, la ONU confirmó al menos 16.402 civiles muertos y 48.428 heridos en Ucrania, entre ellos cientos de niños. El organismo aclaró que el número real de víctimas podría ser mucho mayor por las dificultades de acceso a zonas en conflicto. Solo en junio, 265 personas murieron y 1.816 resultaron heridas, la cifra mensual más alta de víctimas civiles desde los primeros meses de la guerra.

Un hombre al lado de los ataúdes de niñas muertas en un ataque ruso, en Kiev, Ucrania, el 19 de mayo del 2026 (AP foto/Evgeniy Maloletka)

Por otro lado, el lunes en París se reunirán al menos 25 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos Volodimir Zelensky, para fortalecer la “coalición de voluntarios” que busca ampliar el respaldo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia.

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Esta iniciativa, impulsada por Francia y el Reino Unido, apunta a promover un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones de paz, con la perspectiva de enviar una fuerza multinacional a Ucrania tras un eventual acuerdo. Moldavia y Macedonia del Norte se sumarán formalmente a la coalición, compuesta mayoritariamente por países europeos. La cumbre se celebrará un día antes del desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos.

(Con información de Europa Press)