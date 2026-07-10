Estados Unidos sancionó a personas y entidades que gestionan los activos del líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei

La gente corea consignas frente a una imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, durante una manifestación en la Plaza de la Revolución en Teherán, Irán, el 2 de julio de 2026. REUTERS/Murad Sezer

Estados Unidos sancionó al financiero iraní Ali Ansari y a otras 13 personas y entidades por gestionar una red internacional de activos en beneficio del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en lo que constituye la primera medida de este tipo desde la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio.

El Departamento del Tesoro justificó las sanciones como respuesta a la reanudación de los ataques iraníes contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Tanto Estados Unidos como Irán se han acusado mutuamente de violar los términos del acuerdo de cese al fuego.

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Ansari, empresario iraní radicado en Dubái, fue propietario y director de Ayandeh Bank, entidad que, según el Tesoro, desvió miles de millones de dólares mediante préstamos concedidos a empresas vinculadas al propio financiero, hasta que las autoridades iraníes ordenaron su disolución en octubre de 2025. Gran Bretaña ya lo había sancionado previamente por financiar actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El Tesoro afirmó que Ansari “ha institucionalizado de facto la malversación de fondos a gran escala dentro del régimen iraní, desviando recursos públicos hacia una extensa cartera de bienes inmuebles y participaciones comerciales en el extranjero” para enriquecerse a sí mismo, a las élites del régimen y al CGRI. Para canalizar esos fondos, utilizó numerosas sociedades pantalla y cuentas bancarias en múltiples jurisdicciones, acumulando activos bajo Smart Global Limited, una sociedad holding constituida en 2011 en Saint Kitts y Nevis que invirtió en propiedades en Alemania, Luxemburgo, España, Reino Unido, Chipre y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.

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Un hombre coloca una pancarta con la imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en una valla durante los preparativos para una ceremonia de despedida para el difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero en ataques aéreos israelíes y estadounidenses, frente a la Gran Musalla Imam Khomeini, en Teherán, Irán, el 2 de julio de 2026. REUTERS/Mohammed Salem

“Aunque figuran a nombre de Ansari, muchos de estos intereses financieros se mantienen en beneficio de Mojtaba Khamenei, su familia y otras élites iraníes del régimen y el CGRI, quienes han protegido a Ansari de ser sancionado pese a su notoria corrupción y el grave daño que ha causado a la economía iraní y a su pueblo”, precisó el Tesoro. Las sanciones derivaron en parte de una investigación de un año de Bloomberg News, publicada en enero, que documentó el papel del financiero en la gestión de ese portafolio internacional para Khamenei.

El paquete también apuntó a tres casas de cambio iraníes y sus directivos, acusados de facilitar transacciones por miles de millones de dólares anuales en nombre de bancos iraníes ya sancionados, valiéndose de capas de sociedades pantalla para ocultar la actividad ilícita. Asimismo, fueron designadas CDM Trading Limited, con sede en Hong Kong, y Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, establecida en los Emiratos Árabes Unidos, bajo la misma acusación.

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En esta imagen obtenida por Reuters el 24 de abril de 2026, se observa el buque MSC Francesca durante su incautación por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el estrecho de Ormuz, Irán. Meysam Mirzadeh/Tasnim/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el departamento seguirá “usando cada herramienta a su disposición” para aislar a Khamenei y a otros altos funcionarios del sistema financiero mundial, y agregó: “Preservaremos estos activos para el pueblo iraní”. Bessent también señaló que “el llamado líder supremo permanece oculto y aislado mientras su régimen se desmorona”.

El presidente Donald Trump declaró ese viernes que el cese al fuego acordado el mes pasado había concluido, aunque precisó que las negociaciones continuarán a petición de Teherán. A comienzos de esa semana, Washington había reimplantado sanciones sobre las ventas de petróleo iraní.

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Irán respondió que está lista para una “defensa total” si Estados Unidos viola el memorando, y su principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, publicó en Telegram que la guerra nunca terminaría con la rendición de Teherán. Teherán sostiene que las acciones estadounidenses “han dejado sin efecto partes claves y fundamentales” del acuerdo firmado.

Vista aérea de las costas iraníes y la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz, 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

El analista Brett Erickson, director general de Obsidian Risk Advisors, interpretó las nuevas medidas como una señal inequívoca: “Washington ya no intenta salvar el marco existente, se prepara para reemplazarlo por completo”, afirmó. Las negociaciones entre ambas potencias no han logrado avances en los asuntos pendientes: los peajes para los buques en el estrecho, el desbloqueo de activos iraníes congelados y las ambiciones nucleares de Teherán.

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El acuerdo provisional también preveía la reapertura total del estrecho —vía crítica para el suministro mundial de petróleo y gas que había permanecido en gran medida cerrada durante el conflicto—, pero el tráfico aún no ha recuperado los niveles previos a la guerra. Los últimos días de hostilidades dejaron al menos 14 muertos en suelo iraní, luego de que tres buques cisterna de Qatar y Arabia Saudita fueran atacados por fuerzas iraníes, lo que desencadenó represalias estadounidenses sobre posiciones iraníes y, en respuesta, ataques de Irán contra instalaciones militares de Estados Unidos en estados del Golfo.

(Con información de AFP, EFE, Reuters y Bloomberg)