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El gobierno de Siria responsabilizó al Estado Islámico por los atentados en Damasco durante la visita de Emmanuel Macron

El ataque provocó la muerte de una persona y causó heridas a 36 más, de las cuales cinco permanecieron internadas bajo atención médica

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Siria detuvo ayer a la célula responsable de los atentados de Damasco y los vinculan con el Estado Islámico (Europa Press)
Siria detuvo ayer a la célula responsable de los atentados de Damasco y los vinculan con el Estado Islámico (Europa Press)

Siria atribuyó los atentados con explosivos en el centro de Damasco al grupo terrorista Estado Islámico y localizó un depósito clandestino tras capturar a la célula responsable de los ataques cometidos durante la visita del presidente francés Emmanuel Macron.

Las explosiones ocurrieron el martes 7 de julio cerca del hotel Four Seasons, donde pernoctó Macron, y dejaron un muerto y 36 heridos, entre ellos cinco hospitalizados, cuando el mandatario francés se dirigía al palacio presidencial para reunirse con Ahmed al-Sharaa. Las bombas, de fabricación casera, detonaron en un contenedor de basura y en un vehículo estacionado a metros del hotel. La onda expansiva provocó daños materiales en edificios cercanos y esparció restos en la zona.

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Los ataques se produjeron poco después de la salida de Macron del hotel y minutos antes de su encuentro con el presidente sirio. Las autoridades confirmaron que la célula disponía de un arsenal oculto y que el material estaba previsto para una serie de atentados que buscaban desestabilizar la ciudad en un momento clave para el gobierno de Al-Sharaa, que intenta restaurar la seguridad tras la caída de Bashar al-Assad.

El ministro del Interior, Anas Khattab, informó que las fuerzas de seguridad realizaron una serie de redadas en cuatro barrios de Damasco y su periferia, lo que permitió detener a los sospechosos y hallar el escondite que la célula utilizaba para almacenar explosivos.

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“Se están llevando a cabo investigaciones con los detenidos para esclarecer todos los detalles del complot terrorista y las conexiones de la célula, con el fin de revelar sus identidades y funciones al público”, aseguró.

Anas Khattab notificó que las fuerzas de seguridad realizaron una serie de redadas en cuatro barrios de Damasco (Reuters)
Anas Khattab notificó que las fuerzas de seguridad realizaron una serie de redadas en cuatro barrios de Damasco (Reuters)

Según Ahmad Dalati, jefe de seguridad interior de la región, los detenidos mantenían vínculos directos con el Estado Islámico y planeaban más atentados en la capital. La operación incluyó la detención de decenas de personas, especialmente en la zona de Ish al-Warwar, y la incautación de artefactos listos para ser utilizados en próximas acciones.

Estos hechos interrumpieron la primera visita de un jefe de Estado de la Unión Europea a Siria desde 2024 y expusieron la persistencia de células activas del Estado Islámico, pese a los operativos recientes y la alianza de Siria con la coalición internacional.

El Ministerio del Interior detalló que las investigaciones continúan y que, una vez concluidas, revelarán públicamente la identidad y las conexiones de los sospechosos.

El atentado del martes se sumó a otro ataque registrado días antes en una cafetería cercana al Palacio de Justicia, donde una bomba causó diez muertos y 21 heridos. Ambos incidentes intensificaron las medidas de seguridad en la capital y reavivaron la preocupación por la presencia de grupos armados que buscan obstaculizar el proceso de estabilización.

(Con información de AFP)

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