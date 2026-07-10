Rusia declaró agente extranjero al opositor Nadezhdin a meses de las elecciones legislativas

Boris Nadezhdin volvió al centro del debate en Rusia tras el inicio de la guerra en Ucrania como una voz opositora con perfil antibelicista. (EFE)

El Ministerio de Justicia de Rusia declaró este viernes agente extranjero al opositor Boris Nadezhdin, medida que le impide presentarse a las elecciones de la Duma estatal previstas para mediados de septiembre.

La designación se produjo casi un mes después de que Nadezhdin presentara su candidatura para integrar la cámara baja del parlamento. Según el comunicado oficial, el político “difundió información falsa sobre decisiones políticas adoptadas por las autoridades de la Federación de Rusia, así como sobre el sistema electoral”, e instó a participar en manifestaciones y piquetes no autorizados.

PUBLICIDAD

Las autoridades también lo acusan de haber participado en la creación y distribución de contenido vinculado a otros “agentes extranjeros” y a organizaciones calificadas como “indeseables” en territorio ruso.

Un simpatizante del presidente Vladimir Putin sostiene una bandera junto al opositor Borís Nadezhdin durante una protesta frente a la Duma estatal en Moscú. 22 de julio de 2025. (REUTERS/Yulia Morozova)

Veterano de la política rusa, ejerció como diputado entre 1999 y 2003. Tras el inicio de la guerra en Ucrania resurgió en el debate público como el único candidato con un perfil abiertamente antibelicista, aunque la Comisión Electoral lo rechazó en 2024 por defectos de forma al intentar competir por la presidencia del país.

PUBLICIDAD

Desde entonces, su agrupación —Sede de los Candidatos— continuó operando en apoyo de postulantes independientes, opositores, en comicios regionales y municipales.

El listado oficial incorporó además a otros integrantes de su entorno político: la periodista Yekaterina Voropai, conductora de un canal de YouTube opositor, junto al activista y empresario Timoféi Rogozhin.

PUBLICIDAD

Quienes reciben esta designación quedan inhabilitados para competir en cualquier proceso electoral, sin importar el nivel de gobierno, y tampoco pueden ejercer como representantes de candidatos durante los comicios. Pese a ello, Nadezhdin reaccionó al anuncio con una declaración al canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti: “Seguiré viviendo y luchando”, y aseguró que tiene intención de continuar recogiendo firmas para su postulación a la Duma.

Borís Nadezhdin, vetado como candidato presidencial, junto a estudiantes en Dolgoprudny, región de Moscú. 17 de marzo de 2024. (REUTERS/Stringer)

Meses antes había descrito el estado del país con crudeza, señalando que el régimen del presidente Vladímir Putin acumulaba errores y que la ciudadanía perdía confianza en las instituciones. “No pasa un día sin que sea arrestado un vicegobernador o un alcalde. Ni un solo día”, subrayó.

PUBLICIDAD

Rusia incorporó la figura del agente extranjero a su ordenamiento jurídico en 2012. En los años siguientes, la etiqueta alcanzó a cientos de periodistas, figuras culturales, empresarios y organizaciones. En junio, el viceministro de Justicia Oleg Sviridenko reconoció que el 96% de los señalados el año anterior carecían de financiación exterior, pese a que ese vínculo financiero fue el argumento que originalmente justificó su creación.

Organizaciones de derechos humanos y sectores de la disidencia señalan que el calificativo contradice garantías reconocidas por la propia Constitución rusa. La categoría ha servido para denigrar públicamente a quienes la reciben y privarlos de derechos fundamentales.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE y The Moscow Times)