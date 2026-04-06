Servicio Meteorológico Nacional alerta por lluvias, frío y tormentas en el sur de California

Las autoridades recomiendan precauciones a conductores y residentes ante el aumento de accidentes por baja visibilidad durante las lluvias (REUTERS/Jill Connelly)

Las lluvias y un descenso notable de las temperaturas marcarán el regreso de la primavera a California del Sur tras semanas de calor atípico, incendios y récords térmicos en el final del invierno.

La llegada de este nuevo frente frío podría transformar el panorama en Los Ángeles y Ventura, donde los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, organismo federal encargado de monitorear las condiciones atmosféricas en Estados Unidos, anticipan hasta 25 milímetros de lluvia entre jueves y sábado.

Durante marzo, Woodland Hills alcanzó 39 °C, superando su marca anterior, y Lancaster llegó a 34 °C. Estas temperaturas extremas, junto con condiciones persistentemente secas, facilitaron la aparición de incendios como el Springs en el condado de Riverside.

El departamento de bomberos local informó que la contención del fuego alcanzó el 95 %, lo que permitió levantar las órdenes de evacuación y reducir el riesgo para comunidades cercanas.

La región experimentará un descenso de temperatura y lluvias a partir del jueves, con una probabilidad del 70 % de precipitaciones y riesgo de tormentas eléctricas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé hasta 25 milímetros de lluvia entre jueves y sábado en los condados de Los Ángeles y Ventura (REUTERS/Daniel Cole)

Las autoridades han recomendado extremar precauciones y adoptar medidas de seguridad ante la llegada de este episodio meteorológico, que también podría incluir nevadas en cotas elevadas.

El cambio climático ha incrementado la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos en California del Sur. La alternancia entre episodios de sequía, olas de calor e intensas lluvias ha sido citada por expertos como resultado de las rápidas variaciones en los patrones meteorológicos regionales.

Datos históricos del portal de estadísticas alemán Statista demuestran que, en la última década, la región ha experimentado un aumento del 15 % en la incidencia de olas de calor en primavera, lo que agrava tanto el riesgo de incendios como la vulnerabilidad ante lluvias súbitas.

Pronóstico de lluvias y enfriamiento para el sur de California

El enfriamiento será gradual desde el lunes, con temperaturas ligeramente superiores a la media hasta el miércoles. A partir del jueves, se espera un ambiente más fresco e inestable, con lluvias y tormentas eléctricas, especialmente entre viernes y sábado.

La meteoróloga Rose Schoenfeld, del Servicio Meteorológico Nacional, indicó: “Algunas áreas podrían experimentar lluvias intensas, vientos fuertes y deslizamientos de barro”.

Un frente frío trae lluvias y descenso de temperaturas a California del Sur después de semanas de calor e incendios (REUTERS/Jill Connelly)

Las zonas que podrían verse más afectadas son los valles interiores y las estribaciones montañosas, donde la acumulación de agua puede provocar riesgos adicionales de inundaciones repentinas y flujos de escombros.

El riesgo de tormentas eléctricas se calcula entre el 10 y el 20 %. Para quienes planean viajar a zonas montañosas, se aconseja abandonar de inmediato los lugares elevados si se producen descargas eléctricas y permanecer dentro del vehículo al menos media hora después del último trueno, según consta en el protocolo del Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades de California Highway Patrol recordaron la importancia de circular con precaución, ya que las lluvias pueden reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes en rutas y autopistas.

Consejos ante tormentas y posibles nevadas en las montañas

El pronóstico incluye la posibilidad de nieve en cotas entre 2.100 y 2.700 metros el viernes, especialmente en sectores de la Sierra de San Gabriel y zonas elevadas de Ventura y San Bernardino.

Aunque aún no se ha precisado el volumen de acumulación, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar refugiarse bajo árboles, acantilados o salientes rocosas durante las tormentas para reducir el riesgo de descargas eléctricas.

El pronóstico para la semana anticipa un descenso progresivo de las temperaturas, fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas, en una transición marcada por la incertidumbre climática y los efectos del cambio global (REUTERS/Jill Connelly)

La transición abrupta de un marzo cálido a una primavera húmeda corresponde, según especialistas del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, a los efectos del cambio climático, que ha provocado una mayor volatilidad en los patrones climáticos regionales.

En declaraciones recogidas por el diario Los Angeles Times, la investigadora Alex Hall afirmó: “La variabilidad extrema es ahora parte del clima esperado para el sur de California, lo que obliga a ajustar tanto los sistemas de alerta temprana como la planificación de emergencias”.

Las autoridades locales insisten en que, mientras persista la incertidumbre sobre la evolución de las temperaturas para el resto de abril, los registros de marzo no determinan necesariamente la tendencia del mes en curso.

El enfriamiento pronosticado supone un alivio temporal tras el reciente episodio de calor extremo en el sur del estado, aunque los expertos advierten que la alternancia climática podría mantenerse en las próximas semanas.