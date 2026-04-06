Estados Unidos

Servicio Meteorológico Nacional alerta por lluvias, frío y tormentas en el sur de California

Un nuevo sistema atmosférico afectará la región con precipitaciones intensas, descenso térmico y riesgo de rayos y nieve en zonas elevadas, obligando a la población a extremar medidas de prevención ante posibles emergencias meteorológicas

Guardar
Las autoridades recomiendan precauciones a conductores y residentes ante el aumento de accidentes por baja visibilidad durante las lluvias (REUTERS/Jill Connelly)
Las autoridades recomiendan precauciones a conductores y residentes ante el aumento de accidentes por baja visibilidad durante las lluvias (REUTERS/Jill Connelly)

Las lluvias y un descenso notable de las temperaturas marcarán el regreso de la primavera a California del Sur tras semanas de calor atípico, incendios y récords térmicos en el final del invierno.

La llegada de este nuevo frente frío podría transformar el panorama en Los Ángeles y Ventura, donde los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, organismo federal encargado de monitorear las condiciones atmosféricas en Estados Unidos, anticipan hasta 25 milímetros de lluvia entre jueves y sábado.

Durante marzo, Woodland Hills alcanzó 39 °C, superando su marca anterior, y Lancaster llegó a 34 °C. Estas temperaturas extremas, junto con condiciones persistentemente secas, facilitaron la aparición de incendios como el Springs en el condado de Riverside.

El departamento de bomberos local informó que la contención del fuego alcanzó el 95 %, lo que permitió levantar las órdenes de evacuación y reducir el riesgo para comunidades cercanas.

La región experimentará un descenso de temperatura y lluvias a partir del jueves, con una probabilidad del 70 % de precipitaciones y riesgo de tormentas eléctricas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé hasta 25 milímetros de lluvia entre jueves y sábado en los condados de Los Ángeles y Ventura (REUTERS/Daniel Cole)
El Servicio Meteorológico Nacional prevé hasta 25 milímetros de lluvia entre jueves y sábado en los condados de Los Ángeles y Ventura (REUTERS/Daniel Cole)

Las autoridades han recomendado extremar precauciones y adoptar medidas de seguridad ante la llegada de este episodio meteorológico, que también podría incluir nevadas en cotas elevadas.

El cambio climático ha incrementado la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos en California del Sur. La alternancia entre episodios de sequía, olas de calor e intensas lluvias ha sido citada por expertos como resultado de las rápidas variaciones en los patrones meteorológicos regionales.

Datos históricos del portal de estadísticas alemán Statista demuestran que, en la última década, la región ha experimentado un aumento del 15 % en la incidencia de olas de calor en primavera, lo que agrava tanto el riesgo de incendios como la vulnerabilidad ante lluvias súbitas.

Pronóstico de lluvias y enfriamiento para el sur de California

El enfriamiento será gradual desde el lunes, con temperaturas ligeramente superiores a la media hasta el miércoles. A partir del jueves, se espera un ambiente más fresco e inestable, con lluvias y tormentas eléctricas, especialmente entre viernes y sábado.

La meteoróloga Rose Schoenfeld, del Servicio Meteorológico Nacional, indicó: “Algunas áreas podrían experimentar lluvias intensas, vientos fuertes y deslizamientos de barro”.

Un frente frío trae lluvias y descenso de temperaturas a California del Sur después de semanas de calor e incendios (REUTERS/Jill Connelly)
Un frente frío trae lluvias y descenso de temperaturas a California del Sur después de semanas de calor e incendios (REUTERS/Jill Connelly)

Las zonas que podrían verse más afectadas son los valles interiores y las estribaciones montañosas, donde la acumulación de agua puede provocar riesgos adicionales de inundaciones repentinas y flujos de escombros.

El riesgo de tormentas eléctricas se calcula entre el 10 y el 20 %. Para quienes planean viajar a zonas montañosas, se aconseja abandonar de inmediato los lugares elevados si se producen descargas eléctricas y permanecer dentro del vehículo al menos media hora después del último trueno, según consta en el protocolo del Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades de California Highway Patrol recordaron la importancia de circular con precaución, ya que las lluvias pueden reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes en rutas y autopistas.

Consejos ante tormentas y posibles nevadas en las montañas

El pronóstico incluye la posibilidad de nieve en cotas entre 2.100 y 2.700 metros el viernes, especialmente en sectores de la Sierra de San Gabriel y zonas elevadas de Ventura y San Bernardino.

Aunque aún no se ha precisado el volumen de acumulación, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar refugiarse bajo árboles, acantilados o salientes rocosas durante las tormentas para reducir el riesgo de descargas eléctricas.

El pronóstico para la semana anticipa un descenso progresivo de las temperaturas, fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas, en una transición marcada por la incertidumbre climática y los efectos del cambio global (REUTERS/Jill Connelly)
El pronóstico para la semana anticipa un descenso progresivo de las temperaturas, fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas, en una transición marcada por la incertidumbre climática y los efectos del cambio global (REUTERS/Jill Connelly)

La transición abrupta de un marzo cálido a una primavera húmeda corresponde, según especialistas del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, a los efectos del cambio climático, que ha provocado una mayor volatilidad en los patrones climáticos regionales.

En declaraciones recogidas por el diario Los Angeles Times, la investigadora Alex Hall afirmó: “La variabilidad extrema es ahora parte del clima esperado para el sur de California, lo que obliga a ajustar tanto los sistemas de alerta temprana como la planificación de emergencias”.

Las autoridades locales insisten en que, mientras persista la incertidumbre sobre la evolución de las temperaturas para el resto de abril, los registros de marzo no determinan necesariamente la tendencia del mes en curso.

El enfriamiento pronosticado supone un alivio temporal tras el reciente episodio de calor extremo en el sur del estado, aunque los expertos advierten que la alternancia climática podría mantenerse en las próximas semanas.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasCalifornia del SurServicio Meteorológico NacionalCambio ClimáticoFenómenos Meteorológicos Extremos

Últimas Noticias

Un fallo histórico posibilita que el pueblo costero de South Seaside Park abandone Berkeley tras 53 años de luchas legales

La resolución sienta un precedente para otras comunidades de la costa de Nueva Jersey, al mismo tiempo que obliga a las autoridades municipales a abordar la integración fiscal, servicios básicos y futuras disputas de propiedad

Un fallo histórico posibilita que el pueblo costero de South Seaside Park abandone Berkeley tras 53 años de luchas legales

Cuáles estados tienen los impuestos planos sobre la renta más altos y más bajos para 2026

La adopción de sistemas de tipo único se afianza como tendencia en la política fiscal de Estados Unidos, impulsada por la búsqueda de simplificación en los cálculos de los contribuyentes y la competencia interestatal

Cuáles estados tienen los impuestos planos sobre la renta más altos y más bajos para 2026

El Seguro Social permite que jubilados estadounidenses financien una vida en países con menores costos

Los beneficiarios exploran alternativas de residencia internacional donde la pensión mensual alcanza para cubrir necesidades básicas y servicios, de acuerdo con estimaciones de grupos especializados

El Seguro Social permite que jubilados estadounidenses financien una vida en países con menores costos

Autoridades alertan sobre la amenaza de lombrices invasoras en Minnesota

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre señala que la expansión de especies no nativas está comprometiendo la estabilidad de los ecosistemas autóctonos, en particular por la desaparición de la capa de duff esencial para la fauna y flora silvestres

Autoridades alertan sobre la amenaza de lombrices invasoras en Minnesota

El CEO de JPMorgan señala riesgos en la geopolítica, la inteligencia artificial y la inflación en su carta anual

Jamie Dimon sostiene que el banco enfrenta riesgos crecientes por transformaciones tecnológicas, conflictos geopolíticos y exigencias regulatorias que restringen el crédito productivo en Estados Unidos

El CEO de JPMorgan señala riesgos en la geopolítica, la inteligencia artificial y la inflación en su carta anual

TECNO

El mayor riesgo de la IA según Google DeepMind: la amenaza invisible

El mayor riesgo de la IA según Google DeepMind: la amenaza invisible

4 nuevos juegos gratis en Steam que puedes reclamar hoy mismo para tu biblioteca: cómo descargarlos

Por qué en Colombia piden tus datos para todo y qué riesgos tiene

Biobots hechos con células humanas: el experimento que abre un nuevo capítulo en la inteligencia artificial

HDR en móviles: guía completa para entender qué es y cómo activarlo

ENTRETENIMIENTO

Spotify lanzará la película del concierto de Bad Bunny en Tokio

Spotify lanzará la película del concierto de Bad Bunny en Tokio

Halle Bailey se refirió a las críticas racistas tras protagonizar La Sirenita y cómo logró sobreponerse: “Aprendí a ignorar el ruido”

Adam Sandler se convirtió en el actor mejor pago de Hollywood: embolsó USD 48 millones en el 2025

Johnny Depp lanzó su marca de ron caribeño y se suma al negocio de bebidas espirituosas

La vida desconocida de Charlton Heston contada por su hijo: “Hizo muchas cosas en contra de lo que se esperaba de él”

MUNDO

El ejército ucraniano atacó una fragata rusa y una plataforma petrolífera en el mar Negro

El ejército ucraniano atacó una fragata rusa y una plataforma petrolífera en el mar Negro

Qué buscan los halcones cuando aparecen en los jardines de las casas y qué especies cazan

El terrible dolor de un hijo ucraniano al descubrir que un bombardeo de Putin mató a su madre

El tráfico de buques en el estrecho de Ormuz alcanzó su nivel más alto en semanas: qué países fueron beneficiados

El día más tenso en la misión Artemis II a la Luna: cuánto tiempo pasarán los astronautas sin contacto con la Tierra