Estados Unidos

La evasión fiscal con autos de lujo en Montana impacta las finanzas de California

Inscribir automóviles de alta gama en otra jurisdicción es la mecánica que impacta en los ingresos fiscales californianos y es objeto de escrutinio jurídico, tras comprobarse ventas irregulares y ocultamiento de bienes de gran valor

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Dos hombres con traje se dan la mano sonriendo en un concesionario de lujo. En el escritorio hay documentos y llaves. Al fondo, superdeportivos y paisaje exterior a través de grandes ventanales
Millonarios recurren a maniobras societarias en otros estados para evitar tributar por autos de lujo en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maniobra de registrar automóviles de lujo en Montana para eludir impuestos se consolidó como una de las estrategias predilectas de los millonarios en California y otros estados de Estados Unidos, mientras que las autoridades californianas intensifican su ofensiva para cerrar este vacío legal y recuperar ingresos fiscales perdidos, de acuerdo con el diario estadounidense Los Angeles Times.

El Departamento de Impuestos y Tarifas de California centra sus investigaciones en los propietarios de coches exclusivos, como Lamborghini, Ferrari y Porsche que emplean compañías ficticias en Montana para evitar abonar tasas locales.

Los funcionarios estatales advierten que esto representa millones de dólares no recaudados y afecta servicios esenciales.

De izquierda a derecha, se ven los logotipos de Lamborghini, Ferrari S.p.A. y Porsche, cada uno con sus símbolos distintivos y colores corporativos
Vehículos de marcas exclusivas figuran entre los modelos implicados en operaciones bajo investigación por fraude fiscal (REUTERS)

Desde 2023, los investigadores identificaron a 500 concesionarias dentro de California vinculadas a la venta de aproximadamente 2.500 vehículos que, supuestamente, fueron utilizados en Montana, según informó Los Angeles Times. Datos de la agencia indican que este fenómeno cuesta a las finanzas públicas de California más de USD 10 millones por año en ingresos tributarios no percibidos, ya que el valor de estos automóviles supera en muchos casos los cientos de miles de dólares.

La mecánica, conocida como el “vacío legal de Montana”, consiste en que compradores de altos ingresos registran sus coches mediante sociedades de responsabilidad limitada (LLC) creadas en ese estado para eludir el impuesto a la venta y la propiedad vigente en California.

Montana no grava ni la compraventa ni la tenencia de vehículos personales, lo que explica que quienes adquieren modelos costosos opten por este recurso legal. El proceso administrativo puede realizarse a distancia, permitiendo que los automóviles circulen con patentes de Montana, aunque tengan su uso principal en otras jurisdicciones.

Manos con billetes de 100 dólares y joyas en el volante de un coche de lujo. Mujer con gafas de sol en el espejo retrovisor. Calle de California con palmeras
Autoridades estatales refuerzan controles para frenar el uso de sociedades ficticias en Montana y garantizar el pago de impuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación del registro en Montana genera pérdidas fiscales millonarias para California

Una investigación estableció que la ciudad de Beverly Hills encabezó el listado con 416 casos sospechosos, seguida de Costa Mesa (359 casos), Van Nuys (273) y San Diego (269). Se detectaron también transacciones dudosas en Irvine, Santa Monica y Newport Beach.

En los casos más graves, la evasión impositiva involucró la participación directa de concesionarias que facilitaron documentación y logística para simular la venta y el traslado” de los vehículos fuera del estado, contraviniendo los requisitos legales según los cuales un automóvil debe permanecer mínimo 12 meses fuera de California para evitar impuestos locales.

La magnitud del daño fiscal quedó evidenciada con la acusación formal presentada en febrero de este año contra 14 personas —entre comerciantes y compradores— por la adquisición y ocultamiento de más de USD 20 millones en vehículos de alta gama. Según el informe de Los Angeles Times, estos hechos supusieron una evasión de al menos USD 1,8 millones en impuestos estatales a través de operaciones perpetradas entre 2023 y 2024.

Una jueza con túnica negra sostiene un mazo en un estrado de madera. Detrás, banderas de Estados Unidos y California. Sobre el estrado, documentos y calculadoras
El crecimiento de inscripciones en Montana impacta seriamente en los recursos públicos californianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades intensifican la respuesta y buscan cerrar el vacío legal

El fortalecimiento de la supervisión no implica solo auditorías: la fiscalía de California presentó más de 50 cargos, incluyendo conspiración para evasión fiscal, declaración fraudulenta de impuestos sobre ventas, lavado de activos y perjurio. Un gerente general y un empleado de la concesionaria San Francisco Exotic Cars, situada en San Rafael, fueron mencionados en la acusación.

El material de los mensajes interceptados evidencia la intención deliberada de encubrir la maniobra. “No quiero que el estado de California sepa nada sobre este coche”, escribió uno de los acusados desde el condado de Santa Clara al coordinador logístico de los documentos falsos.

En otro intercambio, tras registrar un Lamborghini por un monto que supera los USD 600.000, el comprador se jactó de haber ahorrado USD 70.000 en tasas, afirmando: “Pagué USD 3.000 por tener un auto de USD 600.000 durante cinco años, en California eso serían como USD 75.000 en cinco años. Es ridículo”.

El Departamento de Impuestos y Tarifas de California, a través de Shannon Robinson, funcionaria del organismo, señala que la recuperación de hasta unos pocos casos tiene un efecto inmediato, dada la magnitud económica de cada operación. Robinson explicó que el objetivo es inducir el cumplimiento tributario voluntario, permitiendo ciertas exenciones a quienes regularizan su situación de forma anticipada, antes de ser notificados.

Logo circular azul y dorado del CDTFA con un oso poligonal y una estrella, junto a las letras CDTFA y el nombre completo de la agencia en una puerta de cristal
El organismo intensifica auditorías y operativos para detectar evasores y recuperar fondos estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debate legal y alcance de las limitaciones en la práctica

Expertos fiscalistas, como Mark Milton, abogado principal del Milton Law Group de Missouri, advirtieron en Los Angeles Times que la legalidad de estos registros depende estrictamente de las circunstancias individuales.

Milton comentó que hay situaciones legítimas para tener placas de Montana, especialmente cuando la persona mantiene propiedades o utiliza el vehículo fuera del estado; sin embargo, subrayó que recurrir a LLC creadas solo por internet resulta una actitud riesgosa. El abogado observó que algunos concesionarios facilitan estas operaciones para aumentar ventas o recibir comisiones irregulares.

El sitio web de Bennett Law Office, dirigido por el abogado Thad Brinkman en Missoula, Montana, amplía que la condición fundamental para defenderse es demostrar el uso real del automóvil fuera de California y cumplir con toda la normativa interestatal.

Brinkman detalló que sus clientes habituales son coleccionistas o inversionistas que almacenan vehículos fuera del estado, o quienes compran casas rodantes para utilizarlas durante la jubilación. Si el automotor permanece fuera de California, insistió, difícilmente las autoridades podrán fundamentar una acusación de evasión.

Varias placas de matrícula azules del estado de Montana, con un icono de calavera de toro, están sobre una mesa de madera rústica
El uso de patentes de ese estado en autos de lujo se transformó en una señal de alerta para los inspectores fiscales en la Costa Oeste (Imagen Ilustrativa Infobae)

Legisladores buscan nuevas regulaciones para frenar el flujo de automóviles de lujo a Montana

El vacío normativo motivó la reacción del Congreso estatal. El senador Jerry McNerney promueve un proyecto de ley para establecer criterios que permitan identificar a las LLC consideradas “cáscaras vacías”, empleadas como fachada en esquemas de evasión.

Entre los factores que generan sospecha figuran la ausencia de actividad comercial genuina, falta de empleados o de sede física fuera de California y no presentar declaraciones fiscales en otros estados.

Mientras la inscripción ficticia de vehículos en Montana se multiplica—impulsada incluso por empresas en ese estado que publicitan el servicio como legal, siempre que se respeten las normativas estatales—, la presión pública y los arrestos de alto perfil, como el del youtuber Cody Detwiler “WhistlinDiesel” en Tennessee, actúan como disuasivos entre potenciales infractores, según expertos citados por Los Angeles Times.

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