No habrá impuesto a los ricos en Nueva York: el Concejo Municipal apuesta por soluciones sin nuevos tributos

El Concejo Municipal de Nueva York rechaza la propuesta de aumentar impuestos y apuesta por alternativas para cubrir el déficit presupuestario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Concejo Municipal de Nueva York rechazó la propuesta del alcalde Zohran Mamdani de aumentar los impuestos a los sectores con mayores ingresos para afrontar el déficit de USD 6.000 millones proyectado en el presupuesto de la ciudad para el ciclo fiscal 2026-2027, según informó el portal El Diario NY (medio local de referencia en comunidades hispanas de Nueva York). Los concejales sostienen que existen alternativas viables a la creación de nuevos tributos, una estrategia que permitiría preservar tanto los servicios municipales como la estabilidad fiscal de la ciudad.

El presupuesto, estudiado por el Concejo Municipal de Nueva York, destina USD 122.000 millones a gastos e inversiones locales. Frente al planteamiento del alcalde, la comisión presupuestaria del Concejo presentó un conjunto de medidas orientadas a reducir el déficit, excluyendo tanto aumentos impositivos como recortes de programas esenciales.

Según la presidenta del Concejo, Julie Menin: “No podemos, en buena conciencia, financiar las necesidades de la ciudad a costa de los propietarios de viviendas o de los inquilinos, ni recurriendo a las reservas de emergencia, ni recortando programas esenciales”. Esta postura se difundió en un comunicado difundido por El Diario NY.

El Concejo fundamentó su negativa a la suba de impuestos en análisis de proyecciones fiscales que identificaron diversas fuentes de ingresos y ahorros.

Entre las alternativas principales resaltó ahorros por USD 1.500 millones derivados de la refinanciación de la deuda de pensiones, USD 860 millones mediante ajustes en la nómina de empleados municipales según las vacantes reales y USD 775 millones adicionales en ayudas estatales para educación, proyectados para 2027.

Además, prevé un ingreso de USD 1.000 millones en dos años a partir de la restricción de créditos fiscales a empresarios de altos ingresos y USD 1 millón anual por aumento de tarifas en las marinas municipales.

Propuestas presupuestarias y fondos de educación infantil

El presupuesto estudiado por el Concejo alcanza los USD 122.000 millones y busca evitar recortes de programas esenciales en Nueva York

Con estos recursos, según los cálculos del Concejo, sería posible cerrar la brecha fiscal sin afectar servicios clave ni recurrir a la reserva plurianual, valorada en USD 1.200 millones.

El plan presupuestario incorpora la expansión de programas como NYC Kids RISE —iniciativa de ahorro educativo infantil—, cuyo propósito es aumentar los fondos para la educación universitaria de niños de cinco años.

Esta propuesta prevé una inversión inicial de hasta USD 1.000 por estudiante de jardín de infancia y hasta USD 3.000 para niños con mayores necesidades, lo que —asegura el Concejo— representa una inversión directa en el futuro educativo y económico de la infancia neoyorquina.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani cuestionó la validez de las cifras presentadas por el Concejo y advirtió que la hoja de ruta delineada por Menin supondría, en la práctica, recortes de miles de millones de dólares para agencias municipales, con impacto sobre la calidad de los servicios públicos.

Mamdani afirmó que su gestión prioriza la subida de impuestos a los ricos como mecanismo central para reequilibrar la carga fiscal que Nueva York traslada al estado y calificó de “irrealista” cualquier solución que descarte la generación de nuevos ingresos. También declaró: “Contabilizar por duplicado ahorros previamente identificados, sobreestimar los ingresos y exagerar los ahorros en el servicio de la deuda, no contribuye en absoluto a cerrar el déficit”.

El debate presupuestario incluyó propuestas del Concejo para fortalecer la educación superior y la formación en oficios, con el objetivo de reducir la desigualdad de ingresos en la ciudad. Según datos oficiales presentados por el Concejo y publicados en El Diario NY, los graduados universitarios perciben más del doble del salario promedio respecto a quienes sólo concluyen la secundaria. Esta brecha refuerza la importancia de invertir en educación para mejorar el acceso a empleos mejor remunerados.

Alternativas fiscales y prioridades sociales en Nueva York

Paraprofesionales del sistema educativo podrían beneficiarse de aumentos salariales impulsados por el Concejo Municipal en el nuevo presupuesto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las iniciativas destacadas, el Concejo Municipal de Nueva York impulsa la ampliación del programa Fair Fares, que permitiría el acceso gratuito al subte y a los autobuses para hogares cuyos ingresos no superan el 150% de la línea federal de pobreza. De implementarse, la medida facilitaría la movilidad de los sectores con menores recursos, eliminando el costo del transporte público para decenas de miles de neoyorquinos.

Otra prioridad señalada por el propio Concejo consiste en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Entre las propuestas, figura un aumento salarial para los paraprofesionales del sistema educativo, respaldado por la mayoría de los representantes demócratas.

El debate sobre el presupuesto ha puesto de manifiesto diferencias ideológicas dentro del gobierno municipal.

Jasmine Gripper, directora del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, se mostró partidaria de la iniciativa del alcalde, afirmando que Menin “se está alineando con los multimillonarios, mientras incumple su compromiso con las familias trabajadoras”, reclamando que los sectores más ricos “paguen la parte que les corresponde”.

En contraste, el concejal republicano Frank Morano defendió el plan alternativo del Concejo, aseverando: “El plan del Concejo demuestra que sabemos sumar. Lo que propone el alcalde no se basa en la realidad. Quiere subir impuestos por razones ideológicas, no estrictamente financieras”.

Las negociaciones entre la alcaldía y el Concejo continuarán en los próximos meses para definir la asignación final de los USD 122.000 millones del presupuesto de la ciudad para 2026-2027, mientras permanecen encontradas las posturas sobre el rumbo de la política fiscal y la redistribución de la carga tributaria en Nueva York.

El trasfondo de la discusión presupuestaria

El presupuesto de Nueva York, uno de los más altos de cualquier ciudad de Estados Unidos, enfrenta desafíos constantes por el financiamiento de servicios públicos, el manejo de la deuda y las políticas de redistribución fiscal.

Según Statista (portal líder de estadísticas globales), el gasto anual per cápita en la ciudad supera los USD 14.000 gasto anual per cápita, cifra que contrasta con el promedio nacional y evidencia tanto la magnitud de las necesidades sociales como la complejidad de la estructura fiscal local.

La actual disputa entre el alcalde Mamdani y el Concejo Municipal ilustra una tensión histórica: aumentar impuestos para sumar ingresos o maximizar recursos existentes. El curso de este debate fijará el modelo de desarrollo social y económico de la ciudad en los próximos años.