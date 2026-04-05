Estados Unidos

Los ingresos en ciudades californianas no alcanzan para cubrir el costo de vivienda y servicios

Una comparación entre las ganancias ideales y las registradas oficialmente muestra una diferencia significativa en varias urbes de Estados Unidos, afectando especialmente a adultos y familias con hijos

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Un hombre y una mujer, ambos con expresión de preocupación, están sentados en una mesa de cocina revisando documentos, una calculadora y un portátil.
Para una familia de cuatro personas en San Francisco, el ingreso necesario para un nivel de vida holgado supera los USD 400.000 anuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En California, el costo para vivir cómodamente en ciudades clave supera los USD 150.000 anuales para un adulto y sobrepasa los USD 400.000 para una familia de cuatro personas, evidenciando la enorme brecha entre los ingresos necesarios y los ingresos reales de buena parte de la población urbana.

Un informe de SmartAsset, citado por el medio Los Angeles Times, posicionó a varias urbes californianas entre los lugares más caros de Estados Unidos para alcanzar un nivel de vida considerado desahogado, en un contexto marcado por el persistente encarecimiento de la vivienda y la insuficiencia de salarios.

El análisis del costo de vida realizado por SmartAsset ayuda a comprender la magnitud del fenómeno. Por ejemplo, en Santa Ana, el ingreso medio familiar es de USD 95.118, mientras que un adulto necesita USD 151.965 para vivir cómodamente.

Esta diferencia de USD 56.847 subraya la imposibilidad de alcanzar ese estándar de vida para una gran cantidad de residentes. En el caso de Los Ángeles, la brecha es de USD 38.044 entre el ingreso medio (USD 82.263) y el estimado necesario (USD 120.307).

En zonas de Los Ángeles, el dinero estimado necesario supera los USD 120.000 (REUTERS/Daniel Cole)
En zonas de Los Ángeles, el dinero estimado necesario supera los USD 120.000 (REUTERS/Daniel Cole)

Algunas de las ciudades más caras de Estados Unidos están en la Bahía

La diferencia es aún más aguda para las familias de cuatro personas. San Francisco encabeza la lista con un ingreso proyectado de USD 407.597 para que dos padres y dos hijos vivan sin estrecheces, según SmartAsset.

Le siguen San José (USD 402.771), Fremont y Oakland (ambas con USD 371.488). Boston es la única ciudad fuera de California que figura en el top 5, con USD 368.742 necesarios para la misma composición familiar.

Estos datos, compilados por la financiera SmartAsset, utilizan como referencia el Calculador de Salarios Dignos de MIT y la regla presupuestaria del 50/30/20: la mitad de los ingresos posteriores a impuestos debe destinarse a necesidades básicas, el 30% a deseos y el 20% a ahorro o pago de deudas.

California duplica el promedio nacional de costos de vivienda

Paavo Monkkonen, profesor de planificación urbana en la Universidad de California en Los Ángeles, explicó que los costos de la vivienda en California son aproximadamente el doble del promedio nacional, lo que agrava la situación pese a la alta demanda habitacional. “Es un problema que se generó lentamente a lo largo de mucho tiempo”, aseguró el experto.

Este panorama se ve agravado por el estancamiento de los salarios respecto a los precios de necesidades como vivienda, alimentos y transporte. Aunque los costos han aumentado de manera considerable, los ingresos no han seguido el mismo ritmo.

Vista aérea de San Francisco con edificios residenciales en primer plano, rascacielos en el fondo, la bahía y un puente bajo un cielo azul con nubes
El coste de la vivienda en California duplica el promedio nacional y representa el principal factor de la brecha entre salarios e ingresos requeridos (Freepik)

Ranking de ciudades, metodología y comparación nacional

En la clasificación elaborada por SmartAsset y basada en el cálculo del MIT, Nueva York figura como la ciudad más costosa para un adulto (USD 158.954), seguida muy de cerca por San José (USD 158.080).

Les siguen Irvine, Anaheim y Santa Ana, todas en California, con un mínimo de USD 151.965. Ciudades como San Diego y Chula Vista exigen ingresos anuales de USD 136.781 para una vida sin estrecheces en el caso de un adulto solo; San Francisco requiere USD 134.950; Fremont y Oakland, USD 134.410.

Fuera de California y del área de Nueva York, el ingreso necesario para vivir cómodamente desciende de forma notable. En San Antonio, Texas, la cifra mínima baja a USD 83.242 para un adulto y a USD 192.608 para una familia de cuatro, según SmartAsset. En comparación, la mediana nacional de ingresos familiares ronda los USD 83.730.

La metodología usada por SmartAsset considera los costos de necesidades básicas y proyecta un monto para deseos y ahorro, utilizando los datos más recientes del U.S. Census Bureau sobre los ingresos por ciudad al 2024.

Este cálculo se diseñó para captar la variabilidad regional, aunque expertos como Carolina Reid, asociada a la Universidad de California en Berkeley, aclararon en Los Angeles Times que medir el costo de vida es complejo debido a los diferentes patrones de consumo y estrategias de los hogares.

Un hombre con camisa vaquera y una mujer con jersey beige, ambos preocupados, examinan un recibo de supermercado junto a un carrito lleno de comestibles.
Familias y adultos en California adoptan estrategias como compartir vivienda y destinar una mayor proporción de ingresos al alquiler para afrontar los costos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias de supervivencia ante la escalada de costos

Ante este escenario, los ciudadanos recurren a medidas como compartir vivienda y destinar una parte creciente de sus ingresos al alquiler.

“Si solo miras los ingresos y los alquileres por separado, no obtienes una imagen precisa de cómo la gente logra vivir aquí. Gastan una gran parte de sus ingresos en renta, pero también se agrupan en viviendas compartidas”, afirmó el especialista Monkkonen.

La investigación pone en relieve las dificultades estructurales para mantener o alcanzar una vida financiera estable en California y en muchas de las grandes ciudades de Estados Unidos, con datos y análisis que muestran la profunda distancia entre ingresos reales y el umbral de comodidad financiera en contextos urbanos de alto costo.

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