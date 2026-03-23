Estados Unidos

No son ingresos laborales: estas son las nuevas formas de acceder a una casa en California

La transmisión de propiedades por herencia ha superado con creces la media nacional, favoreciendo a quienes reciben viviendas de familiares y relegando a quienes dependen únicamente de sus salarios

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El acceso a la vivienda
El acceso a la vivienda en California se configura como un sistema de castas dominado por la riqueza familiar y las herencias inmobiliarias. (Pixabay)

El acceso a la vivienda en California ha evolucionado hacia un “sistema de castas” donde la riqueza familiar importa más que el salario, de acuerdo con un nuevo informe publicado por el diario local California Post.

Según el estudio elaborado por el diario regional San Francisco Chronicle, el estudio indicó que un 16% de todas las transferencias de viviendas en 2025 fueron herencias, una tasa que triplicó la de inicios de siglo y duplicó el promedio nacional.

El 16% de todas las
El 16% de todas las transferencias de viviendas en California durante 2025 correspondió a herencias, duplicando el promedio nacional estadounidense. (Freepik)

Daryl Fairweather, economista jefe de la agencia inmobiliaria nacional Redfin, sintetizó: “Cuando la mayoría de la gente tiene dificultades para permitirse ser propietario de una vivienda, pero algunos heredan casas sin apenas esfuerzo, no tenemos un mercado inmobiliario, sino un sistema de castas definido por la riqueza familiar”.

El auge de la herencia inmobiliaria en California

De acuerdo con el estudio, quienes deseen mudarse a un apartamento con buena ventilación en Monterey, Santa Cruz o Napa, deben contar con la posibilidad de heredar la vivienda. El especialista de la agencia inmobiliaria citado por California Post precisó que más del 25% de las viviendas que cambiaron de manos en esos condados el año pasado no se comercializaron en el mercado, sino que se transmitieron a herederos.

Los principales centros urbanos de
Los principales centros urbanos de California, como San Francisco y Los Ángeles, también registran niveles elevados de propiedades transmitidas por herencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, estos herederos son los únicos que pueden permitirse vivir en esas zonas. Según el periódico financiero estadounidense The Wall Street Journal, el condado de Monterey registró el porcentaje más alto del estado, con un 28% de todas las transferencias de propiedades por herencia. Le siguieron de cerca Santa Cruz, Napa y Santa Bárbara, cada uno con una tasa de veintisiete por ciento.

Los principales centros metropolitanos también presentan niveles significativos de propiedad heredada, con San Francisco alcanzando una tasa de veintidós por ciento y Los ángeles del veinte por ciento.

Por el contrario, el condado de Yuba exhibió la tasa de herencia más baja del estado, con ocho por ciento, en línea con el promedio nacional actual de Estados Unidos.

Zonas con mayor herencia inmobiliaria

Esta tendencia de transmisión hereditaria está vinculada principalmente a la situación del mercado inmobiliario en California, según el economista Matt Delventhal, de la consultora económica Cotality. Delventhal explicó a San Francisco Chronicle: “La gente sabe que, a menos que les cedan su casa a sus hijos, estos no tendrán ninguna posibilidad de quedarse en California como propietarios”.

La situación marca una diferencia con el panorama nacional: en condados menos acomodados, como Yuba, la tasa de herencia se mantiene en el ocho por ciento, justo en la media de Estados Unidos.

Expertos afirman que los altos
Expertos afirman que los altos impuestos sobre la venta y los beneficios fiscales de la herencia han fomentado un mercado inmobiliario excluyente en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulaciones fiscales y herencia

Las razones detrás del auge hereditario en California no responden tanto a cuestiones afectivas como a problemas estructurales y fiscales del mercado de la vivienda. Acceder a la vivienda por herencia se explica por la creciente imposibilidad de comprar con salario y por normativas fiscales que favorecen conservar los inmuebles en la familia.

Cuando un propietario vende, enfrenta impuestos elevados sobre el incremento del valor de la propiedad; en cambio, transferir la vivienda en herencia elimina esa carga fiscal, incentivando la retención entre familiares.

La política tributaria cumple un rol esencial en este proceso. La Proposición 13, aprobada en la década de 1970, limitó rigurosamente los aumentos de impuestos sobre la vivienda, y reformas posteriores permitieron que los herederos mantuvieran esas tasas bajas.

En 2021, entró en vigor la Proposición 19, que exige que los herederos residan en la vivienda para mantener los beneficios fiscales. No obstante, la medida apenas ha liberado nuevo stock habitacional, ya que la mayoría opta por conservar la propiedad en lugar de venderla o alquilarla.

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