Jubilados en California exploran formas legales para reducir impuestos por la venta de sus viviendas

Una pareja de adultos mayores analiza documentos financieros y una calculadora en su cocina, mientras por la ventana se observa una casa unifamiliar con un cartel de "Se vende", indicando una fase de importante toma de decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro y la venta de viviendas en California suelen implicar dudas fiscales, cambios patrimoniales y ajustes en gastos para los propietarios mayores.

Muchos residentes que han visto revalorizarse sus casas en la zona de la Bahía de San Francisco enfrentan ahora impuestos de ganancias de capital que superan ampliamente los beneficios de exclusión vigentes.

Actualmente, quienes venden una vivienda adquirida hace treinta años en California pueden enfrentar impuestos elevados sobre las ganancias de capital, ya que el régimen fiscal permite excluir hasta USD 500.000 en ganancias para parejas casadas al vender la residencia principal, según el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).

No obstante, en mercados como la Bahía de San Francisco, los precios actuales implican que muchos vendedores superan este límite y deben abonar impuestos por diferencias sustanciales.

El régimen tributario vigente reemplazó exenciones más amplias que existieron en décadas anteriores. En los años noventa, los propietarios de 55 años o más podían acceder a una deducción única de USD 125.000, pero este beneficio fue eliminado tras la reforma fiscal de 1997.

La venta de viviendas en California genera impuestos elevados para propietarios mayores debido a la apreciación inmobiliaria en la región (REUTERS/Mike Blake//File Photo)

Este cambio genera confusión entre quienes recibieron asesoramiento basado en normativas anteriores y ahora deben calcular cuidadosamente su ganancia neta, considerando mejoras y exclusiones aplicables.

Impacto de la Proposición 19 en la transferencia de base impositiva

Los propietarios que deciden mudarse dentro de California cuentan con la posibilidad de transferir la base imponible del impuesto a la propiedad a un nuevo domicilio si tienen 55 años o más, de acuerdo con la Proposición 19.

Esta medida es fundamental, ya que la base impositiva original, establecida por la Proposición 13, suele ser considerablemente menor que la que correspondería tras una compra reciente en la misma zona.

Por ejemplo, una vivienda adquirida por USD 300.000 hace tres décadas paga hoy cerca de USD 7.000 al año en impuestos a la propiedad.

Si esa misma propiedad se vende actualmente por USD 1,2 millones, el nuevo comprador enfrentaría un pago anual de aproximadamente USD 15.000.

Transferir la base impositiva representa un ahorro considerable durante el resto de la vida del contribuyente.

Documentos fiscales del IRS, una calculadora, un bolígrafo y llaves de casa están dispuestos sobre una mesa de madera clara, simbolizando la compleja preparación de impuestos y las implicaciones financieras de la venta de viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la venta de una vivienda con alta plusvalía no solo implica el pago de impuestos, sino que también puede provocar un aumento temporal en las primas del seguro de salud federal, debido al ajuste por ingresos (IRMAA), incrementando así los gastos médicos mensuales de los propietarios, según información de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos.

Transferencia de inversiones y obligaciones fiscales

El traslado de activos entre corredoras, sin venta de títulos, generalmente no activa obligaciones fiscales. Sin embargo, si el portafolio incluye fondos exclusivos de la corredora original y estos no pueden transferirse, será necesario liquidar esas inversiones, lo que puede generar impuestos por ganancias de capital.

Anualidades QLAC y planificación de la jubilación

Algunos propietarios consideran los contratos de anualidad de longevidad calificados (QLAC, por sus siglas en inglés) como herramienta de planificación para la jubilación.

Estos productos permiten invertir fondos de cuentas individuales de retiro (IRA) para recibir ingresos garantizados a partir de los 85 años, quedando el monto invertido fuera del cálculo de retiros mínimos obligatorios (RMD) hasta que se inicien los pagos.

Entre los beneficios de los QLAC se cuenta la posibilidad de reducir el monto anual sujeto a retiro obligatorio y asegurar ingresos periódicos en la vejez.

Sin embargo, la adquisición de estos contratos es, en general, irrevocable: el capital invertido no puede recuperarse para otros fines.

Además, como las rentas son fijas, pueden perder poder adquisitivo ante la inflación y dependen de la solvencia de la aseguradora emisora.

El límite de exclusión de USD 500.000 en ganancias de capital para parejas casadas suele superarse en la Bahía de San Francisco, obligando a pagar impuestos adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de elegir un QLAC, expertos en planificación financiera recomiendan consultar a un asesor fiduciario que trabaje bajo honorarios para analizar la conveniencia de este producto según el perfil de cada contribuyente.

Recomendaciones para propietarios y jubilados en California

Vender una vivienda tras décadas de apreciación en California puede tener efectos fiscales y financieros significativos, más allá de la simple ganancia por la venta.

Es fundamental informarse sobre la normativa vigente y las herramientas disponibles, como la transferencia de base impositiva, para evitar sorpresas con los impuestos y los gastos médicos.

Los productos financieros para la jubilación, como los QLAC, requieren un análisis detallado por parte de expertos independientes, ya que su adquisición implica compromisos a largo plazo y riesgos asociados a la inflación y la fortaleza financiera del proveedor.

Buscar asesoramiento profesional en planificación financiera y revisar cuidadosamente cada decisión puede marcar la diferencia entre un retiro tranquilo y uno afectado por gastos inesperados y complicaciones fiscales.