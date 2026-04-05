El sindicato de guionistas y estudios de Hollywood cierran un preacuerdo por cuatro años

El nuevo convenio colectivo establece un marco laboral renovado para los escritores del sector audiovisual estadounidense (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Los negociadores sindicales de los estudios de Hollywood y el acuerdo preliminar de cuatro años alcanzaron una resolución que podría redefinir el equilibrio laboral en la industria audiovisual de Estados Unidos.

El pacto, confirmado de manera simultánea por ambas partes, llega luego de las huelgas recientes y significa, según la Alianza de Productores de Cine y Televisión, el principal organismo que agrupa a los estudios, un compromiso con la continuidad.

El sindicato profesional Writers Guild of America West informó a Associated Press que el acuerdo cubre prioridades exigidas por los escritores, como mejores condiciones en la atención médica y mayor protección frente al uso de inteligencia artificial.

La organización gremial negoció mejoras clave en condiciones laborales y protección frente a nuevas tecnologías (Foto AP/Reed Saxon, archivo)

El nuevo convenio colectivo destaca por su duración de cuatro años, cuando el estándar es un compromiso de tres. Esta extensión ocurre tres años después de la huelga de guionistas de 2023, que provocó la paralización parcial del sector y derivó en mejoras en la retribución, la duración de los contratos y el control sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial. El contrato vigente expiraba en mayo, según Associated Press.

La propuesta, aprobada de manera unánime por el comité negociador del Writers Guild of America West, deberá ser ratificada por el consejo del gremio y la votación de sus miembros antes de entrar en vigor. El sindicato de guionistas comunicó que el acuerdo “protege el plan de salud de los escritores, se apoya sobre los logros del convenio de 2023 y ayuda a encarar el problema del trabajo no remunerado”.

De este modo, se aborda una de las quejas más persistentes de los trabajadores del sector. Aunque las condiciones precisas del acuerdo no son públicas, la ratificación necesitará el respaldo mayoritario de la membresía sindical.

Las principales productoras cinematográficas y televisivas acordaron revisar beneficios y derechos de los guionistas (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Los antecedentes recientes de huelga y las negociaciones paralelas en Hollywood

En 2023, tras el conflicto laboral que llevó a una huelga de varios meses, la abrumadora mayoría de guionistas votó a favor del acuerdo que estableció nuevos estándares de compensación, mejoró la duración de los contratos y otorgó control sobre la utilización de inteligencia artificial en la elaboración de guiones, según Associated Press. Esta confrontación resultó determinante para las negociaciones actuales, que transcurrieron con menor tensión.

De manera paralela al acuerdo con los guionistas, los estudios mantienen conversaciones con las organizaciones de actores y directores, cuyos convenios laborales vencen al cierre de junio.

Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, el sindicato de actores y locutores de cine y televisión, indicó en febrero a Associated Press que existen señales de que los estudios buscan “volver a trabajar como socios”.

Los actores también impulsaron una huelga en 2023 con demandas similares de mejora contractual, lo que añade presión para lograr una resolución integral en los sectores clave de Hollywood.

Las protestas del 2023 marcaron un punto de inflexión en las relaciones laborales de la industria del entretenimiento (Europa Press/Contacto/Ringo Chiu)

La situación interna del sindicato de guionistas y el impacto de las movilizaciones

Mientras avanza la tramitación del acuerdo con los estudios, el propio Writers Guild of America West enfrenta un conflicto interno: más de 100 trabajadores administrativos de los departamentos legal, de eventos y de regalías mantienen un paro declarado en febrero por presuntas prácticas laborales desleales, según reportó el periódico estadounidense Los Angeles Times.

La prolongación de este conflicto obligó al sindicato a cancelar su tradicional gala anual de premiación, y persiste la incógnita sobre el efecto que esta disputa interna pueda tener en la concreción del acuerdo con los productores.