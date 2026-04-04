Investigan a dos ciudadanos estadounidenses de origen chino por intento de atentado en la base MacDill

La familia Zheng, de origen chino e inmigrantes indocumentados desde 1993, se encuentra bajo investigación por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). (Department of Home and Security )

Dos ciudadanos estadounidenses de origen chino permanecen bajo investigación tras ser acusados de intentar detonar un artefacto explosivo en la base aérea MacDill de Tampa, un incidente que puso en primer plano el debate sobre la ciudadanía por nacimiento, la seguridad nacional y la política migratoria en Estados Unidos.

De acuerdo con el tabloide británico Daily Mail, la revelación de que Alen Zheng y Ann Mary Zheng son hijos de inmigrantes indocumentados cuyo proceso de asilo fue denegado en 1998 fue utilizada por sectores del gobierno que exigen revisar el derecho de suelo como criterio automático de ciudadanía.

El proceso migratorio de la familia Zheng y su situación legal

Los padres de los acusados, Qiu Qin Zou y Jia Zhang Zheng, originarios de China, actualmente están detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras múltiples intentos fallidos de revertir su expulsión desde que su solicitud de asilo fue rechazada en 1998. Se mantuvieron en Estados Unidos en situación irregular desde entonces, según funcionarios del DHS citados por Daily Mail.

Portavoces gubernamentales utilizan su caso como argumento para intensificar la iniciativa que busca abolir el derecho de ciudadanía por nacimiento, política defendida en la actualidad por la administración Trump. Lauren Bis, secretaria asistente interina del DHS, afirmó: “El caso pone de manifiesto la amenaza a la seguridad nacional que supone la inmigración ilegal y el derecho de suelo”.

El intento de atentado en la base aérea MacDill reabre el debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y la seguridad nacional. (Reuters)

El caso cobró notoriedad el 10 de marzo de 2026 tras el hallazgo de un dispositivo explosivo colocado fuera de la base MacDill. Según la acusación federal, Alen Zheng, de 20 años, habría colocado el artefacto y luego huyó a China.

Su hermana, Ann Mary Zheng, de 27 años, está señalada como cómplice por ayudarlo, alterar evidencia y buscar métodos para dificultar la investigación. Ann Mary quedó arrestada el 17 de marzo, a su regreso a Estados Unidos desde China por Detroit, mientras que Alen permanece en paradero desconocido.

Durante la comparecencia judicial de Ann Mary Zheng, la acusación detalló que utilizó ChatGPT para consultar cómo obtener un visado chino y cómo transferir la propiedad de un vehículo después del presunto fallido atentado. Además, preguntó: “¿Existe una forma de rastrear un Mercedes-Benz GLK 350 de 2010?”.

El expediente judicial establece que Ann Mary está imputada por haber alterado, destruido y mutilado el Mercedes-Benz negro de su hermano, presuntamente utilizado en el ataque.

La detención de los padres, registrada el 18 de marzo en Tampa, ocurrió ocho días después del intento de atentado. La familia había residido durante años en Estados Unidos, aunque el DHS no especificó en qué estado se establecieron desde que ingresaron en 1993.

El caso impacta el debate sobre el derecho de ciudadanía por nacimiento y la seguridad nacional

El gobierno federal utilizó el proceso penal contra los Zheng para sostener su campaña contra el derecho de suelo. Lauren Bis argumentó ante Daily Mail que “la concesión automática de ciudadanía a hijos de extranjeros indocumentados, nacidos en Estados Unidos, se basa en una interpretación de la cláusula de ciudadanía y representa un riesgo para la seguridad nacional”.

El presidente Donald Trump impulsa en este momento una reforma legislativa para eliminar este derecho constitucional, y utiliza este incidente como caso paradigmático.

El hallazgo de componentes de explosivos y evidencia en un vehículo todoterreno incriminan a Ann Mary Zheng, quien enfrenta hasta 30 años de prisión. (Pinellas County Sheriff´s Office)

De acuerdo con el fiscal federal Greg Kehoe, durante el registro del domicilio de los Zheng en Land O’ Lakes se encontraron componentes de explosivos y el vehículo todoterreno utilizado por Alen, que había sido limpiado y vendido, pero aún presentaba restos de materiales explosivos. Si se confirma la acusación, Ann Mary enfrenta hasta 30 años de prisión y la confiscación de USD 5.000, según informó la Fiscalía Federal de Tampa.

Fallos de seguridad y reacción judicial tras el incidente en la base MacDill

El artefacto, calificado como una “bomba defectuosa”, no fue localizado de inmediato pese a que la base MacDill cumple funciones estratégicas para las Fuerzas Armadas, incluyendo la planificación militar relacionada con conflictos como la guerra en Irán. El explosivo, informado mediante una llamada al servicio de emergencias 911, permaneció seis días sin ser detectado hasta que fue hallado por un militar el 16 de marzo.

Ann Mary Zheng, arrestada como cómplice, usó ChatGPT para buscar métodos para evadir la justicia y alterar pruebas del caso. (Tampa Bay 28 News)

Este retraso motivó cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad internos de la base militar, según consignó Daily Mail.

Ann Mary Zheng permanece en prisión preventiva a la espera de su juicio. En la audiencia, la fiscal adjunta Lauren Stoia advirtió el “sustancial riesgo de fuga” que implicaría concederle la libertad bajo fianza, ya que “tomó todas las medidas para llevar a su hermano a un país sin tratado de extradición con Estados Unidos”.

Stoia señaló ante el tribunal: “qué valor tiene la libertad para el acusado?”.

La ubicación de Alen Zheng sigue sin conocerse y tampoco se escareció si los padres de los acusados residían en Florida desde su llegada. Por el momento, el DHS comunicó que la pareja continúa bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin detallar su ubicación exacta.

Hasta el momento, la defensa de Ann Mary Zheng no realizó declaraciones públicas sobre el caso.