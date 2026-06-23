Una “cúpula de calor” del Sahara hace arder a Europa: alerta roja en seis países por altas temperaturas que aniquilan récords

Un termómetro de farmacia indica 43°C en Rennes, oeste de Francia, el 22 de junio de 2026, durante la ola de calor que ya dejó 40 muertos por ahogamiento en el país. (Foto AP/Jeremias Gonzalez)

Una cúpula de calor generada por una masa de aire cálido proveniente del Sahara y impulsada por el llamado anticiclón africano mantiene en vilo a buena parte de Europa, con temperaturas que en algunos puntos del continente alcanzan los 46°C. El fenómeno combina alta presión persistente con humedad y ya derivó en muertes, escuelas cerradas, trenes cancelados y alertas meteorológicas en su nivel máximo desde Francia hasta el Reino Unido.

Francia: alerta roja y un reactor nuclear apagado

Una paseadora de perros los enfría en una fuente de niebla en París, en medio de la ola de calor que golpea a Francia, el 23 de junio de 2026. (Foto Dimitar Dilkoff/AFP)

Francia es el país más golpeado hasta el momento. El primer ministro Sébastien Lecornu informó, tras una reunión de emergencia, que 40 personas murieron ahogadas desde el 18 de junio, mayormente jóvenes. Dos niños de dos y cuatro años también fueron hallados muertos el lunes dentro del auto de su familia en el sureste del país, un caso que la fiscal Hélène Mourges vinculó al calor extremo como principal hipótesis.

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Gente se enfría con agua pulverizada cerca de la Torre Eiffel, en París, el 21 de junio de 2026, durante la ola de calor que atraviesa Francia. (Foto AP/Michel Euler)

Un hombre se cubre del sol con un pañuelo en los jardines de Versalles, cerca de París, el 22 de junio de 2026, en medio de la ola de calor que afecta a Francia. (Foto AP/Thibault Camus)

La agencia meteorológica nacional, Météo France, confirmó que la noche del lunes al martes fue la más calurosa registrada desde 1947: el indicador térmico nacional, que promedia 30 estaciones, llegó a 21,6°C, por encima del récord previo de 21,4°C de julio de 2019. El Gobierno extendió la alerta roja a 54 de los 96 departamentos continentales —unos 39 millones de personas afectadas— y cerca de 1.350 escuelas permanecieron cerradas.

Un hombre camina frente a una ventana cubierta con una manta térmica en Nantes, oeste de Francia, el 23 de junio de 2026, durante la ola de calor que golpea a Europa. (Foto Sebastien Salom-Gomis/AFP)

La crisis también llegó al sistema eléctrico: la planta nuclear de Golfech, cerca de Toulouse, debió apagar uno de sus reactores porque el agua del río Garona, usada para refrigeración, superó los 28°C permitidos.

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Turistas usan un paraguas para protegerse del sol en París, el 22 de junio de 2026, durante la intensa ola de calor que afecta a Francia. (Foto AP/Christophe Ena)

La titular de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, pidió posponer viajes no esenciales: “las vías no resisten temperaturas de más de 50 grados”, advirtió.

España, Italia, Alemania, Bélgica y Reino Unido, bajo la misma ola

Mapa de temperaturas en Europa, con gran parte del continente en rojo, en medio de la ola de calor que afecta a múltiples países. (Captura de pantalla/Windy)

En España, la agencia AEMET decretó alertas rojas por “peligro extraordinario” en zonas de Córdoba, Bilbao y Cantabria, con hasta 40°C en el centro y noreste del país y restricciones a fuegos artificiales por la fiesta de San Juan en Cataluña.

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En Italia, el Ministerio de Salud declaró alerta roja en 15 ciudades —entre ellas Milán, Roma, Turín y Venecia— y sumará una más el miércoles.

Alemania reportó cinco muertes por accidentes de natación durante el fin de semana, entre ellas dos hombres ahogados en lagos de Baviera y una mujer de 79 años en el mar Báltico, mientras tormentas eléctricas obligaron a evacuar el festival Fête de la Musique en Berlín.

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En Bélgica, la empresa ferroviaria SNCB canceló trenes en hora pico y un colegio cercano a Bruselas trasladó sus exámenes finales a una iglesia por el calor en las aulas; el meteorólogo David Dehenauw anticipó que será la ola de calor más intensa jamás registrada en ese país.

Un hombre se lanza al agua en el Canal Saint-Martin de París, el 22 de junio de 2026, en medio de la ola de calor que golpea a Francia. (Foto Reuters/Abdul Saboor)

En el Reino Unido, la Met Office emitió una alerta roja por calor extremo para miércoles y jueves, con temperaturas que podrían llegar a 39°C. La meteoróloga Liz Bentley, citada por Daily Mail, advirtió que los récords de junio serán “aniquilados”. Más de 3.000 rayos cayeron sobre Londres en apenas dos horas la noche previa, con inundaciones y cortes de electricidad.

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Un fenómeno que se repetirá: el trasfondo climático

Gente se refresca en la fuente del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel en París, el 22 de junio de 2026, en medio de la ola de calor en Francia. (Foto Reuters/Abdul Saboor)

Météo France prevé “más temperaturas récord”, algunas capaces de superar máximos históricos para cualquier época del año. El propio organismo francés comparó la situación con la ola de calor de agosto de 2003, que causó unas 15.000 muertes y llevó a Francia a crear su sistema de alerta por calor.

Según la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud, citada por AP, más de 200.000 personas murieron por causas vinculadas al calor en Europa en los últimos cuatro años, la mayoría de muertes evitables.

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Europa es, de acuerdo con el servicio climático Copernicus de la Unión Europea, el continente que se calienta más rápido del mundo, al doble del ritmo promedio global desde la década de 1980.

Un estudio publicado en Nature Climate Change, liderado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, encontró que el estrés térmico —la carga térmica que percibe el cuerpo, medida con el Índice Climático Térmico Universal (UTCI)— se intensifica en todo el planeta, de día y de noche.

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Las regiones subtropicales, entre ellas el sur de Europa, registran hasta 50 días adicionales al año de estrés térmico fuerte a extremo respecto de la década de 1970, y la exposición a al menos un día de estrés extremo subió del 16% al 22% de la población mundial: unos 1.000 millones de personas más. Según el estudio, una de cada cuatro olas de calor registradas entre 2000 y 2019 habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático.

(Con información de agencias)