Proponen subir un 75% el costo de la ciudadanía estadounidense: cuánto saldría el trámite

La administración Trump propuso subir un 75% la tarifa para solicitar la ciudadanía estadounidense en papel, de USD 760 a USD 1.330 (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

La administración Trump propuso este lunes elevar en un 75% el costo de solicitar la ciudadanía estadounidense. La medida también elimina las exenciones de pago para inmigrantes de bajos ingresos y agrega nuevas capas de control a un proceso que ya es largo.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó la propuesta en el Registro Federal. Tendrá un período de comentarios públicos de 60 días antes de entrar en vigor. Si se aprueba, será un aumento en las tarifas de naturalización.

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Cuánto costaría tramitar la ciudadanía

Para solicitudes en papel, la tarifa subiría de USD 760 a USD 1.330, un incremento de USD 570. Las solicitudes online pasarían de USD 710 a USD 1.280.

La propuesta del DHS también eleva el costo de la ciudadanía estadounidense en línea de USD 710 a USD 1.280 (Reuters)

El costo de apelar una negativa ante una junta de apelaciones también aumentaría: de USD 830 a USD 1.475, un alza de USD 645, equivalente al 77,7%.

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Los militares en servicio activo y los veteranos quedarían exentos del pago. El resto de las exenciones, incluidas las que benefician a hogares con ingresos iguales o menores al 400% de la línea federal de pobreza, desaparecerían.

Por qué el gobierno justifica el alza

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) se financia casi en su totalidad con las tarifas que cobra, no con fondos del presupuesto federal. El gobierno argumenta que los montos actuales no alcanzan a cubrir los costos reales del proceso.

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El DHS señaló que administraciones anteriores mantuvieron las tarifas de naturalización relativamente bajas para “promover la ciudadanía y la integración”.

El gobierno de Estados Unidos plantea aumentar de USD 830 a USD 1.475 la apelación de una negativa en trámites de ciudadanía REUTERS/Jonathan Ernst

La agencia dejó en claro que esa prioridad ya no aplica: “DHS ya no cree que las solicitudes de naturalización deban tener tarifas más bajas a expensas de otros beneficios migratorios”, indicó en el texto de la propuesta, según informó la cadena estadounidense CBS News.

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La agencia también vinculó el alza a los decretos ejecutivos del presidente Trump, que ordenan revisiones de los solicitantes, incluyendo controles en redes sociales.

Qué dicen los críticos

Doug Rand, exfuncionario de USCIS durante la administración Biden, rechazó el argumento oficial. “La única explicación creíble para subir las tarifas de ciudadanía de forma aislada es que Trump 2.0 tiene prisa por crear más barreras innecesarias para los inmigrantes legales", dijo a CBS News.

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El USCIS justificó el alza de tarifas al sostener que la ciudadanía estadounidense se financia casi por completo con los pagos de los solicitantes (REUTERS/Shannon Stapleton)

La abogada de inmigración Rosanna Berardi, con sede en Buffalo, Nueva York, trazó un panorama más amplio del efecto combinado de las medidas.

“Cuando subes las tarifas, eliminas las exenciones y agregas nuevas capas de control como las verificaciones vecinales y el escrutinio ampliado del ‘buen carácter moral’, no estás simplificando un sistema. Estás construyendo muros dentro de él”, declaró la letrada a la cadena estadounidense ABC News.

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Cómo funciona el proceso de naturalización

Convertirse en ciudadano estadounidense requiere, en la mayoría de los casos, tener una tarjeta de residencia permanente —conocida como green card— durante tres o cinco años, según la situación del solicitante.

El trámite incluye una investigación de antecedentes completa, una entrevista y un examen de inglés y educación cívica, de acuerdo con el DHS.

La segunda administración Trump intensificó además una práctica que había caído en desuso: las verificaciones vecinales, en las que funcionarios hablan con vecinos y compañeros de trabajo de quienes solicitan la ciudadanía. También amplió el análisis del requisito de “buen carácter moral” y escaló los esfuerzos para revocar ciudadanías obtenidas de forma fraudulenta.

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Qué sigue

La propuesta aún debe completar el proceso reglamentario federal. Durante los próximos 60 días, cualquier persona podrá presentar comentarios a favor o en contra ante el gobierno.

Solo después de ese período el DHS podrá emitir una norma final. No hay fecha confirmada para su entrada en vigor.