Las 4 claves que explican por qué el incendio de Boyle Heights es tan difícil de apagar

El incendio en la bodega de almacenamiento en frío de Lineage en Boyle Heights lleva seis días sin extinguirse y afecta la calidad del aire en Los Ángeles (ABC 7)

Un incendio en una bodega de almacenamiento en frío en Boyle Heights, Los Ángeles, California, lleva seis días sin extinguirse, afecta la calidad del aire en toda el área metropolitana y mantiene sin acceso a los bomberos al edificio operado por Lineage, donde se almacenan 38,6 millones de kilogramos de alimentos congelados.

Las autoridades advierten que este tipo de incendios puede durar semanas. El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jaime Moore, dijo que los bomberos no han podido ingresar al edificio y que, por el estado del techo, es posible que nunca lo hagan.

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Por qué el fuego no cede

Los incendios en instalaciones de almacenamiento en frío son difíciles de extinguir. El aislamiento térmico que mantiene los alimentos congelados actúa, en un incendio, como barrera para los bomberos.

Los bomberos de Los Ángeles no pueden ingresar al edificio Big Bear porque el techo colapsado, los estantes de acero y la inestabilidad de la estructura impiden un acceso seguro (CBS)

Jamie Stewart, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, explicó a The Guardian los factores que impiden controlar el fuego.

Aislamiento extremo : los techos, paredes y cielorrasos tienen un grosor térmico que bloquea la ventilación, una técnica que los bomberos usan para liberar gases y ganar visibilidad dentro de un almacén.

Estantes de acero de piso a techo: las estructuras metálicas que llenan el interior hacen imposible el acceso seguro al edificio.

Techo colapsado : partes del techo derrumbado descansan sobre los estantes interiores, lo que genera condiciones inestables y obliga a una aproximación cautelosa.

Inestabilidad de paredes: el volumen de agua aplicado sobre la estructura provocó zonas de inestabilidad en los muros exteriores.

Moore dijo sobre las perspectivas de ingreso: "No sé si alguna vez podremos meter bomberos adentro porque el techo está completamente comprometido y descansa sobre esas torres de 20 metros. Es extremadamente peligroso, y no preveo poner a nuestros bomberos en ese tipo de riesgo".

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La estrategia actual consiste en demoler paredes exteriores y lanzar grandes volúmenes de agua desde afuera. Desde el domingo por la noche, los equipos aplican 22.700 litros por minuto sobre el edificio, lo que permitió avanzar en el control del fuego, según informó Derek Chapman, subjefe del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, en una conferencia de prensa el lunes.

Qué originó el incendio

El fuego comenzó el miércoles 17 de junio alrededor de las 14:35 en la dirección 1400 S. Los Palos St. Lineage, que opera la instalación conocida como Big Bear, señaló en un comunicado que el incendio se inició en el techo mientras subcontratistas trabajaban en los paneles solares instalados allí.

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La empresa aclaró que no es dueña del edificio ni del sistema solar: "Somos el operador-inquilino del inmueble y arrendamos el techo a una empresa solar de terceros, que es la responsable de operar y mantener el sistema", indicó Lineage en su comunicado.

Una presunta fuga de amoníaco obligó a los bomberos a retroceder, aunque Lineage aseguró que el material ya no representa un riesgo para la comunidad (NBC Los Angeles)

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles no determinó aún la causa oficial. 15 minutos después del inicio de las tareas de extinción, una presunta fuga de amoníaco, usado en los sistemas de refrigeración, obligó a los bomberos a retroceder y actuar desde el exterior. Lineage aseguró que el amoníaco fue bombeado y trasladado fuera del lugar y que el lunes ya no representaba un riesgo para la comunidad.

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Qué deben hacer los residentes

Las autoridades sanitarias del condado distribuyeron más de 10.000 mascarillas a residentes del este del condado y más de 300 purificadores de aire a hogares cercanos al área afectada. Para quienes viven en la zona más afectada, las recomendaciones son:

Evitar la actividad física intensa al aire libre mientras persista el humo.

Cerrar ventanas, puertas y ventilaciones para impedir el ingreso de partículas al hogar.

Apagar el aire acondicionado y cualquier sistema que tome aire del exterior.

Permanecer en una habitación interior junto con personas y mascotas.

Usar mascarilla N95 o P100 si es necesario salir a la calle.

Buscar atención médica de inmediato ante síntomas graves como dificultad para respirar o dolor en el pecho.

Lineage anunció una contribución de USD 2 millones a la Fundación Comunitaria de California para apoyar a los vecinos afectados, y trabaja en la provisión de purificadores de aire y alimentos para la comunidad.

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Qué hay adentro y a quién afecta

La bodega Big Bear almacena mariscos, cerdo, res y aves de corral antes de su distribución a supermercados y restaurantes de la costa oeste de Estados Unidos, según el sitio web de Lineage.

Con casi 45.600 metros cuadrados de espacio en Boyle Heights, la empresa tiene presencia en ese barrio obrero. Todos los empleados de la instalación fueron evacuados sin heridos, informó la compañía.

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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el sábado una emergencia para gestionar recursos bajo la Ley de Asistencia de California y apoyar a las familias afectadas por el humo.

El aire que respiran los vecinos

El humo contiene partículas microscópicas llamadas PM2.5, que penetran profundamente en los pulmones y pueden ingresar al torrente sanguíneo. El Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur extendió la alerta de mala calidad del aire hasta el martes por la tarde e informó que los vientos leves dispersan el humo en todas direcciones, con posible impacto en otras zonas del área metropolitana.

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La concejala Ysabel Jurado, que representa a Boyle Heights, exigió información clara sobre los materiales que ardieron. "Todavía no tenemos suficiente información sobre qué se quemó y qué puede seguir quemando", declaró ante The Guardian.

La concejala pidió además que los resultados de calidad del aire se publiquen en inglés y español, en términos comprensibles para la población general.