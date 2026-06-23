Minnesota ordena el retiro de cajeros de criptomonedas desde el 1 de agosto tras un millonario avance de estafas

El estado de Minnesota inicia el desmantelamiento de cajeros automáticos de criptomonedas ante la escalada de denuncias por fraude (Wall Street Millennial)

Minnesota aplicará la prohibición de los cajeros automáticos de criptomonedas a partir del 1 de agosto de 2026, como respuesta directa a la creciente ola de estafas que involucra a estos dispositivos.

La medida, confirmada por Fox News, exige que los operadores retiren todas las máquinas de acceso público antes de finalizar el año.

De acuerdo con cifras oficiales, las pérdidas provocadas por este tipo de fraude superaron USD 1.000.000 en el estado durante los últimos tres años, lo que llevó a las autoridades a endurecer las políticas de control y protección al consumidor.

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La decisión surge tras el fracaso de estrategias previas que incluían advertencias obligatorias en pantalla, límites de monto y otras restricciones. Según Fox News, los delincuentes lograron adaptar su accionar para sortear estos controles, manteniendo a las víctimas bajo presión y logrando que realicen transferencias de dinero sin consultar ni detenerse a reflexionar.

Las alertas y limitaciones aplicadas en los dispositivos no lograron detener la sofisticación de las estafas (CoinFlip)

El método: rapidez, presión y falta de margen para actuar

Los cajeros de criptomonedas —también conocidos como crypto kiosks— permiten transformar efectivo en activos digitales de manera casi instantánea.

Este funcionamiento, que para usuarios legítimos puede representar una ventaja, fue aprovechado por estafadores para convertir el “pánico en pagos”, como advierte Fox News.

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Los delincuentes suelen contactar a sus víctimas simulando emergencias, amenazas judiciales o problemas bancarios, y las convencen para que retiren dinero en efectivo y lo depositen en estos dispositivos.

El dinero en billetes sigue siendo el punto de partida ideal para los engaños más veloces con activos digitales (CoinFlip)

De acuerdo con el Departamento de Comercio de Minnesota, muchas víctimas reciben llamadas alarmantes y, bajo presión, acuden a un cajero siguiendo instrucciones detalladas.

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“El estafador permanece al teléfono, indica cada paso y aconseja qué responder si surge alguna pregunta de un empleado”, describe el medio estadounidense. La rapidez de la operación elimina casi por completo la posibilidad de intervención de terceros o de reversión de la transacción.

El usuario, intimidado, introduce el dinero en el cajero, que de inmediato lo convierte en criptomonedas y lo transfiere a una billetera digital designada por el estafador. A diferencia de otros métodos de pago, la transferencia en criptomonedas ofrece menos opciones de rastreo o recuperación, lo que deja a los afectados en una situación de alta vulnerabilidad.

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La rapidez de las operaciones digitales ofrece comodidad, pero también dificulta la recuperación del dinero en caso de fraude (CoinFlip)

Cifras y patrones: impacto del fraude en Minnesota y Estados Unidos

Entre 2023 y 2025, Minnesota registró 134 denuncias, con pérdidas totales cercanas a USD 1.000.000, según datos citados por Fox News. Solo en 2025, se reportaron 70 casos y pérdidas superiores a USD 540.000.

Las autoridades reconocen que estos números podrían ser solo una parte del daño real, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o temor a juicios familiares.

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El fenómeno trasciende el ámbito estatal. El Federal Bureau of Investigation (FBI) informó que, en 2025, su Internet Crime Complaint Center (IC3) recibió más de 13.400 denuncias en todo el país relacionadas con fraudes en cajeros de criptomonedas. Las pérdidas declaradas superaron los USD 388 millones.

La agencia federal advierte sobre el crecimiento del delito digital y el impacto económico en los sectores más vulnerables (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

Más de la mitad de las víctimas eran mayores de 50 años, un dato que subraya la especial vulnerabilidad de los adultos mayores ante este tipo de engaño.

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Las autoridades estatales habían intentado frenar el avance del fraude con advertencias en los dispositivos y límites en los montos, pero los resultados fueron insuficientes.

Como señala Fox News, los delincuentes perfeccionaron sus tácticas y continuaron explotando el sistema. Por eso, la prohibición de los cajeros fue presentada como la única vía posible para cortar el flujo directo de efectivo a activos digitales bajo presión.

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Adultos mayores y personas con poca experiencia digital figuran entre los blancos más frecuentes de estas maniobras (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

Casos emblemáticos y debate sobre el futuro de las criptomonedas

Algunos casos reseñados por Fox News ilustran el drama personal que esconden las cifras. Una residente de Minnesota, Gail Barr, perdió USD 9.260 luego de que la engañaran con una supuesta citación judicial.

Un hombre de 85 años fue víctima de un falso reembolso de PayPal que, tras una transferencia inicial de USD 10.000 en un cajero de criptomonedas, derivó en la entrega de monedas de oro a un mensajero.

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El caso de Joe Allen, un ciudadano de Connecticut con discapacidad, expuso pérdidas superiores a USD 300.000 en una estafa de inversión con criptomonedas.

La discusión sobre la seguridad y la regulación de los activos digitales se intensifica tras las pérdidas sufridas por usuarios reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva regulación no restringe la compra y venta de criptomonedas mediante plataformas reguladas en línea. La prohibición se dirige exclusivamente a los dispositivos instalados en lugares públicos, como estaciones de servicio y tiendas.

Mientras algunos expertos sostienen que esta medida puede salvar a potenciales víctimas, otros advierten que los delincuentes buscarán nuevas rutas para sus fraudes.

El FBI recomienda a quienes hayan enviado dinero a través de estos cajeros que denuncien de inmediato ante la policía, organismos de protección al consumidor y el IC3, ya que la denuncia temprana podría ayudar a identificar patrones y evitar nuevos casos.