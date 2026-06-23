Los clientes de Union Bank pueden reclamar hasta 12.500 dólares por la filtración de datos

Los clientes de Union Bank & Trust Co. pueden reclamar hasta USD 12.500 por la filtración de datos antes del 21 de julio de 2026 (EFE/Sebastiao Moreira)

Miles de clientes de Union Bank & Trust Co. tienen ahora la posibilidad de reclamar una compensación económica significativa en Estados Unidos, luego de que se oficializara un acuerdo judicial como respuesta a una masiva filtración de datos personales. La cifra máxima que puede recibir cada persona asciende a USD 12.500, pero el tiempo apremia: quienes deseen acceder a este beneficio deberán presentar su reclamo antes del 21 de julio de 2026. La oportunidad surge en el marco de un litigio colectivo que sacudió al banco tras verse involucrado en un ciberataque durante 2023.

El acuerdo, que alcanza casi USD 2,4 millones, fue resultado de un proceso judicial que enfrentó a la entidad con una demanda colectiva. La negociación no implica un reconocimiento de responsabilidad por parte del banco, que ha rechazado las acusaciones de negligencia. Sin embargo, decidió aceptar la resolución para finalizar el litigio y ofrecer una respuesta a los clientes damnificados. El pago representa una vía de reparación financiera para quienes vieron comprometida su información personal, en una de las filtraciones de datos más relevantes vinculadas al sector bancario estadounidense en los últimos años.

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Contexto y origen de la demanda colectiva por la filtración de datos en 2023

El ciberataque a Union Bank & Trust Co. ocurrió entre el 27 y el 31 de mayo de 2023 por una falla en el sistema de transferencia de archivos MOVEit (EFE/Rayner Peña R.)

El origen de este conflicto legal se remonta a un incidente de seguridad informática ocurrido entre el 27 y el 31 de mayo de 2023. Durante esos días, Union Bank & Trust Co. sufrió una vulneración de su base de datos, cuando ciberdelincuentes aprovecharon una falla en el popular sistema de transferencia de archivos MOVEit. El ataque permitió el acceso a archivos sensibles que contenían información personal de clientes, como nombres completos, números del Seguro Social y otros datos identificatorios.

La demanda colectiva fue impulsada por los propios afectados, quienes argumentaron que el banco no adoptó las medidas de ciberseguridad adecuadas para proteger la información confidencial de sus usuarios. Según los demandantes, la entidad pudo haber evitado el incidente si hubiera invertido en mejores controles y protocolos de seguridad. Por su parte, Union Bank & Trust negó haber incurrido en actos indebidos y sostuvo que sus sistemas cumplían con los estándares del sector, aunque finalmente optó por resolver el litigio mediante un acuerdo extrajudicial.

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Los hechos revelaron la creciente vulnerabilidad de las instituciones financieras ante ciberataques sofisticados, especialmente cuando confían en plataformas de terceros para el manejo de datos sensibles. El caso MOVEit afectó a múltiples organizaciones a nivel global, pero el impacto sobre Union Bank & Trust fue especialmente notorio por la cantidad de personas involucradas y la naturaleza de la información expuesta.

Tipos y montos de compensación disponibles para los clientes afectados

El acuerdo contempla diferentes categorías de compensación según el tipo y la magnitud del perjuicio sufrido por cada cliente. En primer lugar, aquellos que puedan demostrar pérdidas ordinarias relacionadas con la filtración, como gastos extras o tiempo invertido en resolver problemas derivados del incidente, tendrán derecho a un reembolso de hasta USD 2.500. Esta suma incluye la devolución de costos documentados y una compensación adicional por un máximo de cuatro horas de tiempo, valoradas en USD 25 por hora.

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A su vez, existe la posibilidad de solicitar una indemnización adicional para quienes hayan experimentado pérdidas económicas no reembolsadas y directamente asociadas al acceso indebido de sus datos. En estos casos, el monto puede ascender hasta USD 10.000 por persona. De esta forma, el pago máximo posible para un cliente que cumpla con todos los requisitos se sitúa en USD 12.500.

Para acceder a estos montos, los reclamantes deberán presentar la documentación que respalde los gastos y las pérdidas sufridas, cumpliendo con los requisitos que establece el acuerdo judicial. No todos los clientes recibirán automáticamente la suma máxima, ya que el pago dependerá de la naturaleza y magnitud del daño comprobado.

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Fechas clave y procedimiento para presentar reclamos o exclusiones

Para cobrar la indemnización por la filtración de datos, los reclamantes deben completar un formulario y presentar documentación que acredite los daños sufridos (REUTERS)

El proceso para acceder a la compensación contempla plazos estrictos y procedimientos formales. El elemento más relevante es el 21 de julio de 2026, fecha límite para que los clientes afectados presenten su reclamo y sean considerados dentro del acuerdo. Solo quienes cumplan con este plazo tendrán derecho a recibir la compensación económica y los servicios adicionales ofrecidos.

Además, el cronograma del caso contempló otras fechas importantes. Quienes desearan excluirse del acuerdo o presentar objeciones al mismo debieron hacerlo antes del 22 de junio de 2026. Por otra parte, la audiencia de aprobación final del acuerdo está fijada para el 6 de agosto de 2026, momento en que el tribunal decidirá si convalida en forma definitiva los términos negociados entre las partes.

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El procedimiento para presentar un reclamo exige que los clientes completen un formulario y adjunten la documentación correspondiente que acredite sus pérdidas. Es fundamental cumplir con los pasos y requisitos especificados, ya que cualquier omisión puede derivar en la pérdida del derecho a la indemnización.

Servicios adicionales ofrecidos a los miembros del acuerdo

Más allá de la compensación económica, el acuerdo judicial prevé beneficios adicionales para todos los miembros elegibles. Entre ellos destaca el acceso a dos años de monitoreo de crédito a través de las tres agencias principales del sector, una herramienta que permite detectar movimientos inusuales o intentos de uso fraudulento de la información personal.

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Asimismo, los afectados tendrán acceso a un servicio de protección contra el robo de identidad, que busca reducir el riesgo de fraudes futuros derivados del incidente de 2023. Estos servicios no implican un costo extra para los clientes y forman parte de las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la filtración en la vida financiera de las personas involucradas.

El caso de Union Bank & Trust Co. pone de relieve la importancia de la ciberseguridad en el sector financiero y la necesidad de que las instituciones respondan de manera eficiente ante incidentes que comprometen la información de sus clientes.

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