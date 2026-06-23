Clima extremo, vientos y sequías elevan el riesgo de nuevos incendios en el oeste de Estados Unidos

Los incendios forestales en Utah y el oeste de Estados Unidos avanzan por temperaturas extremas, sequía persistente y vientos que elevan el riesgo (ABC 4/Utah Fire Info)

El oeste de Estados Unidos enfrenta una nueva oleada de incendios forestales impulsados por temperaturas extremas, sequía persistente y condiciones de viento que han puesto en jaque a comunidades enteras y a los equipos de emergencia.

En Utah, la combinación de un invierno inusualmente cálido, lluvias escasas y vegetación seca desencadenó una de las temporadas de incendios más activas que se recuerden para el mes de junio, obligando a evacuaciones, cierres de rutas y el despliegue de cientos de bomberos en condiciones adversas.

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Situación general de los incendios forestales

Durante el fin de semana, varios incendios de gran magnitud se propagaron en Utah y otros estados del oeste estadounidense. Al menos seis fuegos activos en Utah presentan distintos niveles de contención, mientras que otras regiones como Arizona y Colorado también reportan focos relevantes.

Las autoridades contabilizaron más de 18.000 hectáreas (45.000 acres) arrasados por el fuego en Utah desde el inicio de la temporada. En Arizona, cerca de Sedona, un incendio obligó a evacuar zonas residenciales y consumió terrenos de difícil acceso, movilizando a unos 300 bomberos. Colorado, por su parte, emitió alertas rojas ante vientos intensos y humedad baja, factores que incrementan el riesgo de incendios en áreas ya golpeadas por la sequía.

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Utah registra más de 18.000 hectáreas arrasadas por incendios forestales y mantiene al menos seis fuegos activos con distintos niveles de contención (Utah Fire Info)

La emergencia movilizó recursos de distintos estados y obligó a las autoridades a recordar la importancia de la prevención, señalando que la gran mayoría de los incendios recientes tienen origen humano.

Además, la ola de calor generó problemas de salud pública, como la muerte de tres excursionistas la semana pasada en el Gran Cañón, evidenciando el impacto directo de las altas temperaturas.

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Las condiciones adversas se extienden por buena parte del oeste, desde las Montañas Rocosas hasta la costa del Pacífico, con temperaturas por encima de lo habitual y una humedad relativa que favorece la rápida propagación del fuego. Este escenario llevó a las autoridades a advertir sobre la peligrosidad de cualquier chispa en el entorno actual.

El fenómeno de incendios simultáneos en varias regiones, con miles de hectáreas afectadas y numerosos focos activos, configura un panorama de riesgo elevado para la población y para los servicios de emergencia, que deben distribuir esfuerzos en un territorio amplio y bajo condiciones meteorológicas cambiantes.

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Arizona y Colorado también enfrentan incendios forestales, evacuaciones y alertas rojas por viento intenso y baja humedad (KSL)

Detalles sobre el Iron Fire y la evacuación de Eureka

El Iron Fire, uno de los principales focos de preocupación, se detectó el sábado en el condado de Juab, en el centro de Utah. Este incendio, de origen humano según las autoridades, se propagó rápidamente debido a la sequía y los vientos, obligando a la evacuación total de la pequeña localidad de Eureka, con cerca de 1.000 habitantes.

Durante la noche del sábado y la jornada del domingo, los bomberos ejecutaron maniobras de contrafuego para proteger el pueblo, evitando hasta el momento la pérdida de viviendas.

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El incendio consumió aproximadamente 8.900 hectáreas y seguía sin contener el lunes, con previsiones de expansión ante el cambio de dirección del viento. Además de Eureka, se emitieron órdenes de evacuación para comunidades cercanas en las montañas Tushar debido al avance del Cottonwood Fire.

La magnitud del Iron Fire llevó incluso al gobernador de Utah, Spencer J. Cox, a visitar la zona para supervisar las labores y expresar su apoyo a los equipos desplegados.

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El esfuerzo para proteger Eureka fue calificado de “heroico” por la vicegobernadora Deidre Henderson, quien reconoció el trabajo ininterrumpido de los bomberos para evitar una tragedia mayor. Más de 400 efectivos luchan contra las llamas en terrenos escarpados y de difícil acceso, enfrentándose a condiciones peligrosas y cambiantes.

En respuesta a la emergencia, las autoridades insistieron en la necesidad de respetar las restricciones de acceso, la alerta ante la propagación del fuego y la colaboración ciudadana para evitar incidentes adicionales, como el uso indebido de drones o la generación de nuevas chispas.

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Las autoridades advirtieron que la mayoría de los incendios recientes tiene origen humano y reforzaron los llamados a la prevención (Google Maps)

Impacto de las condiciones meteorológicas y la sequía

La situación actual está fuertemente marcada por la combinación de calor extremo, sequedad ambiental y vientos sostenidos. Utah atraviesa niveles de sequía que van de severa a extrema, con un invierno anterior que registró temperaturas récord y escasas precipitaciones de nieve.

Además, condiciones como la baja humedad relativa y los vientos cambiantes fueron determinantes para la expansión de los incendios. Meteorólogos y autoridades advirtieron que el calor previsto para los próximos días, con temperaturas que podrían superar los 42℃ en zonas del suroeste, aumentará aún más el peligro de propagación y dificultará las tareas de control.

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Los equipos de emergencia deben adaptarse a un entorno donde cualquier cambio en la dirección del viento puede modificar el comportamiento del fuego, obligando a ajustar estrategias sobre la marcha.

Más de 400 bomberos combaten el Iron Fire y realizaron contrafuegos para proteger Eureka y evitar la pérdida de viviendas (KSL)

Avance y operaciones de combate en el incendio cercano a la Universidad de Utah

El Bonneville Fire, iniciado el sábado en las faldas orientales de Salt Lake City, ha quemado más de 225 hectáreas y alcanzó un 43% de contención el lunes por la noche. El incendio se propagó rápidamente en una zona de pastizales secos, generando alarma en barrios residenciales y en instalaciones clave como el hospital de la Universidad de Utah y el Huntsman Cancer Institute, que permanecieron operativos durante la emergencia.

El lunes, la mejora de las condiciones meteorológicas y la intervención de más de 150 bomberos, apoyados por helicópteros y aviones cisterna, permitieron estabilizar los frentes más cercanos a las viviendas.

Aunque anteriormente, el incendio presentó un comportamiento extremo el sábado, moderado el domingo y mínimo el lunes, aunque el riesgo de rebrotes persiste debido al calor y la presencia de puntos calientes. La causa del fuego sigue bajo investigación y hasta el momento no se confirmó el origen.

La experiencia de las cuadrillas en terrenos rocosos y la amenaza de animales como serpientes de cascabel fueron desafíos añadidos. El humo, que alcanzó niveles insalubres el domingo, disminuyó a pesar que, en parte proviene de otros incendios activos en el estado.

El Bonneville Fire quemó más de 566 acres cerca de Salt Lake City, alcanzó 43% de contención y mantuvo operativos al hospital de la Universidad de Utah y al Huntsman Cancer Institute (KSL)

Problemas y riesgos adicionales

Durante las labores de extinción, la presencia de drones en las áreas afectadas obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas, poniendo en riesgo la seguridad de pilotos y brigadas terrestres. Las autoridades recordaron que volar drones sobre incendios está prohibido y constituye un delito federal.

El avance de algunos incendios, como el Bonneville Fire, provocó el desvío de ambulancias desde hospitales cercanos y la evacuación preventiva de museos y jardines universitarios. Además, se mantienen cierres de rutas de senderismo en los alrededores de Salt Lake City y otras zonas afectadas.