Trump descartó destruir las reservas de uranio enriquecido de Irán: “Están enterradas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación a bordo del Air Force One de camino a la Base Conjunta Andrews (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que no está en sus planes intentar eliminar los depósitos de uranio altamente enriquecido de Irán, al asegurar que estos materiales se encuentran en ubicaciones subterráneas de difícil acceso incluso para una operación militar a gran escala.

“Ni siquiera pienso en eso. Eso está tan profundamente enterrado que sería muy difícil para cualquiera”, indicó Trump en una entrevista telefónica con CBS News.

El mandatario republicano hizo referencia a la complejidad de alcanzar esos depósitos aun después de los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel contra infraestructuras nucleares iraníes el año pasado.

“Ya tomaremos una decisión”, agregó.

Trump defendió que, pese a la imposibilidad práctica de destruir físicamente estos arsenales, la campaña militar en curso ha logrado debilitar sustancialmente la capacidad defensiva y ofensiva de Irán.

El mandatario insistió en que la destrucción de la infraestructura nuclear y militar iraní fue muy superior a lo que se reconoce públicamente.

Trump descartó destruir las reservas de uranio enriquecido de Irán: “Están profundamente enterradas” (REUTERS/Kent Nishimura/Archivo)

“Finalmente la gente admite que fue una obliteración. Esas instalaciones están muy abajo, y ni siquiera sin guerra pudieron acceder a ellas”, afirmó, en alusión a la dificultad técnica de eliminar los depósitos subterráneos de uranio enriquecido.

“Esto les va a llevar diez años reconstruir. Hemos hecho nuestro trabajo”, sentenció.

“Irán ha sido devastado. No tienen ya poder militar. Son un desastre”, sostuvo. Según Trump, la ofensiva ha provocado un “cambio total de régimen” y las actuales autoridades en Teherán representan a un liderazgo “más razonable” que el derrocado tras los ataques iniciales.

Uno de los objetivos principales de la ofensiva lanzada el 28 de febrero era impedir que la República Islámica pudiera desarrollar armamento nuclear a partir de su inventario de uranio enriquecido. Sin embargo, Trump reconoció que no puede asegurar que la destrucción de estos materiales sea un requisito indispensable para declarar la victoria.

“No puedo decir que eso sea necesario para declarar victoria. Es un tema complicado, pero ya veremos qué decisión se toma”, admitió.

El presidente también abordó la situación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio del conflicto, lo que ha provocado un repunte sostenido en el precio internacional del crudo y el gas.

Imagen satelital que muestra la destrucción en Isfahán, Irán (REUTERS)

Trump reiteró su frustración por la falta de apoyo de los aliados de Estados Unidos en la región, señalando a países de Europa y Asia por no asumir su parte en la protección de esta ruta estratégica.

“Los países tienen que venir y encargarse ellos mismos. Estados Unidos no va a estar allí para ayudarles siempre”, subrayó. Aunque había insinuado una retirada de fuerzas estadounidenses, afirmó que por ahora mantendrá la presencia militar, pero que a la larga serán otros quienes deban tomar la iniciativa.

El líder republicano volvió a criticar a la OTAN y otros aliados, acusándolos de no colaborar con Washington en el conflicto ni en la reapertura del tráfico por el estrecho de Ormuz.

“Si quieren petróleo, que vayan y lo tomen. Es hora de que empiecen a hacer algo por sí mismos”, expresó, al tiempo que reiteró que su país está menos expuesto a la crisis energética que otras naciones dependientes de las importaciones del Golfo Pérsico.

Trump señaló que la guerra está adelantada respecto al calendario inicial y que el fin de las operaciones se acerca, aunque evitó precisar una fecha para la retirada de las fuerzas estadounidenses.

Trump criticó a la OTAN y otros aliados, acusándolos de no colaborar con Washington en el conflicto ni en la reapertura del tráfico por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Archivo)

“No va a ser mucho tiempo”, dijo.

Mientras tanto, la ofensiva militar ha dejado secuelas severas en la infraestructura iraní y en la vida cotidiana de la población, con ataques que han afectado la red eléctrica y petrolera. Organizaciones civiles han reportado cientos de víctimas en varias provincias, mientras el régimen iraní enfrenta una situación de emergencia interna y creciente presión internacional.

(Con información de EFE y AFP)