Estados Unidos

"Rise", el peluche que viajará como indicador de gravedad cero en la misión Artemis II rumbo a la Luna

La figura diseñada por un niño de ocho años ha sido seleccionada entre miles de propuestas globales como indicador de gravedad cero en la próxima travesía tripulada que orbitará el satélite natural de la Tierra

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El jurado de la NASA escogió a los cinco diseños finalistas para Artemis II entre miles de participantes de más de 50 países (REUTERS/Joe Skipper).
El jurado de la NASA escogió a los cinco diseños finalistas para Artemis II entre miles de participantes de más de 50 países (REUTERS/Joe Skipper).

La NASA ha seleccionado a “Rise”, un muñeco de peluche diseñado por Lucas Ye, un niño de ocho años residente en Mountain View, California, como el indicador de gravedad cero que acompañará a la tripulación de la misión Artemis II durante su viaje a la órbita lunar este 1 de abril.

Durante la primera fase del lanzamiento, tanto el muñeco como la tripulación estarán sujetos a fuerzas gravitatorias que los mantendrán en sus asientos. Al ingresar en el espacio, el muñeco comenzará a flotar en la cabina, señalando de manera clara el inicio de la ingravidez y permitiendo que los astronautas identifiquen el cambio de entorno. Este tipo de indicador, según explicó la NASA, cumple una función operativa esencial al proporcionar una referencia sencilla y eficaz de la transición a microgravedad.

El diseño de Rise está inspirado en la fotografía conocida como Earthrise, capturada durante la misión Apollo 8 en 1968. El peluche representa una luna sonriente con una gorra similar a la Tierra y dos naves cruzando un fondo estrellado. De este modo, el homenaje visual conecta el legado de las misiones Apolo con los objetivos contemporáneos del programa Artemis.

El peluche Rise rinde homenaje a la emblemática fotografía Earthrise, tomada durante la misión Apollo 8 en 1968 (REUTERS/Joe Skipper).
El peluche Rise rinde homenaje a la emblemática fotografía Earthrise, tomada durante la misión Apollo 8 en 1968 (REUTERS/Joe Skipper).

Miles de participantes y finalistas de todo el mundo

La convocatoria internacional para diseñar el indicador de gravedad cero de la misión Artemis II reunió más de 2.600 ideas provenientes de niños y jóvenes de más de 50 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón y Gales, según informó la agencia espacial estadounidense. El proceso de selección estuvo a cargo de un jurado de la NASA, que redujo la lista de propuestas a 25 finalistas y luego a un grupo de cinco diseños destacados, entre los que resultó elegido el de Lucas Ye.

La lista de finalistas incluyó proyectos como “Big Steps of Little Octopus” de Anzhelika (Finlandia), “Corey the Explorer” de Daniela (Perú), “Creation Mythos” de Johanna (Kansas, Estados Unidos) y “Lepus the Moon Rabbit” de la escuela Oakville Trafalgar (Canadá). Las imágenes de estos diseños fueron publicadas en el sitio oficial de la NASA.

Dibujo técnico a color de un pulpo antropomórfico con un casco que simula la Tierra, cuerpo azul, y planetas al final de sus tentáculos, con medidas y líneas de cuadrícula
El diseño artístico de "Big Steps of Little Octopus" de Anzhelika (Finlandia) ilustra un pulpo antropomórfico con un casco que simula la Tierra y pequeños planetas en sus extremidades (NASA).

Reid Wiseman, comandante de Artemis II, subrayó en un comunicado de prensa emitido durante la preselección de 25 candidatos: “El indicador de gravedad cero de Artemis II será especial para la tripulación. En una nave espacial repleta de equipos complejos para mantener con vida a la tripulación en el espacio profundo, el indicador es una forma práctica y amigable de resaltar el factor humano, tan crucial para nuestra exploración del universo. Nuestra tripulación está entusiasmada con estos diseños de todo el mundo y esperamos con ilusión que el ganador nos acompañe en la misión”.

Como parte de la experiencia, el interior del indicador de gravedad cero contendrá una microSD con miles de nombres del público que solicitaron participar simbólicamente en el viaje, mediante inscripciones habilitadas hasta el viernes 27 de marzo.

El indicador como tradición en vuelos espaciales recientes

De acuerdo con Fox10 Phoenix, la estrategia de emplear un objeto, generalmente un peluche o figura simbólica, para mostrar la ausencia de gravedad surgió como una costumbre en las misiones tripuladas recientes.

Durante Artemis I, la NASA recurrió a un muñeco de Snoopy para cumplir ese mismo papel, evocando una asociación histórica del personaje con la cultura de seguridad y éxito de la agencia espacial. De manera similar, en el lanzamiento inaugural de SpaceX Crew-1, la tripulación eligió a Baby Yoda, conocido como Grogu de la serie The Mandalorian, para señalar el momento en que la nave alcanzaba la ingravidez.

Manos con guantes lavanda sostienen un peluche de Snoopy vestido con un traje espacial naranja de la NASA. Un estuche abierto con espuma está en el fondo
Snoopy fue el objeto escogido por la NASA durante Artemis I para detectar la ausencia de gravedad en la nave (NASA/Isaac Watson).

Artemis II y los próximos pasos hacia la Luna

Artemis II constituye la segunda etapa del programa Artemis, siendo la primera misión tripulada que circunvalará la Luna antes de regresar a la Tierra durante un trayecto de aproximadamente diez días. Está previsto que la misión despegue este 1 de abril de 2026, aunque la NASA dispone de varias fechas alternativas esa misma semana por si fuera necesario reprogramar el lanzamiento.

El propósito esencial es poner a prueba el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orión con tripulación, como antesala de los vuelos destinados a lograr el retorno humano sostenible a la superficie lunar y, eventualmente, a misiones a Marte.

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