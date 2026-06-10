Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos realiza una nueva ola de ataques contra Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos anuncia bombardeos nocturnos contra instalaciones clave en Irán

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas lanzaron ataques adicionales en “defensa propi”a contra múltiples objetivos en Irán.

Los ataques comenzaron a las 17:15 (hora del este) del miércoles, después de la medianoche del jueves, hora local, “por orden del Comandante en Jefe”.

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Más temprano, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había asegurado que “el Comando Central estará muy ocupado esta noche porque el presidente Trump dijo que atacaremos a Irán con fuerza, y así será”, afirmó el secretario de Defensa, prometiendo ataques “contundentes” y “claros”.

Explicó a los periodistas que el objetivo es lograr que Irán formalice un acuerdo con Estados Unidos, acusando a los negociadores iraníes de dar largas a sus homólogos estadounidenses.

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“Si necesitamos negociar con bombas, negociaremos con bombas. Y somos muy buenos en eso”, concluyó.

Irán “jamás cederá a la presión ni a la coacción”

El embajador de Irán ante la ONU afirmó que “no se puede alcanzar un acuerdo sostenible mediante amenazas, intimidación o el uso de la fuerza”.

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“El presidente de Estados Unidos debería abstenerse de sus amenazas recurrentes contra Irán, incluida la renovada amenaza de uso de la fuerza proferida hoy”, declaró Amir Saeid Iravani durante una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Irán nunca ha negociado bajo amenazas ni presión, y jamás cederá a la presión ni a la coacción”, afirmó Iravani, añadiendo que Estados Unidos “ya debería haber aprendido que las amenazas y la intimidación militar son contraproducentes”.

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“Si Washington está realmente interesado en una solución diplomática, debe abandonar el lenguaje de las amenazas y dialogar con Irán sobre la base del respeto mutuo, la igualdad soberana y el pleno cumplimiento del derecho internacional”.

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