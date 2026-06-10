El tráfico marítimo disminuye en el Golfo Pérsico a medida que se intensifican las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Solo cuatro buques comerciales, la mayoría iraníes, cruzaron el estrecho el martes, según datos de Bloomberg (Reuters)

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se mantuvo muy restringido durante el último día debido a la intensificación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, lo que aumentó la preocupación por la seguridad marítima.

Según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg, solo se observaron cuatro buques comerciales, en su mayoría vinculados a Irán, cruzando el estrecho el martes. No se registró ningún cruce el miércoles por la mañana.

PUBLICIDAD

La disminución del tráfico visible en el estrecho se produjo mientras Estados Unidos realizaba ataques aéreos contra infraestructura militar iraní cerca del estrecho, horas después de que el presidente Donald Trump acusara el martes a Teherán de derribar un helicóptero militar estadounidense. El ejército iraní afirmó haber atacado una instalación naval estadounidense en Oriente Medio a primera hora del miércoles.

Trump afirmó que Irán “pagaría las consecuencias” por su lentitud en las negociaciones de paz, aunque funcionarios de su administración sostuvieron que los canales diplomáticos permanecen abiertos a pesar de las recientes hostilidades. El miércoles, declaró a la prensa que Estados Unidos volvería a atacar a Irán con dureza ese mismo día, acusando a Teherán de retrasar un acuerdo que estaba “muy cerca”.

PUBLICIDAD

Donald Trump acusó a Irán de derribar un helicóptero militar estadounidense cerca del estrecho de Ormuz (Reuters)

A pesar del escaso tráfico visible, siguen acumulándose indicios de que algunos buques transitan por la zona sin emitir señales de localización. Irak ha acelerado las cargas en Basora, con exportaciones y salidas observadas que suman aproximadamente 7 millones de barriles en lo que va del mes, mientras que las transferencias de barco a barco cerca de Omán y los Emiratos Árabes Unidos se han vuelto más frecuentes.

El Kiara M, un superpetrolero que transporta unos 2 millones de barriles de crudo iraquí, emergió de Sohar el martes tras un probable tránsito clandestino por el estrecho. El Alraya, otro superpetrolero vinculado a Irak, llegó de forma similar a Omán a principios de esta semana tras desactivar su señal de seguimiento. Estos tránsitos clandestinos sugieren que los volúmenes de transporte marítimo reales podrían superar los mostrados por los sistemas de seguimiento convencionales.

PUBLICIDAD

El martes zarparon del Golfo Pérsico tres buques cisterna de combustible, uno de ellos vinculado a China y dos asociados a Irán. El martes, el tráfico comercial de entrada correspondió a un único buque granelero vinculado a Irán.

Mientras tanto, un buque cisterna que previamente transportaba crudo iraní se incendió en el Golfo de Omán, según informaron empresas de seguridad marítima y fuerzas navales regionales. El incidente se produjo días después de que un avión de combate estadounidense impactara contra un buque cisterna vacío en las mismas aguas, en un contexto en el que Washington continuaba sus esfuerzos por restringir el tráfico marítimo vinculado a Irán.

PUBLICIDAD

Las continuas interrupciones en la señal AIS siguen dificultando la navegación, lo que obliga a revisar periódicamente el número de buques en tránsito a medida que reaparecen fuera de las zonas de mayor riesgo y se dispone de datos de seguimiento adicionales de proveedores como Kpler y Vortexa, así como de imágenes satelitales.

Algunos buques atraviesan el estrecho sin señales de localización, dificultando el seguimiento del tráfico real (Reuters)

La presencia naval estadounidense también podría estar distorsionando las observaciones. Los buques vinculados a Irán que entran o salen del Golfo podrían estar desactivando las señales AIS para evitar ser detectados, lo que dificulta el seguimiento de los flujos en tiempo real.

PUBLICIDAD

Incluso antes de que Estados Unidos prohibiera el tránsito hacia y desde los puertos iraníes, era común que los buques vinculados a Irán se desconectaran al acercarse al estrecho de Ormuz. Las señales a menudo no se restablecían hasta bien entrado el estrecho de Malaca, aproximadamente 13 días de navegación desde la isla iraní de Kharg.

(Bloomberg)