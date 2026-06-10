Nueva York lanzó el “Kit de Árbitros” para proteger a trabajadores e inmigrantes durante el Mundial 2026

Las tarjetas del Kit de Árbitros de la Copa Mundial fueron traducidas al español, chino, ruso, bengalí, criollo haitiano, coreano, árabe, polaco, urdu, francés y wólof (Imagen Ilustrativa Infobae).

El alcalde Zohran Mamdani lanzó un Kit de Árbitros de la Copa Mundial 2026 como parte de la campaña “Conozca sus Derechos”. Se trata de una iniciativa municipal de USD 130.000 que busca proteger a los inmigrantes frente a ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), prevenir fraudes al consumidor, explotación laboral y otros daños durante el torneo.

Mamdani declaró que la ciudad no permitirá que nadie aproveche el torneo para sacar ventaja de la población local: “El Mundial es un momento en que personas de todo el mundo se unen por su pasión compartida por el fútbol. No toleramos a quienes pretenden aprovecharse del torneo para explotar a los neoyorquinos, ya sea mediante prácticas comerciales engañosas, violaciones de nuestras leyes laborales u otras formas de explotación”.

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El kit combina protección laboral, asistencia migratoria y líneas de ayuda

Según la Alcaldía, el kit utiliza el lenguaje visual del fútbol, con tarjetas amarillas y rojas, para ofrecer información breve, portátil y accesible a consumidores, trabajadores de bajos ingresos, inmigrantes, visitantes y otros neoyorquinos. El material estará traducido en múltiples idiomas: español, chino, ruso, bengalí, criollo haitiano, coreano, árabe, polaco, urdu, francés y wólof.

Cuenta con información para los inmigrantes sobre qué derechos tienen si entran en contacto con agentes de ICE, qué protecciones laborales y de consumo rigen para quienes trabajen durante los eventos del verano y qué líneas de ayuda gratuitas, seguras y confidenciales ofrece la ciudad.

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Las tarjetas amarillas incluyen la línea directa de asistencia legal para inmigrantes de MOIA, la línea Hope de la ciudad para personas que sufren violencia doméstica o de género y para víctimas de cualquier delito, además de un recordatorio para llamar al 311 y denunciar infracciones laborales.

Las tarjetas rojas reúnen información sobre derechos ante posibles encuentros con agentes de ICE en el trabajo, en espacios públicos o en el hogar.

La iniciativa municipal de USD 130.000 usa el lenguaje visual del fútbol, con tarjetas amarillas y rojas, para difundir derechos en la Copa Mundial de la Ciudad de Nueva York (Oficina del Alcalde de Nueva York).

Durante las próximas seis semanas, el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador irá a centros de transporte, zonas comerciales y otros puntos de gran afluencia para informar a los trabajadores sobre sus protecciones legales.

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El recurso también se repartirá en actos de divulgación en toda la ciudad, campañas en corredores comerciales de barrios inmigrantes que organizó la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía, antes de los partidos, en eventos públicos para ver los partidos, en bibliotecas y en actividades comunitarias.

El comisionado del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP), Samuel AA Levine, precisó: “Durante las próximas seis semanas, el DCWP se reunirá con los trabajadores en sus propios lugares. Nuestro mensaje es claro: todo trabajador debe conocer sus derechos, ejercerlos y saber a quién acudir cuando estos se vean vulnerados”.

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Por su parte, la comisionada de la Oficina del Alcalde para Acabar con la Violencia Doméstica y de Género (ENDGBV), Saloni Sethi, recordó que los servicios del organismo son gratuitos, confidenciales y están disponibles para todas las personas sin importar su estatus migratorio.

Cualquier persona que sufra o presencie trata o acoso puede llamar a la Línea Directa de Esperanza de la ciudad de Nueva York, disponible las 24 horas, al 1-800-621-HOPE (4673), para hablar con un defensor.

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Otras iniciativas para proteger los derechos laborales

El Kit de Árbitros se sumó a otras iniciativas de la administración de Mamdani. El alcalde, junto al comisionado Levine, presentó en Brooklyn el inicio de una serie de jornadas dedicadas a informar a los trabajadores de Nueva York sobre sus derechos.

Hasta el 15 de julio, el Departamento de Protección de los Trabajadores de la Ciudad realizará campañas informativas en zonas de alto tránsito de los cinco distritos y distribuirá la Carta de Derechos de los Trabajadores, que cuenta con protección bajo la Ley de Tiempo Libre Protegido, la Ley de Jornada Laboral Justa y la Ley de Hoteles Seguros.

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Entre las protecciones figuran el aviso previo suficiente ante la cancelación de turnos, el pago adicional por turnos compartidos y la garantía de horarios semanales consistentes.