Wall Street sufrió fuertes caídas por el aumento de la inflación en Estados Unidos y la escalada entre Washington y Teherán

Fotografía de archivo de una sesión de Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Los mercados bursátiles globales cayeron el miércoles bajo la presión combinada de un repunte de la inflación en Estados Unidos, una escalada militar entre Washington y Teherán, y una ola de ventas en el sector tecnológico. En Wall Street, los tres principales índices cerraron con pérdidas superiores al 1%, con el Promedio Industrial Dow Jones retrocediendo 952,04 puntos, un 1,87%, hasta las 49.920,07 unidades.

El S&P 500 cedió 119,00 puntos, un 1,61%, para quedar en 7.267,65 unidades, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió 505,31 puntos, un 1,97%, hasta los 25.169,50 enteros, según datos preliminares recogidos por Reuters.

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Las acciones tecnológicas encabezaron las caídas. El índice de semiconductores SOX registró un descenso pronunciado, con Nvidia y Broadcom entre los títulos que más pesaron sobre el S&P 500. El índice de volatilidad CBOE VIX subió por segundo día consecutivo.

Angelo Kourkafas, de Edward Jones, atribuyó el movimiento a “una toma de ganancias en tecnología tras un rally muy fuerte de dos meses” y descartó un cambio en los fundamentos: “No creo que nada haya cambiado en términos de las perspectivas de la inteligencia artificial y el gasto, es más bien una corrección natural”, afirmó. Tom Hainlin, estratega de inversiones de U.S. Bank Wealth Management en Mineápolis, coincidió en que los inversores están recogiendo beneficios en el sector, al tiempo que empiezan a descontar tasas de interés más elevadas.

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Lanzamiento de misiles iraníes, mientras la Guardia Revolucionaria iraní anunciaba ataques contra una base estadounidense en Jordania y otros 21 objetivos en el Golfo el miércoles, en represalia por los ataques estadounidenses en el estrecho de Ormuz, desde una ubicación identificada como Teherán, Irán, publicado el 10 de junio de 2026, en esta imagen fija tomada de un video. WANA vía Pool/vía REUTERS

Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron un 4,2% en los doce meses hasta mayo, el mayor incremento desde abril de 2023, impulsados por el encarecimiento de la gasolina y otros productos energéticos derivados del conflicto en Oriente Medio. La cifra supera el 3,8% registrado en abril y se produce después de sólidos datos de empleo la semana pasada, lo que ha reavivado las expectativas de una subida de tipos. Con todo, el dato se ajustó a las previsiones de los economistas consultados por Reuters.

El analista Stephen Innes advirtió contra una lectura alarmista del informe. La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía, se mantuvo estable en el 2,9%. “El fuego de la inflación arde, pero aún no ha saltado todas las vallas del vecindario”, señaló.

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Los mercados también incorporaron la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). El nuevo presidente del organismo, Kevin Warsh, presidirá la semana próxima su primera reunión del comité de fijación de tasas. Según la herramienta CME FedWatch, los inversores no contemplan ninguna posibilidad de alza en ese encuentro, pero la probabilidad sube a aproximadamente un tercio para septiembre.

Más allá de los datos macroeconómicos, los inversores procesaron una nueva ronda de hostilidades en el Golfo. El presidente Donald Trump prometió volver a atacar a Irán “con mucha dureza” tras el derribo de un helicóptero estadounidense, en uno de los intercambios de fuego más intensos desde el alto el fuego de abril. El episodio deterioró las perspectivas de un acuerdo que permita reabrir el Estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros.

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Las bolsas asiáticas cayeron primero, arrastradas por el peso de las valoraciones tecnológicas y la persistencia inflacionaria; los mercados europeos siguieron la misma tendencia. Hainlin advirtió que el conflicto podría prolongarse “hasta mediados o finales del verano boreal”.

Los precios del crudo avanzaron cerca de un 2%. Kathleen Brooks, directora de análisis del grupo de tradingXTB, explicó que “el mercado del petróleo cotiza con la esperanza de que se encuentre una solución y de una relajación de la oferta”. Señaló que el descenso de los inventarios terrestres en Oriente Medio sugiere que “una cantidad significativa” de crudo está saliendo del Golfo, aunque las exportaciones siguen muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

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Datos de la firma de seguimiento marítimo Kpler revelaron el miércoles que el primer petrolero con destino a Europa logró salir del Golfo a finales del mes pasado, el primer movimiento de ese tipo desde que el Estrecho de Ormuz quedó en gran medida bloqueado.

(Con información de AFP y Reuters)