Las deudas por peajes no pagados superan los USD 350 millones en Nueva York

El uso de matrículas manipuladas o difíciles de identificar se ha convertido en una de las principales estrategias para evadir el pago de peajes en puentes y túneles de la red metropolitana.

Las deudas acumuladas por peajes impagos en los puentes y túneles de Nueva York han superado los USD 350 millones en 2025, una cifra que ha encendido la alarma entre las autoridades de transporte por la magnitud de la evasión y su impacto estructural en el sistema de financiamiento del sector.

El fenómeno, documentado por la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y detallado por cifras internas del organismo, revela el alcance de un problema que no solo erosiona las finanzas públicas, sino que también plantea desafíos técnicos, sociales y de equidad en el acceso a la red de movilidad de la ciudad.

En contraste con los USD 175 millones reportados en 2022, el monto adeudado por conductores que atraviesan las instalaciones de la MTA sin pagar ha más que duplicado su volumen, según datos aportados por la agencia y difundidos por medios como Univision NY.

El núcleo del problema reside en la transición al sistema de peaje sin efectivo (“cashless tolling”), que desde su instalación cambió el cobro tradicional por un mecanismo basado en la captura automática de placas y el envío de facturas por correo postal. La expectativa de mayor eficiencia técnica chocó con la realidad urbana: numerosos propietarios de vehículos optan por ignorar o eludir los avisos de cobro.

Miles de vehículos cruzan diariamente los principales puentes de Nueva York, donde la evasión del pago de peajes genera pérdidas millonarias para el sistema de transporte.

Las estrategias de evasión adoptadas incluyen desde el uso de placas falsas o cubiertas hasta el recurso simple de desatender reiteradamente las notificaciones de deuda. Este patrón ha provocado un incremento en la evasión que mina la sustentabilidad financiera de la infraestructura.

La MTA sostiene que el sistema de puentes y túneles genera miles de millones de dólares anuales y constituye una fuente esencial para solventar los gastos operativos y de inversión en el transporte público, de acuerdo con la información oficial recopilada por el mismo organismo.

El impacto de las deudas acumuladas se traduce, según la Metropolitan Transportation Authority, en pérdidas millonarias que reducen los montos disponibles para el mantenimiento y la modernización de la infraestructura. Esta situación incrementa la presión sobre los usuarios que cumplen regularmente con sus pagos, ya que el faltante compromete la calidad y continuidad del servicio para toda la población.

Las autoridades advierten que cubrir o alterar las matrículas es ilegal y forma parte de las prácticas más utilizadas para evitar el cobro automático en el sistema de peaje sin efectivo.

En respuesta, la MTA ha endurecido las sanciones para quienes incurren en la falta de pago. En la actualidad, los infractores pueden afrontar multas elevadas, el remolque de sus vehículos y, en los casos más graves, arrestos o embargos de bienes. Además, el organismo ha emitido miles de citaciones y ha incrementado la vigilancia en los puntos estratégicos de la red vial, de acuerdo con los reportes del propio sistema y notas de prensa especializadas.

Este incremento de la deuda por peajes no es un hecho aislado, sino que se inserta en debates más amplios sobre justicia social, costo de vida y equidad en el acceso al transporte urbano. El costo de los peajes y la facilidad o dificultad para su pago afectan de manera diferenciada según el distrito y la condición económica de los conductores.

En este contexto, el reciente despliegue del programa de peaje por congestión en Manhattan ha sumado una nueva capa de complejidad, con regulaciones adicionales que transforman las reglas y distribuyen de manera distinta la carga financiera entre usuarios habituales y eventuales.

Las tarifas varían según el tipo de vehículo y el horario, lo que ha alimentado discusiones sobre el impacto económico del sistema y su relación con el aumento de la evasión.

La comprensión profunda de este fenómeno obliga a considerar tanto la dimensión económica —los USD 350 millones impagos en 2025, principal fuente de recursos para la movilidad de Nueva York— como el entramado social y legal que rodea la problemática: no solo quiénes pagan y quiénes evaden, sino también cómo el sistema responde, a quiénes sanciona y qué alternativas existen para mejorar la eficiencia sin perder de vista la equidad social, consignan tanto la MTA como departamentos de transporte y medios especializados en español.