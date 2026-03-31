La línea G de Los Ángeles inicia etapa estructural para convertir Van Nuys en estación elevada

La estación Van Nuys de la línea G avanza en su modernización en Los Ángeles, con el montaje de la rampa elevada como nuevo hito visible (LA METRO)

La estación Van Nuys de la línea G en Los Ángeles alcanzó un hito en su obra de modernización con el montaje visible de la rampa elevada, anunció el canal especializado Tiger Railfan.

Este avance marca el cierre de la etapa de cimentaciones profundas y el inicio del ensamblaje estructural, dentro de un proceso que prevé abrir la nueva infraestructura a finales de 2027, en coincidencia con los Juegos Olímpicos programados en la ciudad.

La transformación de Van Nuys consiste en convertir una parada a nivel de suelo en una estación elevada, que ofrecerá acceso directo desde el viaducto sobre Van Nuys Boulevard y Vesper Avenue.

Esta obra forma parte de la mayor renovación de la línea G, el corredor este-oeste con mayor demanda de todo el valle de San Fernando, según el portal local Secret Los Angeles.

La intervención responde a años de congestión y a la necesidad de mejorar el flujo de pasajeros en una de las arterias más transitadas de la red de Metro de Los Ángeles.

El cierre temporal de la estación Van Nuys desde febrero de 2025 permite construir la nueva estructura elevada que estará lista para finales de la década (LA METRO)

La modernización de la estación Van Nuys constituye un componente central del plan maestro de movilidad implementado por la Autoridad Metropolitana de Transporte de Los Ángeles (Metro), orientado a actualizar la conectividad en la ciudad.

El cierre temporal de la estación, iniciado en febrero de 2025, permitió avanzar con la demolición de la antigua plataforma, la nivelación del terreno y la instalación de columnas de soporte para la futura estructura elevada.

Según el cronograma oficial, la reapertura está prevista para finales de la década, con todos los sistemas operativos y en plena capacidad.

Nueva estación elevada y accesibilidad para el futuro

El nuevo diseño de la estación Van Nuys contempla una estructura elevada que permitirá la circulación de trenes sobre el tráfico vehicular y facilitará el acceso mediante rampas y ascensores desde el viaducto.

El objetivo es garantizar accesibilidad plena para personas con movilidad reducida y optimizar la seguridad de los usuarios, eliminando los cruces a nivel y reduciendo los tiempos de espera en andenes.

La obra de Van Nuys transformará una parada a nivel de suelo en una estación elevada con acceso directo sobre Van Nuys Boulevard y Vesper Avenue (LA METRO)

Entre las mejoras previstas, Metro ha destacado la incorporación de sistemas inteligentes para la gestión del flujo de pasajeros, señalización avanzada y zonas de protección contra condiciones climáticas.

También, la estación contará con espacios para bicicletas, áreas de transferencia con autobuses rápidos y conexión directa con servicios de movilidad compartida.

La inversión responde a la demanda creciente del valle de San Fernando, en donde la línea G transporta diariamente a más de 30.000 pasajeros, según cifras de la agencia de transporte.

La elección de una estructura elevada responde tanto a criterios de eficiencia operativa como a la necesidad de adaptar la red a los desafíos urbanos que implican eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de 2028.

Autoridades municipales y estatales han enfatizado la necesidad de contar con una red eficiente, sustentable y segura, capaz de absorber el incremento previsto de usuarios durante la cita olímpica y de ofrecer alternativas de movilidad a largo plazo para residentes y visitantes.

La nueva estación Van Nuys ofrecerá accesibilidad plena, rampas, ascensores y sistemas inteligentes para la seguridad y comodidad de más de 30.000 pasajeros diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renovación integral del corredor y ampliaciones futuras

La modernización de Van Nuys se enmarca en un programa integral que incluye la actualización de estaciones y la introducción de nuevas líneas, como la futura línea D, destinada a reforzar la conectividad este-oeste en el área metropolitana de Los Ángeles.

Metro ha comunicado que la estación Van Nuys funcionará como punto de intercambio estratégico, permitiendo la combinación eficiente entre trenes, autobuses rápidos y servicios complementarios.

El plan maestro contempla también la implementación de tecnologías de energía renovable en la infraestructura, con paneles solares y sistemas de eficiencia energética en vestíbulos y andenes.

Se incorporarán materiales de bajo impacto ambiental y mobiliario urbano adaptado a las necesidades de los usuarios, como parte de una estrategia sostenible a largo plazo.

El avance de las obras en Van Nuys representa un paso decisivo para el fortalecimiento del transporte público en el valle de San Fernando y para la preparación logística de Los Ángeles ante los próximos Juegos Olímpicos.

Metro mantiene el compromiso de informar periódicamente sobre el progreso del proyecto y de garantizar que la reapertura de la estación se realice en tiempo y forma, cumpliendo los más altos estándares de seguridad y servicio.