Estados Unidos

Dónde y cuándo podrás comprar entradas para los Juegos Olímpicos para Los Ángeles 2028

El sistema de venta anticipada privilegia a ciertos condados y promete nuevas oportunidades en sucesivas rondas, sin precios variables al inicio

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Los Ángeles 2028 lanzará la venta anticipada de 14 millones de entradas para los Juegos Olímpicos, superando el récord anterior de París. (REUTERS/Daniel Cole)
Los Ángeles 2028 lanzará la venta anticipada de 14 millones de entradas para los Juegos Olímpicos, superando el récord anterior de París. (REUTERS/Daniel Cole)

A pesar de que faltan dos años para el regreso de los Juegos Olímpicos de Verano de Los ángeles 2028, esta semana se habilitará la compra de entradas para los aficionados de los deportes, según informó el periódico estadounidense Los Angeles Times. Los Ángeles tiene planificado vender 14 millones de entradas para los juegos, lo que superaría el récord de entradas vendidas, establecido por París 2024.

Cuándo se habilitarán las entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La taquilla virtual abrirá el 2 de abril exclusivamente para los residentes del sur de California y del estado de Oklahoma. El primer periodo de venta general de entradas será del 9 al 19 de abril.

Las personas que se registren para comprar las entradas usando los códigos postales de determinados condados de California (Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y Ventura, todos ubicados en Estados Unidos) y de Oklahoma (Oklahoma, Canadian y Cleveland, también en Estados Unidos) ingresarán automáticamente en el sorteo de la preventa.

La venta exclusiva de boletos para los residentes del sur de California y Oklahoma comenzará el 2 de abril a través de una taquilla virtual oficial. (REUTERS/Mike Blake)
La venta exclusiva de boletos para los residentes del sur de California y Oklahoma comenzará el 2 de abril a través de una taquilla virtual oficial. (REUTERS/Mike Blake)

Horarios y turnos para la compra de entradas

Los turnos se asignarán mediante un sorteo aleatorio. En el caso de la preventa exclusiva para residentes, las notificaciones se enviarán por correo electrónico de manera escalonada entre el 31 de marzo y el 4 de abril.

Estas notificaciones serán remitidas 48 horas antes de que inicie el turno de compra. El último lote se enviará como máximo el 4 de abril. Para el periodo de venta general de entradas, los fanáticos recibirán notificaciones el 7 de abril con la fecha y hora asignadas para la primera tanda de venta o un mensaje indicando que han sido registrados para la siguiente tanda.

Las franjas horarias estarán abiertas durante 48 horas y cada persona dispondrá de hasta 30 minutos para concretar la compra de los boletos.

Límite de entradas por aficionado

El límite máximo de 12 entradas por aficionado será válido para todos los deportes y sesiones, más 12 entradas para las sesiones de fútbol, que no cuentan para el límite general.

Los compradores seleccionados recibirán notificaciones escalonadas entre el 31 de marzo y el 4 de abril con 48 horas de anticipación a su turno de compra. (REUTERS/Daniel Cole)
Los compradores seleccionados recibirán notificaciones escalonadas entre el 31 de marzo y el 4 de abril con 48 horas de anticipación a su turno de compra. (REUTERS/Daniel Cole)

Sitios y condiciones para la compra y reventa

Sobre el mercado secundario, el comité organizador Los Angeles 2028 (LA28) ha anunciado que la reventa verificada de entradas solo estará disponible a partir de 2027. Las plataformas AXS y Eventim serán los operadores oficiales; además, Ticketmaster y Sports Illustrated Tickets participarán en un programa multiplataforma de reventa.

Cualquier boleto ofrecido en páginas no autorizadas antes de esa fecha no cuenta con validación por parte de LA28, advirtió el comité organizador al periódico estadounidense Los Angeles Times.

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se celebrará el 14 de julio de 2028 en el Coliseum y el SoFi Stadium. Para asistir a cualquier evento, incluidos los niños, será necesario contar con una entrada individual.

El periódico estadounidense señaló que la organización de LA28 busca establecer un récord en la gestión y distribución de boletos para espectáculos deportivos de alcance global.

Precios y fases de venta

Respecto a la gestión de precios, el comité organizador ha asegurado que no aplicará precios dinámicos en las fases iniciales, aunque se contempla ajustar los valores según la demanda en rondas futuras.

Este mecanismo, habitual en competiciones de alto perfil como la Copa Mundial de la FIFA, suele provocar subidas notables en los precios, lo cual ha generado inquietudes entre los espectadores, según LA28.

Las entradas asociadas a paquetes de hospitalidad suministrados por On Location, el socio oficial de hospitalidad para los Juegos, no computarán dentro de los límites establecidos para las compras individuales, ofreciendo así una vía alternativa para acceder a localidades exclusivas sin restringir el acceso a la compra directa de entradas.

El calendario de venta incluye fases sucesivas, por lo que no todos los boletos para un mismo deporte estarán disponibles de inmediato. Si una disciplina agota su cuota inicial, podrán liberarse nuevas partidas en rondas posteriores. El periódico estadounidense Los Angeles Times precisó que cada ciclo de venta es independiente y que la disponibilidad de entradas puede variar considerablemente según el evento y la categoría seleccionada.

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