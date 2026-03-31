Estados Unidos

Hallan más de 4.000 archivos ilegales en una casa de alquiler cerca de Yosemite utilizada para grabar en secreto a los huéspedes

Un inmueble arrendado para estancias cortas se convirtió en escena de delitos informáticos luego de que se encontraran dispositivos, vestimenta y videos recientes que apuntan a nuevas imputaciones contra el principal sospechoso del caso

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Vista aérea de una casa de varios niveles con techo gris y balcones. En la esquina superior izquierda, retrato de un hombre. Un camión azul se ve cerca de la propiedad
Autoridades descubrieron material de abuso infantil y pruebas de grabaciones clandestinas en una propiedad de alquiler turístico de California (Madera County Sheriff’s Office)

Un alquiler vacacional localizado en Oakhurst, aproximadamente a 24 kilómetros al sur del Parque Nacional Yosemite, se convirtió en el centro de una investigación policial de alto perfil tras el arresto de Christian Parmalee Edwards, de 44 años.

El operativo realizado por agentes del Condado de Madera el 19 de marzo permitió hallar más de 4.000 archivos de presunto material de abuso sexual infantil, una muñeca infantil realista fabricada para uso sexual y ropa infantil nueva, según reportó Fox News. La vivienda era ofrecida en plataformas de alquiler tradicionales y también mediante acuerdos privados en Facebook y Craigslist, de acuerdo con ABC30.

Durante el cateo, los agentes incautaron al menos 30 dispositivos electrónicos, entre cámaras, tabletas y teléfonos móviles, detalló Los Angeles Times. Según la oficina del sheriff, Edwards fue sorprendido mientras observaba un video recientemente grabado, que habría sido realizado sin el consentimiento de los huéspedes.

Las autoridades informaron a Fox News que la muñeca incautada tenía las manos atadas y que los elementos hallados evidencian una escalada delictiva, pasando de la posesión de imágenes ilegales a la grabación clandestina y la materialización física de los abusos.

La vivienda investigada se encuentra en las proximidades del reconocido parque nacional, un área frecuentada por visitantes de todo el mundo (REUTERS/Joseph Campbell)
La vivienda investigada se encuentra en las proximidades del reconocido parque nacional, un área frecuentada por visitantes de todo el mundo (REUTERS/Joseph Campbell)

Modus operandi y perfil de las víctimas

De acuerdo con ABC30, la policía identificó videos de entre 10 y 15 mujeres adultas y al menos un niño de aproximadamente seis años grabados sin ropa. También existen registros de menores vestidos, pero enfocados en zonas íntimas. Las grabaciones no se realizaban con cámaras ocultas tradicionales; las autoridades aseguraron a ABC30 y Los Angeles Times que Edwards utilizaba rendijas de persianas o grababa desde el interior de la vivienda, posicionándose a corta distancia de los huéspedes.

La investigación se puso en marcha tras una alerta emitida por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que detectó distribución de contenido ilegal proveniente del condado. En el operativo participó la Central California Internet Crimes Against Children Task Force (ICAC), una unidad especializada en delitos informáticos contra menores, según confirmaron voceros policiales a Fox News.

El caso generó alarma en la comunidad. Vecinos entrevistados por ABC7 señalaron que Edwards era conocido en la zona y que llegó a ofrecer la casa a familias del vecindario, lo que aumentó la preocupación sobre la cantidad de posibles víctimas. El sheriff Tyson Pogue solicitó colaboración ciudadana e instó a quienes hayan alquilado la propiedad entre 2023 y marzo de 2026 a contactar a las autoridades para identificar a más afectados.

Primer plano de un hombre calvo con barba y bigote, vistiendo una camiseta verde, mirando directamente a la cámara sobre un fondo gris liso
El propietario del inmueble permanece detenido y enfrenta cargos por delitos vinculados a la explotación sexual infantil y la invasión de la privacidad (Madera County Sheriff’s Office)

Proceso judicial, pericias y reacción institucional

En el plano judicial, Edwards enfrenta un cargo grave por posesión de material de abuso sexual infantil, aunque la fiscalía prevé agregar imputaciones por invasión de la privacidad y distribución de material ilegal.

El juez a cargo del caso redujo la fianza de 225.000 a 75.000 dólares, lo que podría facilitar la liberación del acusado antes del juicio, un hecho que generó preocupación entre las autoridades sobre la protección efectiva de las víctimas.

Los dispositivos electrónicos confiscados permanecen bajo pericia forense y la investigación sigue abierta, con la colaboración de equipos federales y del condado. La policía solicitó que cualquier persona que haya estado en el alquiler vacacional durante el período investigado aporte información relevante. Las autoridades esperan que el análisis de los dispositivos permita identificar a más víctimas y esclarecer el alcance total de los hechos.

“Proteger a los inocentes, cumplir la ley y llevar a los infractores ante la justicia sigue siendo nuestra máxima prioridad. Estamos preparados para cuando nuestra comunidad más nos necesita”, declaró el sheriff Pogue a Fox News Digital.

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