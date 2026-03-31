Gasolineras del sur de Florida reportan aumentos récord en el precio de la gasolina

La gasolina diésel en el sur de Florida supera los USD 5,75 por galón tras una suba de más del 40 % en lo que va del año (REUTERS/Marco Bello)

Consumidores en el sur de Florida enfrentan una suba histórica de precios en las gasolineras, con el galón de gasolina regular a USD 4,25, premium a USD 4,65 y diésel a USD 5,75, según un relevamiento de CBS Miami el 31 de marzo de 2026.

El promedio nacional llegó a los USD 4,01 por galón, la cifra más alta desde agosto de 2022, según expertos consultados por la misma cadena.

El encarecimiento se produce en un contexto de agitación geopolítica. Tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en febrero, los precios subieron más del 30 % en la región, mientras el diésel aumentó más del 40 % hasta superar los USD 5 por galón, conforme a datos de CBS Miami.

El incremento se atribuye tanto a la interrupción de rutas de transporte clave, como el cierre del Estrecho de Ormuz, como a la especulación en el mercado internacional de energía, según explicaron fuentes del sector.

La situación fue confirmada por Maximo Alvarez, presidente de Sunshine Gasoline Distributors, quien indicó que el alza obedece a la “especulación y la interrupción de transporte tras el cierre del Estrecho de Ormuz”.

El sur de Florida enfrenta una suba histórica de precios de combustibles, con la gasolina regular alcanzando USD 4,25 por galón (REUTERS/Marco Bello)

Alvarez explicó que la escasez de suministro y el aumento de la demanda global impulsaron el alza en los precios, y subrayó que los distribuidores locales también han visto caer su volumen de ventas debido a la reacción de los consumidores.

El salto en los precios de los combustibles se refleja en la vida diaria de los residentes del sur de Florida. “Ayer costaba 3,89 y hoy está en 4,25. Es una locura y no sé qué hacer ahora”, dijo Robert Flamerich a CBS Miami, refiriéndose a la volatilidad del mercado y la incertidumbre en los gastos familiares.

Gabriel Montpoint calificó los precios de “ridículos” y lamentó el impacto sobre el costo de vida en la región, donde la dependencia del automóvil es elevada y los servicios de transporte público resultan insuficientes para compensar el alza.

Factores globales y efectos directos en la economía local

El aumento en el precio de los combustibles ha sido impulsado principalmente por la inestabilidad internacional. El cierre del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio mundial de petróleo, restringió el acceso a grandes volúmenes de crudo, encareciendo el producto para los mercados estadounidenses.

Además, la especulación en los mercados de futuros, donde se anticipa una menor oferta y mayor demanda, ha intensificado la volatilidad de los precios.

El Departamento de Energía de Estados Unidos analiza liberar reservas estratégicas y negociar rutas alternativas para estabilizar el suministro de combustibles. (REUTERS/Marco Bello)

Según CBS Miami, los operadores en la región enfrentan dificultades para mantener niveles de inventario estables y advierten que los márgenes de ganancia han disminuido, ya que los consumidores optan por cargar menos combustible ante los nuevos valores.

Maximo Alvarez aconsejó a los conductores implementar medidas de ahorro, como limitar el uso del vehículo y optar por gasolina de 87 octanos, la opción más económica.

El ejecutivo aseguró que, bajo las condiciones actuales, la suba es transitoria y no obedece a manipulaciones locales, sino a una coyuntura internacional “sin precedentes en la última década”.

El impacto del alza se extiende a sectores como el transporte y la logística, que enfrentan incrementos en sus costos operativos y trasladan parte de ese ajuste a los precios finales de bienes y servicios.

Analistas de energía consultados por CBS Miami sostienen que la inflación en el sur de Florida se ha acelerado principalmente por el encarecimiento del combustible, afectando tanto a pequeñas empresas como a consumidores particulares.

Respuestas de las autoridades y perspectivas a corto plazo

Como parte de la respuesta oficial, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, transmitió a CBS Miami que la administración federal prevé aumentar el suministro de diésel para estabilizar los precios y garantizar la disponibilidad en las zonas más afectadas.

La interrupción de rutas clave y la especulación internacional impulsan la volatilidad del mercado energético en Florida (REUTERS/Marco Bello)

El Departamento de Energía también evalúa liberar reservas estratégicas y negociar con socios internacionales para restablecer el flujo de crudo por rutas alternativas, con la meta de contener la presión sobre los precios minoristas.

El gobierno local y estatal ha instado a los consumidores a racionalizar el uso de combustibles y a valorar opciones alternativas de transporte mientras persista la volatilidad internacional.

Las autoridades anticipan que, si la situación geopolítica se estabiliza y se restablece la logística internacional, los precios podrían descender en las próximas semanas, aunque advierten que los valores anteriores a la crisis no se recuperarían de forma inmediata.

En este escenario, expertos del sector energético y distribuidores locales coinciden en que la coyuntura actual exige prudencia y adaptación tanto de los consumidores como de los operadores del mercado.

Por el momento, el precio del galón de gasolina en el sur de Florida permanece en máximos históricos, reflejando la sensibilidad de la economía local ante cambios en el mercado internacional del petróleo.