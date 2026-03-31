El salario necesario para vivir cómodamente en Austin supera los 98 mil dólares anuales

Austin exige un ingreso anual de 98.550 dólares para que un adulto soltero viva cómodamente, según el estudio de SmartAsset

En medio del debate sobre el costo de vida en Estados Unidos, un nuevo estudio ha puesto el foco sobre Austin, la capital de Texas, al revelar el salario necesario para llevar una vida sin sobresaltos financieros en la ciudad. Según el análisis realizado por SmartAsset, para disfrutar de una existencia “sosteniblemente cómoda” en este próspero enclave texano, un adulto soltero debe percibir un ingreso anual de 98.550 dólares. Este dato no solo convierte a Austin en la ciudad estadounidense con el salario más elevado requerido para alcanzar la estabilidad financiera en 2026, sino que también refleja el alto costo de vida que caracteriza a la región.

La cifra de casi seis dígitos puede resultar intimidante para quienes aspiran a mudarse a la capital texana, pero es producto de un cálculo meticuloso. El estudio, que analizó las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos, parte de la llamada regla presupuestaria 50/30/20, una estrategia financiera que divide el ingreso neto en tres categorías: el 50% se destina a necesidades básicas, el 30% a deseos personales y el 20% restante a ahorros o inversiones para el futuro. Este enfoque busca garantizar que los habitantes no solo cubran sus gastos esenciales, sino que también puedan disfrutar de algunos lujos y al mismo tiempo prepararse para contingencias o proyectos a largo plazo.

Para fundamentar sus resultados, SmartAsset recurrió a datos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) correspondientes a febrero, que abarcan el costo de la vivienda, alimentación, transporte e impuestos sobre la renta. La metodología se aplicó tanto a adultos solteros como a familias de cuatro miembros con dos adultos trabajadores y dos hijos. El objetivo fue establecer el umbral de ingresos que permite gozar de una vida financiera holgada y estable, sin la presión constante de ajustar el presupuesto ante cualquier imprevisto.

El análisis considera factores como el costo de vivienda, alimentación, transporte e impuestos, empleando la regla presupuestaria 50/30/20 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe revela que, pese a la magnitud de la cifra, los habitantes de Austin pueden respirar con cierto alivio: el salario necesario para vivir cómodamente en 2026 es 3.037 dólares menor que el del año anterior. En 2025, un adulto soltero requería 101.587 dólares para alcanzar el mismo nivel de bienestar. La tendencia también beneficia a las familias: una pareja con dos hijos precisa un ingreso conjunto de 229.050 dólares, lo que representa una reducción de 4.326 dólares respecto al requisito de 2025. Esta leve disminución podría estar vinculada a variaciones en los precios de bienes y servicios esenciales, pero sigue situando a Austin entre las ciudades más exigentes del país en materia de ingresos.

Para poner estos datos en perspectiva, el estudio señala que el ingreso familiar medio en Austin es de 90.430 dólares. Esto significa que muchas familias y personas solteras se encuentran por debajo del umbral estimado para una vida libre de preocupaciones financieras, lo que puede traducirse en la necesidad de ajustar gastos, buscar ingresos adicionales o compartir vivienda. Al comparar Austin con otras grandes ciudades de Texas, se observa una disparidad considerable: en San Antonio, por ejemplo, el ingreso familiar medio es de 66.176 dólares, es decir, 24.254 dólares menos que en Austin.

El contraste se acentúa al analizar el salario mínimo necesario para vivir cómodamente en San Antonio. Allí, un adulto soltero requiere 83.242 dólares anuales —más de 15 mil dólares menos que en Austin—, mientras que una familia de cuatro necesita 192.608 dólares para mantener un nivel de vida similar. Esta diferencia convierte a San Antonio en una de las grandes ciudades estadounidenses donde resulta más accesible cubrir los gastos básicos y mantener cierta holgura financiera. Frente a los casi 100 mil dólares requeridos en Austin, la brecha evidencia cómo las condiciones económicas pueden variar incluso entre urbes cercanas dentro del mismo estado.

La cifra de salario necesario en Austin para 2026 es 3.037 dólares menor que en el año anterior, mostrando una leve tendencia a la baja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Houston, Dallas, Garland, Irving, Arlington y Fort Worth aparecen en el informe como otras ciudades texanas donde el costo de vida es inferior al de Austin. En particular, Houston ocupa el puesto 89 en la clasificación nacional, mientras que Dallas, Garland e Irving comparten el lugar 72 y Arlington y Fort Worth el 68. En estos lugares, los salarios necesarios para una vida cómoda presentan márgenes más bajos, lo que atrae a quienes buscan estabilidad financiera sin alcanzar las exigencias salariales de la capital.

En el extremo opuesto, destacan las ciudades de Frisco, McKinney y Plano, que se sitúan entre las más caras de Texas al empatar en el puesto 29 en cuanto a salario requerido para una vida cómoda en el país. Este grupo de ciudades del área metropolitana de Dallas refleja una tendencia de altos costos que rivaliza con los niveles de Austin, subrayando que no toda Texas ofrece la misma accesibilidad económica, y que la ubicación dentro del estado puede determinar las posibilidades reales para quienes aspiran a una vida sin grandes apuros financieros.